Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лишился в Европе еще одного (если не главного) важного заступника. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что вступление Турции в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десятилетия маловероятно. Кэмерон скептически высказался по поводу безвизового въезда граждан Турции на территорию ЕС, предупредив о том, что Лондон не поддержит такой шаг, даже если на него согласится Брюссель. Напомним, что 4 мая Еврокомиссия рекомендовала ввести безвизовый режим для граждан Турции, которые отправляются в краткосрочные поездки.

iecah.org Реджеп Эрдоган и Жан-Клод Юнкер. Прощание с Турцией

Примечательно: ранее тот же Кэмерон заявлял, вопреки суждениям некоторых лидеров ЕС, что «Лондон поддерживает вступление Турции в ЕС», и «он лично намерен приложить для этого усилия», чтобы «расширить турецкое влияние в Европе». Но тогда геополитическая «игра» Анкары велась по другому сценарию. Вашингтон считал, что «некоторые в Европе» оттолкнули Турцию от ЕС, и это привело к ее сближению с такими странами, как Россия и Иран». Лондон следовал тогда за Вашингтоном. Действительно, имея за спиной устойчивый торгово-экономический альянс с Россией, грозящий вот-вот перерасти уже в политическое сотрудничество, Анкаре удавалось разыгрывать в своих интересах российскую «карту» в выстраивании взаимоотношений как с ЕС, так и с США.

В тот момент Франция и Германия предлагали Турции вариант «привилегированного партнерства» с ЕС, что не устраивало Анкару. Однако сирийский кризис постепенно «разводил» Турцию с Россией и Ираном, которые выступают на этом направлении в качестве союзников. Когда Турция пошла в ноябре 2015 года на провокацию с российским бомбардировщиком, она лишилась российского тыла, не нормализовав при этом и свои отношения с Ираном. После возникновения проблемы беженцев Турция пыталась через политическую эксплуатацию этого фактора если не прорваться в ЕС, то добиться хотя бы некоторого ускорения процесса ее интеграции в эту структуру, предложив отменить визовый режим. Тем не менее, как заявил глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц, «переговоры об отмене виз для Турции не начнутся, пока Анкара не выполнит все условия для этого». Речь идет о принятии законов по борьбе с коррупцией, укреплении демократических институтов, соблюдении принципов свободы слова и принципов прав человека, выходе на мирное урегулирование курдского вопроса и т.д.

Ответный шантаж Анкары со стороны Брюсселя привел к тому, что она и в Европейском парламенте оказалась в полном одиночестве. Как пишет один из европейских экспертов, дело дошло до того, что окажись президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ЕП, «его бы там засудили так же, как собирались некогда устроить с президентом Сирии Башаром Асадом». Отметим еще один момент. Заявление Кэмерона прозвучало именно в тот момент, когда президент Эрдоган принял отставку своего некогда близкого соратника — премьер-министра Ахмета Давутоглу, поручив новому председателю правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыму сформировать новое правительство. Так, Кэмерон дал понять Эрдогану, что ему не стоит ждать в дальнейшем каких-либо изменений в позиции Лондона.

Что же касается Брюсселя, то в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, конечно, содержится поздравление нового премьера с назначением. «Мы ждем продолжения совместной работы над общими региональными и международными вызовами и над дальнейшей имплементацией всех аспектов нашего совместного партнерства, — подчеркивается в документе. — Как это было оговорено на первом саммите ЕС — Турция в ноябре прошлого года и в заявлении ЕС — Турция от 18 марта». А как же иначе, ведь Брюсселю деваться некуда. На это и делает упор Эрдоган, который заявил следующее: «Верю в то, что рано или поздно ЕС упростит визовый режим с Турцией. Но даже если этого не случится, лично я как президент Турции не буду горевать».

В этой связи многие турецкие эксперты задаются вопросом: «Является ли происходящее всего лишь тактическим ходом Кэмерона, направленным на устранение от власти правительства Эрдогана, или речь идет о начале системного кризиса во взаимоотношениях между Анкарой и Лондоном?». Для большинства турецких экспертов предпочтительно думать, что Лондон стал наносить удары только по Эрдогану, и не намерен «терять Турцию», понимая ее стратегическую роль на Ближнем Востоке. С другой стороны, сам Эрдоган внушает обществу мысль, что «Запад Турцию предал» и «нужно дальше следовать своим путем». Почему? И если следовать, то куда, каким путем?

Бросающийся в глаза парадокс заключается в том, что Эрдоган в своих публичных заявлениях говорит о реакционности западного империализма, на «службе» которого в Турции якобы находятся многие журналисты, оппозиционные силы, курды, сторонники известного богослова Фетуллаха Гюлена; они якобы «стремятся обрести контроль над внутренней и внешней политикой страны в альянсе с внешними силами, чтобы запустить в действие политический механизм отстранения его от власти, как носителя идеологии «новой Турции».

Внешне с этих позиций он ведет открытую публичную и скрытую подковерную схватку и с гвардией правящей партии, не разделяющей его взгляды на некоторые важные проблемы. Речь идёт, прежде всего, о курдском вопросе, участии Турции в сирийском кризисе, провале во внешней политике, лишении поддержки со стороны либерально-демократической части общества. По факту же, как пишет руководитель Ближневосточного форума (США) Дэниел Пайпс в Los Angeles Times, Эрдоган позиционирует себя в государственном масштабе как выразителя традиционных национальных ценностей, насаждает клановый «закрытый капитализм», демонстрирует пренебрежение к принципами разделения властей и т.д. Но главное состоит в том, что, рассматривая Турцию как государство восточного типа, Эрдоган использует тактику «сильной руки» для ускоренного осуществления процесса модернизации государства — «впервые после Ататюрка», но при использовании «мягкого ислама». Он пытается (точнее — пытался) заставить Запад работать на свои интересы, активно участвуя в «арабской весне», не опасаясь портить отношения с Израилем из-за несогласия по палестинскому вопросу, стал «грубить» Вашингтону и пошел даже на провокацию в отношении России.

Помимо этого, Эрдоган активно вовлекает в свою игру и президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы вывести Турцию на особое положение через выстраивание в перспективе такого направления энергических потоков из региона Каспия, которое превращало бы Европу в своеобразного «энергетического заложника». Анкара также считает, что на этом направлении она должна пользоваться абсолютной поддержкой со стороны США и ЕС, даже несмотря на возврат к восточным исламским корням. Однако одно дело, когда Запад (и Европа, в частности) готовы негласно поддерживать такую политику без членства Турции в ЕС и даже в НАТО, другое — когда Турция, юридически позиционируя себя все же как европейское государство, вынуждает ЕС работать на себя в высоко чувствительном геополитическом регионе: восточная часть Средиземноморья, Эгейское море, запад Балкан, Каспийский регион, Закавказье, Средняя Азия и Ближний Восток.

То есть он желает, чтобы ЕС граничил непосредственно с воюющими государствами — с Сирией, Ираком, а также с территориями, контролируемыми «Исламским государством» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Более того, интернационализация курдской проблемы, карабахский конфликт и другие «очаги» напряженности стали бы приобретать транснациональный характер. Лондон давно это понял и сделал свой ход. Но и Эрдогану уже нечего терять. Он хорошо это знает, что означает для него членство в ЕС.