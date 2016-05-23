



professiya-vrach.ru Лео Бокерия

«…и выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам новое, плотяное» (Книга пророка Иезекииля). Камень в форме сердца и слова библейского пророка открывают экспозицию музея Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (НЦССХ им. А.Н. Бакулева). 60 лет за здоровье «плотяных» сердец борются врачи легендарной «Бакулевки». Свою летопись Центр ведёт с 1956 года, когда по инициативе академика А. Н. Бакулева на базе возглавляемой им клиники факультетской хирургии Второго Московского медицинского института был создан Институт грудной хирургии Академии медицинских наук СССР.

«Наш центр начинался с двух палат в Первой градской больнице, — рассказал ИА REGNUMдиректор НЦССХ, прославленный хирург, академик РАН Лео Бокерия. — Понятие институтов в то время относилось к учебным институтам, а для научных — это было самое начало. Александр Николаевич Бакулев был президентом Академии медицинских наук СССР. Он предпринял невероятные усилия, и в результате было принято постановление Правительства о создании этого института. Он назывался Институт грудной хирургии. Только в 1961 году он стал Институтом сердечно-сосудистой хирургии, а в 1992 году было принято решение о создании Центра сердечно-сосудистой хирургии, предполагающего несколько институтов».

Сегодня в НЦССХ им. А. Н. Бакулева входят Институт кардиохирургии им. В.И. Бураковского, Институт коронарной и сосудистой хирургии и Детский реабилитационный центр. Ежегодно врачи спасают здоровье 15.000 пациентов. Особое внимание детям: более 3000 операций в год по коррекции врожденных пороков сердца (около 2000 в условиях искусственного кровообращения), из них — более 1500 детям первого года жизни и более 400 вмешательств новорожденным. Эти показатели позволяют Центру занимать верхние позиции по объемам оказываемой кардиохирургической помощи маленьким россиянам.

В Центре выполняется наибольшее в мире количество операций при врожденном пороке сердца (ВПС) у детей до 1-го года, в том числе на «открытом» сердце, рассказал ИА REGNUMакадемик Бокерия. Он возглавляет Центр более 20 лет, а работать сюда пришел в далеком 1968 году, сразу после окончания мединститута. «Мы давно уже являемся самой большой клиникой в мире по объему операций на остановленном сердце, — подчеркнул в интервью академик. — В прошлом году мы перешагнули свой исторический рубеж: сделали 5355 операций на остановленном сердце и еще почти 700 на работающем сердце, то есть почти 6000 операций. Я уже не говорю, что мы самая большая клиника по объему операций при ВПС — их мы делаем более 2,5 тыс. в год. Мы делаем 1600−1700 операций в год детям до года — таких цифр нигде нет.

ИА REGNUM: Чем Вы особенно гордитесь?

Лео Бокерия: Мы сделали прорыв в нескольких направлениях — детская кардиохирургия, аритмология. У нас гигантский опыт. Мы разработали новые операции и лечение такого очень распространенного заболевания, как мерцательная аритмия, фибрилляция предсердия. Она обычно сопровождает возраст после 50−60 лет и ведет к печальным последствиям.

ИА REGNUM: Почему такой упор на аритмию?

Она имеет большое социальное значение. Потому что, чем больше будет «возрастный» состав нашего населения, а мы все к этому стремимся, чтобы подтянуться к нашим соседям, где 85 лет не является чем-то удивительным, люди в основном живут до такого возраста. Так вот, чем дольше люди будут жить, тем чаще будут сталкиваться с аритмией. Заболевание характеризуется тремя состояниями. Изменяется внутрисердечная анатомия — расширяются клапаны сердца, беспокоит аритмия, так как ухудшается выброс крови, и третье — могут образовываться тромбы, которые при попадании в головной мозг могут вызывать инсульты и т.д. У нас колоссальный опыт в этом отношении. Мы делаем новые операции.

ИА REGNUM:В рамках открывшейся XX Сессии Центра им. А.Н.Бакулева рассказали как раз о такой новой операции для избавления от аритмии — «Лабиринт». Что это за методика?

Я ее придумал, мы сделали 600 операций. Это авторские операции. В сердце есть проводящая система — электрическая система сердца. Сначала сокращается одна часть, возбуждение передается к другой части, а второй узел передает возбуждение на желудочки, которые выбрасывают кровь. Так вот: между первым и вторым этапом есть специальные пути, которые проводят это возбуждение, чтобы оно дошло до следующего узла. Там и образуется мерцательная аритмия — фибрилляция предсердий. Этих путей три. Идея состоит в том, чтобы их перевести в один хирургическим образом, чтобы убрать очаги хаотического сокращения. Я предложил такую операцию. Она отличается от всех предыдущих тем, что мы коррегируем весь букет, который возник в результате длительно существующей фибрилляции, и устраняем аритмию путем сведения этих трех путей в один путь.

ИА REGNUM:Все операции сегодня делаются на современном оборудовании, с использованием высоких технологий, часто зарубежных. Санкции не мешают?

Санкции нас касаются в том смысле, что очень подешевел рубль. Государство не запрещает закупать, и Запад не закрывает свои продажи. Но есть такой расчет для американских клиник — 3199 долларов на одноразовые принадлежности во время операции, которые затем выбрасываются. При курсе 23 рубля за доллар — это одна цена, сейчас — совсем другая. Квоты в какой-то степени компенсированы, но все равно рублей на них стало в этом смысле меньше. Это для нас тяжело. Есть ограничение и на число квот: в этом году гораздо меньше, чем во все предшествующие. Это, я думаю, связано с экономией в стране. Живем мы нелегко, поскольку все время в состоянии развития. У нас много хороших специалистов, мы планируем расширяться. Нам нужен Институт неонатальной хирургии, нужен Институт аритмологии, центр непрерывного образования. Есть согласие президента. Но время трудное, как будет дальше — сложно сказать.

ИА REGNUM:Известно, что Вы помогаете Крыму. Это в рамках возглавляемой Вами «Лиги здоровья нации»?

Нет, это в рамках Института. Это благотворительная акция, наши врачи туда часто выезжают. У меня ощущение, что эта территория пострадала, как Чечня в свое время, хотя там, в Крыму, не было войны! Там полностью отсутствовала высокоспециализированная медицинская помощь. Страшно смотреть на больных, которые оттуда сюда поступают: такое впечатление, что они никогда к врачам не обращались. Может быть, это особенность приморских городов. Я помню, что в Грузии все считали себя здоровыми, потому что жили на море. Возможно, здесь тот же феномен, но запущенность болезней в Крыму очень серьезная.

ИА REGNUM:Что предпринимаете? Посылаете туда мобильные комплексы или как-то иначе помогаете?

Мы посылаем туда бригады, которые обследуют людей, затем забираем и здесь оперируем. У нас благотворительности много. Мы проводим благотворительные акции, например, «Солдатское сердце» — посмотрели наших ветеранов в Латвии. Была акция «Сердце Большого» — обследовали персонал Большого театра, посмотрели весь персонал Ленинской библиотеки, консерватории.

ИА REGNUM:Вы ратуете за «саморазвитие медицины». Что это значит?

Это переход на страхование, на страховую медицину, потому что на больного надо тратить столько, сколько нужно. Вам говорят, что Вы можете сегодня потратить на операцию 300 тысяч рублей. Такая же операция в Бостонской клинике стоит 527 тысяч долларов. Американцы в этом отношении щепетильны, не тратят ничего просто так. Как выйти из этой ситуации? Поэтому саморазвитие — это то, на что перешел весь мир, на страховую медицину. Важно, чтобы она была эффективной.

ИА REGNUM:У нас же страховая медицина, разве нет? Мы по полису ОМС лечимся.

Да, есть зачатки. Но это простые болячки. Есть, скажем, стимулятор, который «до повышения» стоил 800 тыс. рублей, сейчас полтора миллиона. А у нас самые большие квоты на операцию — 800 тыс. рублей.

ИА REGNUM: То есть люди должны сами платить или покупать себе страховку?

Не знаю, может быть, это удастся сделать через обязательное страхование. Например, в Японии даже искусственный левый желудочек сердца — в рамках обычного страхования, поэтому надо, чтобы специалисты искали варианты. Важно, чтобы эти страховые деньги использовались только на лечение. По словам академика, в Центре проводятся в основном бесплатные для пациентов операции по квотам или по ОМС. «Платных — «копейки», — отметил Лео Бокерия, добавив, что иногда обращаются за помощью иностранцы, особенно из ближнего зарубежья. Однако явление это не массовое. Он объяснил, почему. «К нам приходила одна компания, которая хотела завозить к нам пациентов, так как у нас было дешевле, а с качеством все хорошо, — отметил академик Бокерия. — Стоимость этого комплекса они оценили в миллиард долларов. Но в одной из больших европейских стран им сказали: повезете хоть одного больного, обанкротим. То, что запросто у нас происходит — этого нигде нет, никто этого не допускает. Такой же период был в Италии, когда я там оперировал. Они с удовольствием приглашали к себе хирургов, но не давали деньги на выезд. А у нас миллиарды вывозятся!»

Как стало ясно из беседы с главой Центра, здесь готовы помочь всем желающим. В этом «Доме сердца», как гласит большой баннер на фасаде комплекса, работает отлаженная система дистанционного консультирования больных, находящихся в регионах России и за ее пределами с помощью современных систем видео-конференц-связи.

«60 лет, — сказал в заключение ИА REGNUMЛео Бокерия, — это единственный юбилей. Все другие — это просто юбилейные даты!».