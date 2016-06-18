Инцидент, происшедший 22 мая на промежуточных выборах в сакребуло (орган местного самоуправления) в селе Корцхели Зугдидского района, можно рассматривать как своего рода «промежуточную» репетицию тех беспорядков, которые ожидают страну в преддверии и в период предстоящих нынешней осенью очередных парламентских выборов.

Zaraza Грузия. 2003

В том, что беспорядки в Грузии ожидаемы, можно не сомневаться, если учесть интересы главной оппозиционной силы и ее опыт по организации подобных провокаций. Аналогичные методы соратники Михаила Саакашвили активно применяли и в период перед парламентскими выборами 2003 года, чем заслужили репутацию «гонимой» властями оппозиционной силы и поддержку неправительственного сектора внутри страны и мирового сообщества за ее пределами.

Можно сказать, что по аналогичной схеме действует ЕНД и сегодня. «Гонимые» лидеры партии, разбитые лица, сыплющиеся в адрес ЕНД оскорбления и ответные угрозы: «Несмотря на такое сопротивление, мы обязательно победим и придем к власти». Скорее всего, для таких утверждений у «Единого национального движения» есть веские основания, какие были у Саакашвили — Жвания — Бурджанадзе и на парламентских выборах 2003 года.

Что же произошло в селе Корцхели? Судя по тем видеозаписям, которые активно распространяют грузинские телекомпании, в разгар промежуточных выборов в селе появились лидеры ЕНД Гига Бокерия, Ника Мелия, Тенгиз Гунава и Эка Херхеулидзе в сопровождении группы сторонников. Собравшиеся на улице лица встретили их грубыми выкриками, оскорблениями и потребовали покинуть село, после чего завязалась собственно «потасовка». Бокерия, Мелия и Гунава оказались «поверженными» на земле, а Эка Херхеулидзе вступила в активную перебранку с «местными жителями». После продолжавшейся несколько минут потасовки Бокерия и Мелия встали, оправились и стали давать журналистам интервью, осуждая действия властей, якобы нанявших спортсменов, чтобы избить их. После этих слов потасовка уже не продолжалась. Телекомпании сообщили, что Гунава, Мелия и Бокерия были избиты.

Лидеры ЕНД незамедлительно откликнулись на этот инцидент и по горячим следам назвали фамилии и имена спортсменов, которые якобы были наняты правительством для избиения их соратников. Если верить заявлениям ЕНД, по фотографиям с места происшествия им удалось идентифицировать личности 14 спортсменов, а также выяснить, под чьим руководством они действовали.

Как сообщил журналистам депутат парламента Георгий Габашвили, командовал «зондерами» начальник охраны бывшего министра внутренних дел Александра Чикаидзе Гега Гегешидзе, а финансировал — министр энергетики Каха Каладзе.

В ответ выступил Каха Каладзе, который напомнил, что точно так же перед выборами 2012 года устраивались провокации против коалиции «Грузинская мечта», когда лидеров этой коалиции забрасывали камнями.

«Я простил тех, кто бросал камни в нас, но не прощу тех, кто бросает камни в журналистов и в то, чего достиг наш народ», — заявил Каладзе и пообещал принять все меры для того, чтобы подобные «безобразия» никогда не повторялись. При этом министр недвусмысленно указал, что автором и вдохновителем подобных столкновений является именно «Единое национальное движение».

«Мы сделаем максимум для того, чтобы не позволить «Национальному движению» развитие событий по подобному сценарию. Мы не допустим того, чтобы наше главное достижение — демократические и цивилизованные выборы — превратилось в привычный полигон насилия и беззакония», — подчеркнул Каха Каладзе.

А член политсовета партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе уточнил, что провокацию в селе Корцхели устроили именно члены «Единого национального движения». По его информации, драка была организована членами зондер-группы, которая выполняла поручения Гиги Бокерия.

«Сегодня выяснилось, что «Национальное движение» — это партия Гиги Бокерия, еще раз проявился его почерк. Клан Бокерия одержал победу над кланом Саакашвили», — констатировал Мдинарадзе и подчеркнул, что именно в Корцхели, где находился Бокерия, произошел этот инцидент, на всех остальных избирательных участках выборы прошли без эксцессов и столкновений.

Он подтвердил, что на участке в Корцхели в драку с лидерами ЕНД вступили спортсмены — члены «Грузинской мечты», но пояснил, что первыми провокацию начали члены ЕНД, которые осыпали оскорблениями сторонников правящей партии. Это и привело к противостоянию, сообщил Мдинарадзе и еще раз констатировал, что инициаторами провокации были именно лидеры ЕНД.

Такие уверения представителей правящей партии оказались неубедительными для неправительственного сектора, оппозиционных партий, а также для некоторых бывших соратников по правящей коалиции.

«Ассоциация молодых юристов Грузии» распространила специальное заявление, в котором призвала министерство внутренних дел немедленно расследовать инцидент в Корцхели и привлечь к ответственности конкретных виновников, а главного прокурора — взять расследование этого инцидента под свой личный контроль.

По информации этой НПО, инцидент начался со словесной перебранки между представителями ЕНД и неизвестными лицами. По предположению «Ассоциации молодых юристов», эти неизвестные были спортсменами, причем были мобилизованы на избирательном участке с утра и вооружены дубинками. Кроме политиков (лидеров ЕНД), эти неизвестные нанесли физические оскорбления журналистам — представителям телекомпании «Рустави-2», Общественного телевидения, канала LIVEPRESS, телекомпании «Одиши» и агентства ipress.ge.

По оценке НПО, тревожным был тот факт, что полиция находилась на месте, но не обеспечила превенцию насилия.

В заявлении говорится, что вооруженных дубинками лиц мобилизовала на участке партия «Грузинская мечта», как об этом сообщили представители ЕНД. Тут же со ссылкой на заявления лидеров «Грузинской мечты» НПО констатирует, что насилие спровоцировали лидеры ЕНД.

Исходя из этих противоречивых заявлений, «Ассоциация молодых юристов» призвала прокуратуру по отдельности расследовать вопросы, поставленные ЕНД и «Грузинской мечтой», провести прозрачное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

«Реагирование правительства на указанный случай окажет прямое влияние на предвыборную среду выборов, которые пройдут в октябре 2016 года, поэтому крайне важно, чтобы реагирование на данный факт было своевременным и полноценным», — предупреждает неправительственная организация.

Непривычно дистанцированным от бывших соратников было заявление «Республиканской партии Грузии», которая расценила выступления некоторых лидеров правящей политической партии совершенно циничными и призвала правительство своевременно и срочно расследовать инцидент в Корцхели, выявить как заказчиков насилия, так и исполнителей, и привлечь их к ответственности.

«В стране, которая ожидает международного признания проведенных демократических и системных реформ и визовой либерализации с Евросоюзом, подобные события ставят под вопрос все существующие и ожидаемые достижения. Такие циничные факты насилия — особенно острый вызов для парламентских выборов 2016 года», — поясняют лидеры Республиканской партии.

Следует отметить, что промежуточные выборы в сакребуло проходили в девяти мажоритарных округах. По предварительным данным ЦИК Грузии, в двух избирательных округах — Озургетском и Зугдидском — победу одержали кандидаты от «Единого национального движения».

На успех своих соратников не замедлил откликнуться экс-президент Михаил Саакашвили, который особенно поздравил с успехом кандидата от ЕНД по Зугдидскому мажоритарному округу Варадебули Лашхия. Он назвал этот факт исторической победой и поворотом для всей Грузии. «Впервые после 2012 года «Национальное движение» одержало серьезную победу, и это значит, что все повернулось и вернулось на правильный путь. Это заслуга народа», — заявил Саакашвили и провел параллель с событиями 2003 года, когда точно так же с его соратниками «расправлялись люди в масках».

Такие заявления и развитие событий невольно наводят на мысль, что определенные силы в Грузии серьезно готовятся к организации провокаций по сценарию 2003 года, а, возможно, и по более «совершенному» сценарию. Во всяком случае, после инцидента в Корцхели пострадавшие в потасовке лидеры ЕНД уже получили поддержку от неправительственного сектора и ряда политических партий, а правящая партия (сторонникам которой в ходе драки в Корцхели также достались тумаки) заслужила лишь упреки и призывы своевременного расследования инцидента и наказания виновников.