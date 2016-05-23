grotesk31.ru Пуля не пробивает, но раскол — раскалывает. Изнутри

Годовщина депортации крымских татар отмечалась 19−21 мая почти всеми центральными СМИ в стиле горбачевско-ельцинской демагогии. То есть из военной и послевоенной истории СССР вновь вычленялась трагедия крымских татар и других народов, связанная с депортацией в мае 1944 года, и комментировалась в том же духе и с той же целью, как и в годы перестройки: демонизация советского режима и лично Сталина, давно изобличенного деспота, показное сочувствие и негодование. Тему депортации крымских татар подхлестнула явная идеологическая провокация на Евровидении с певицей от Украины Джамалой.

Почему-то в календаре редакций медиакланов отсутствуют события, объединяющие народы, такие, например, как ликвидация тяжелых последствий землетрясений в Узбекистане в 1966 году и в Армении в 1988 году, когда сообща были восстановлены полностью разрушенные города Ташкент и Спитак. Зато разоблачений и черных дат в избытке.

Вместо правды о далеких трагических для всей страны событиях военного времени снова продолжается модернизация истории — достаточно эффектный прием специальной пропаганды или информационной войны, как стало модно ныне выражаться с умным видом. Из нашего времени в прошлое интерполируются квазигуманистические клише политических спекулянтов.

Во-первых, почему вдруг публичные и ученые люди, взявшиеся за тему депортации, назвали депортацию преступной репрессией за якобы предательство и коллаборационизм депортированных народов с нацистами? Видимо, по аналогии с политическими репрессиями 30-х годов, чтобы придать наибольшую остроту теме из конъюнктурных соображений. Но в те годы слова репрессия и депортация в отношении народов не использовались, а говорили о выселении и перемещении. То есть депортация не была репрессивным актом или наказанием. А что же это было? Вынужденная мера по решению СНК в условиях войны, принятому по представлению Генпрокуратуры и ГКО. Об этом чуть позже.

О пресловутом предательстве высланных народов сначала заговорили на бытовом уровне в духе своего времени с подачи полуграмотных, но патриотичных, сотрудников НКВД, обеспечивавших выселение, а затем после войны этот штамп стали повторять политики и даже ученые. В 1944 году в высоких кабинетах речь шла о политической обстановке на Кавказе, действиях повстанцев-националистов в тылу Красной армии и на оккупированных территориях. Но не о предательстве и наказании народов высылкой.

Во-вторых, реабилитация перемещенных лиц (не народов!) и восстановление их в правах начались в 1949 году, и процесс был закончен в 1957 году после смерти Сталина и осуждения культа личности, на который чохом была списана вся вина за репрессии и депортацию. Проблема была закрыта. Все народы вернулись на свою родную землю и получили автономию в довоенном статусе. Публичных извинений советского правительства на американский манер не было, но государственная материальная помощь автономиям была оказана.

Почему не было извинений? Тут бы показным и заказным гуманистам не мешало обратиться к обстоятельствам выселения и возвращения перемещенных народов во всей полноте фактов, к положению в тылу воюющей армии и в целом в стране, находившейся в состоянии войны. Но об этом ни слова. Вся обвинительная критика замыкается на Сталине. Мол, захотел и выслал по своей прихоти.

В-третьих, с начала войны и в течение 1942 года из западных областей Советского Союза на восток, в Среднюю Азию и Сибирь было перемещено около 17 млн человек. Так создавался крепкий тыл, без которого победа была бы невозможной. Промышленные районы на западе европейской части СССР были оккупированы, а предприятия и города разрушены. На этом фоне выселение нескольких сот тысяч граждан по решению СНК не было каким-то исключительным событием, как его в наше время преподносят в прессе. За всю войну было сослано и депортировано порядка 1,5 млн человек, включая осужденных за конкретные преступления против советской власти в форме измены.

Столыпинские вагоны смущают? Но тогда, как и сейчас, они назывались теплушками, и массовая перевозка в них людей была таким же обычным делом как летом, так и зимой. В них до 60-х годов перевозили войска, новобранцев, раньше переселенцев, караулы и команды, сопровождавшие грузы, целинников. Конечно же, для женщин с детьми было сложно ехать в таких условиях, но другого подвижного состава в достаточном количестве тогда не было. Пассажирские вагоны были значительно меньше нынешних плацкартных, отличались от теплушек только наличием жестких скамеек, откидных спальных полок и количеством окон. Теплушки оборудовались нарами, печками. Не тот комфорт, конечно. Но модернизаторы истории преподносят нам, современным гражданам, теплушки как некое преднамеренное глумление над репрессированными народами, по их мнению.

Были перегибы со стороны властей в отношении депортированных народов? Конечно были. Большей частью на уровне личной неприязни и в форме превышения полномочий. Например, бывший батрак и повар генерал-лейтенант НКВД Михаил Гвишиани имел только начальное образование, как и многие его подчиненные. Нельзя также забывать, что третий год шла война, и морально-психологическое напряжение в обществе было запредельным. Процветали уголовщина и самоуправство, мародерство, карьеризм на показном патриотизме, верности начальству и преданности вождю. Такое свойство в реальности у любой войны, но его почему-то выставляют на передний план как признак правды, а не издержек военного времени.

В 1980−90-е годы тему депортации и репрессий либералы реанимировали с политической целью: спровоцировать межэтнические конфликты, обострить антисоветские настроения на основе критики сталинизма как преступной коммунистической диктатуры и в итоге развалить ненавистный им СССР, дать народам свободу. Свободу от кого? Причем причину депортации исказили так, чтобы депортация представлялась как часть массовых политических репрессий и даже как форма геноцида по этническим признакам. В 1991 году в России была объявлена полная политическая реабилитация народов, пострадавших от сталинской депортации. Тогда что же было в 1957 году в СССР? К чему был затеян такой циничный самопиар, подстегнувший русофобию?

Теперь пора сказать, чем была депортация народов на самом деле, если не репрессией. Хочу сразу оговориться, что суть ее не умаляет тяжести самой трагедии депортированных народов. Эта трагедия была лишь частью общей трагедии советского народа, вызванной войной. Также причина депортации не умаляет заслуг всех граждан, независимо от их правового статуса и национальности, которые трудились в тылу, обеспечивая армию. Победа была общей.

В 1944 году Красная армия перешла границу и вела боевые действия на чужих территориях. Врага надо было добить окончательно в его логове, как тогда говорили. Иначе Германия и ее сателлиты при поддержке США и Англии могли попытаться взять реванш и начать новую войну против ослабленного войной СССР. Сейчас обнародовано достаточно фактов, подтверждающих эти намерения и планы. Вторая мировая война велась против Советского Союза, оплота коммунистической идеологии и левого мирового движения. Англосаксы и мировая финансовая олигархия были заказчиками и провокаторами той войны.

С этого же года американская и английская разведки приступили к созданию подпольной сети антикоммунистических организаций по типу партизанских для противодействия Красной армии в странах Европы, где по итогам войны под влиянием СССР могли прийти к власти левые партии. Членов организаций разведка союзников вербовала из числа пленных нацистов, фашистов, правых радикалов, которые давали подписку о сотрудничестве и выходили на свободу. В Италии такой проект получил кодовое название «Гладио». Об этом подробно писал известный итальянский журналист Джульетте Кьеза.

Генштаб гитлеровской Германии к 1944 году тоже имел свой план организации партизанского движения в тылу Красной армии. Прежде всего, расчет был на националистические антирусские настроения народов Кавказа, Поволжья и Крыма. Кавказ снабжал армию нефтью и нефтепродуктами, которые поставлялись по Волге. Крым и Черноморское побережье Кавказа имели оперативно-стратегическое значение для развития боевых действий против СССР с южного направления. Немецкий фюрер и генералитет поддерживали контакты с США и Великобританией не только через невоюющие страны, например через Португалию и Испанию, но и напрямую к концу войны.

Крым был оккупирован немцами и румынами. Из крымских татар гитлеровцами формировались боевые отряды, в том числе причисленные к СС, точно так же, как это делалось в Прибалтике и на Западной Украине. Были там свои коллаборационисты и свои герои Сопротивления. На Кавказ и в Поволжье, где не было немецкой оккупации, засылалась агентура абвера для организации сети партизанских формирований. Многое врагу удалось. Тем более что глубокий тыл был обнажен, сил НКВД не хватало для контроля территорий и населения. Многие дивизии НКВД были отправлены на фронт, мобилизационный ресурс был истощен. Риск партизанской войны в тылу оказался велик. Советской власти едва исполнилось 30 лет.

На основе оценки опасной ситуации СНК принял решение о выселении народов Крыма и Кавказа в те республики, где был недостаток рабочих рук. Сейчас эту акцию назвали бы дурным словом зачистка. До этого в начале войны были выселены финны и поволжские немцы, которые, по мнению советской контрразведки, могли стать вербовочной базой для немецкой агентуры. Выселение полностью лишало немцев шансов на реализацию подрывных планов. На Кавказе по оперативным обобщенным данным под выселение подпадали чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы.

Как было сказано выше, для военного времени и на фоне перемещения миллионов людей с запада на восток такая мера по обеспечению безопасности тыла не считалась тогда из ряда вон выходящей. В годы политических репрессий и расказачивания на Кавказе практиковались массовые расстрелы казаков вместо ссылки. Но это к слову, для понимания истории страны такой, какой она состоялась в те годы, когда ненависть Гражданской войны еще не улеглась, не забылась.

Ветераны НКВД-КГБ рассказывали, что по оперативной оценке разведки и контрразведки выселению могли быть подвергнуты и грузины. Но этого не произошло по понятным причинам. Во главе государства был грузин Иосиф Джугашвили, наркомом НКВД был тоже грузин Лаврентий Берия, выселением кавказских народов также занимался грузин генерал НКВД Михаил Гвишиани. Немалую роль в этом деле сыграл генерал-полковник НКВД Серго Гоглидзе. Поэтому в Грузии ограничились выселением турок-месхетинцев, а часть грузин переселили в Карачай после выселения карачаевцев в Среднюю Азию. Тогда же город Микоян-шахар (ныне Карачаевск) был переименован в город Клухори, а Карачай был включен в состав Грузии. В 1957 году карачаевцы вернулись на свою землю, а грузины — в Грузию. Карачай снова получил автономию и вошел в Карачаево-Черкесскую автономную область в границах Ставропольского края. Но факт остается фактом.

Как уже говорилось, с 1957 года депортированные народы получили автономию на своей территории. За исключением поволжских немцев и крымских татар. Против восстановления немецкой автономии выступили власти Саратовской области, а против автономии крымских татар и даже против возвращения татар в Крым — власти УССР, в состав которой в 1957 году уже входил Крымский полуостров.

Было бы к месту напомнить, что в это время на Западной Украине все еще активно действовали бандеровские нацисты, организованные в вооруженные банды, и антисоветское подполье. Теперь они получали поддержку уже из ФРГ, США и от разведки НАТО. Против бандеровцев до 1960 года украинской властью проводились войсковые операции по их уничтожению. Киев опасался возможных осложнений в Крыму и крымско-татарскую проблему замалчивал. Молчал и Хрущев. Видимо, надеялись, что время сотрет память, татары ассимилируются. Теперь же бандеровцы и киевская власть смыкаются с крымско-татарскими экстремистами, эксплуатируя трагедию крымских татар для усиления антироссийской, русофобской идеологии. Почему же российские СМИ им подыгрывают?

Представители крымско-татарского меджлиса, осевшие в Киеве, Джемилев и Чубаров готовы воевать с Россией до последнего татарина за крымско-татарскую идею. А в чем она заключается? Неужели крымские татары после всех несчастий верят в то, что турецкие и украинские националисты под влиянием американского Госдепа устроят в Крыму для татар светлое будущее? Немцы и румыны ведь тоже обещали им европейский рай. А что из этого вышло?

Чтобы оценить степень опасности партизанской войны на Кавказе или в Крыму в 1944 году, достаточно обратиться к событиям в Чечне в 1990-е годы. То, что не удалось довести до конца немецкому Генштабу и абверу, было легко спровоцировано российскими авантюристами и западными разведками, турецкими националистами и арабскими шейхами в мирное время. Чеченский народ оказался в положении жертвы, а не борца за призрачную независимость под знаменем исламистов. Часть чеченцев воевала в армии Дудаева-Масхадова, в вооруженных формированиях Басаева против русских и чеченцев, объявленных врагами. Это была гражданская война на самоуничтожение, как бы эту войну ни называли политологи. Другие покинули Чечню и оказались в положении беженцев в соседних республиках и городах России и даже за рубежом. Третьи пережили ужасы войны и террора у себя дома. Это большая или меньшая трагедия по сравнению с депортацией? Под немецкими и румынскими оккупантами было лучше? У меня нет ответа на этот вопрос. Провокаторы внушают, что под оккупантами было лучше.

Но вполне очевидно, что если перетаскивать в будущее, в сознание новых поколений трактовку депортации как массовой репрессии и геноцида, вызывая тем самым чувство мести и реванша, то рано или поздно эти настроения перерастут в русофобию и будут использованы для новых провокаций вооруженных конфликтов, от которых пострадает весь народ. Нигде не проявляется крайняя жестокость в той степени, в какой она применяется против населения в гражданской войне и религиозных конфликтах.

Ингушетия в 1992 году отделилась от Чечни, чтобы не участвовать в дудаевской авантюре. Черкесы, карачаевцы, адыги, кабардинцы, ногайцы не последовали призывам Басаева во время его турне по Северному Кавказу включиться в войну за некий кавказский имарат или халифат. И это тоже пример для осмысления своей истории и будущего народов. Пафосный культ демонстративной независимости, вызывающей непокоренности, ведет только к неоправданным жертвам и политическим спекуляциям со стороны недругов России. Постсоветская история преподала достаточно суровых уроков, чтобы осознать опасность искажения истории и манипулирования массовым сознанием. Яркий тому пример — события на Украине за последние 20−25 лет.

Много говорят об извинении перед депортированными народами и о покаянии. А кто должен извиняться и каяться, за что и перед кем? Русские перед остальными? Так на долю русских пришлась почти вся тяжесть войны, не сравнимая с депортацией. На всех русских вместе — великороссов, малороссов и белорусов. Или грузины должны каяться за Сталина и его земляков из НКВД перед потомками депортированных? Но Грузия была лишь частью СССР, в руководстве которого были и грузины, и евреи, и армяне, и поляки и латыши… Так кто же виноват? По умолчанию русские и не иначе. Кому это выгодно?

Говорят, что американский президент извинился перед американскими гражданами японцами, которые тоже подвергались депортации во время Второй мировой войны. Но США не распались, и президенты все те же, в том же Белом доме. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь отделившийся штат извинялся перед потомками японцев, депортированных федеральной властью. Почему же в России, осколке СССР, ставится этот вопрос? Не американцам ли извиняться перед японцами: уничтожили два японских города ядерными бомбами и, спустя лет 50, они тоже извинились, будто нечаянно наступили японцам на ногу. Перед индейцами, подвергшимися геноциду во время колонизации, и перед африканцами за рабство никто из современных американцев не извинился. Да и толку? Американцы не касаются этих тем, чтобы не раскалывать общество.

Безусловно, историю помнить и знать надо, чтобы строить будущее без повторения прошлых ошибок. Но нельзя при этом переносить зло из поколения в поколение, чтобы на злопамятстве — одни предатели, другие каратели — спекулировали всякие авантюристы внутри страны и за ее границами. Всякая беда имеет свою первопричину и возникает в определенных обстоятельствах. Великая Победа была выстрадана всеми советскими народами, в каких бы условиях они ни оказались по причине войны, которая велась за выживание огромного и сложного государства, пережившего хаос революции и Гражданской войны. Давайте помнить их героев и лучших представителей созидательного труда во имя процветания всего общества. Нельзя любить родину по частям, по кускам истории и территорий.

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