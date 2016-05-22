Азербайджан дал Армении месяц на «обдумывание»

Режим прекращения огня — возможность для «субстантивных переговоров» по Карабаху

Иван Шилов ИА REGNUM

На минувшей неделе встреча лидеров Армении и Азербайджана в Вене затмила все остальные темы азербайджанских СМИ. 17 мая Ильхам Алиев и Серж Саргсян подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отмечается в совместном заявлении глав МИД России, США и Франции. Комментируя итоги переговоров, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров согласился с оценками своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что они «создают хорошие возможности для начала субстантивных переговоров на основе уже известного поэтапного подхода для решения конфликта» (слова Мамедъярова), передает Report.az.

Азербайджанский дипломат рассчитывает, что назначенные на июнь месяц очередные переговоры должны «дать результаты, которые давно ожидает население региона и международное сообщество». Для этого требуется соблюдение тишины на линии соприкосновении огня, считает руководитель Администрации президента Азербайджана и заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов. Баку рассматривает отсутствие перестрелок на фронте как возможность для скорейшего начала дипломатических усилий по решению конфликта. «Самое главное, чтобы впредь соблюдался режим прекращения огня, не было провокаций, и в июне мы бы начали процесс переговоров», — сказал Мамедов.

Бакинские эксперты обратили внимание на одну деталь переговоров в Вене. На них Лавров сидел по правую руку от Саргсяна, а госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир — рядом с Алиевым. Политолог Расим Мусабеков объяснил этот факт тем, что Россия оказывает давление на Ереван, и Лавров «специально сел рядом с Саргсяном, чтобы удерживать и направлять его в ходе трудных переговоров», приводит пост Мусабекова в «Фейсбук» Oxu.az.

Азербайджан и Россия поддерживают «поэтапное урегулирование» конфликта

Глава Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов охарактеризовал встречу в Вене как удовлетворительную для обеих конфликтующих сторон. Армения добилась мер по укреплению режима прекращения огня и расследованию вооруженных инцидентов, а для Баку «приоритетом было начало процесса политического урегулирования», цитирует Contact.az.

Указывая на согласование нового переговорного раунда в июне, Намазов полагает, что посредники не дают Армении возможность тянуть время для сохранения статус-кво, а урегулирование пойдет по «поэтапной» схеме. «Подтверждение этого странами-посредниками очень важно. В свое время у армян слово «поэтапный» вызывало твердое неприятие», — говорит эксперт.

Намазов ссылается на позицию российского МИД. После завершения переговоров Лавров заявил: «Наверное, с учетом достаточно напряженной ситуации между сторонами, это (урегулирование) придется делать поэтапно, и возможности согласования параметров первого этапа урегулирования есть».

И снова комментарии Маркова…

Понимая решающую роль России в карабахской проблеме, бакинские журналисты цепляются за любые оценки, озвученные ведущими российскими экспертами. Ссылаясь на слова члена Общественной палаты России Сергея Маркова, оппозиционная газета Yeni Musavat вынесла в заголовок статьи, что «Ереван согласился вернуть 5 районов» вокруг Нагорного Карабаха».

По мнению Маркова, урегулирование уже на 95% согласовано. Расхождение состоит в том, что «армянская сторона на предварительном этапе согласилась вернуть пять районов, Азербайджан же потребовал вернуть не пять, а 6,5 района». Другими проблемными пунктами являются упоминание в резолюциях, что Нагорный Карабах — часть территорий Азербайджана, и вопрос об участии азербайджанских беженцев в референдуме о статусе Нагорного Карабаха.

Касаясь темы возвращения азербайджанских районов, посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов заявил о неприемлемости «формулы 5+2». Гасанов заметил, что на территории Кельбаджарского и Лачинского районов расположены стратегические высоты, а по упомянутой формуле их освобождение возможно лишь на последующих этапах урегулирования. «Если стратегические высоты в Кельбаджаре и Лачине останутся под контролем армян, то жизням сотен тысяч азербайджанцев, которые вернутся в 5 освобожденных районов, будет каждую минуту грозить опасность», — передает его слова Musavat.

Азербайджан дал Армении месяц на «обдумывание»

Зампред комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат парламента Азербайджана Азай Гулиев акцентировал внимание на втором раунде переговоров, ожидаемых в июне. По его мнению, впервые азербайджанская сторона конкретно предоставила Армении месяц «на обдумывание», передает Haqqin.az. Гулиев также полагает, что из заявления Лаврова «следует, что за основу берется вариант поэтапного урегулирования конфликта». Под последним депутат понимает освобождение 5+2 районов, возвращение туда и в Нагорный Карабах беженцев из Азербайджана, открытие коммуникаций и впоследствии определение статуса Нагорного Карабаха.

Гулиев особо подчеркивает заявления Лаврова «по согласованию параметров окончательного урегулирования нагорно-карабахской проблемы». «Что это означает? Это означает, что Азербайджан заставил принять его позицию и предоставляет Армении время до июня. Если Армения действительно не хочет инцидентов на линии соприкосновения войск, хочет устойчивого мира, то должна продемонстрировать конструктивность и принять предлагаемый план урегулирования. В противном случае ответственность за срыв переговоров ляжет на Армению», — пояснил парламентарий. Гулиев указал и на мнение главы МИД Германии о бесперспективности статус-кво — «требование, которое долгие годы озвучивает Азербайджан и президент Ильхам Алиев». А изменение статус-кво значит, что «Армения должна уйти с оккупированных территорий».

Азербайджанские СМИ, как проправительственные, так и оппозиционные, в один голос твердят, что переговоры без последующих результатов бессмысленны. «Баку согласился на контактный раунд, чтобы выявить — есть ли сколь-нибудь заслуживающие внимания изменения в позиции Еревана после чувствительных апрельских предупреждений», — резюмировал Haqqin.az. Мусаватисты обратили внимание на то, что Азербайджан не брал на себя никаких обязательств, «которые лишили бы его права освободить свои земли» через войну. Поэтому «венская встреча скорее создает впечатление тайм-аута перед войной», которую можно избежать путем освобождения нескольких из 7 прилегающих районов, заключают оппозиционеры.