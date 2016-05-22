После публикацииИА REGNUM, где рассказывалось об истории многолетних поисков легендарной Янтарной комнаты, мы получили из Германии дополнительную информацию от авторитетных и заслуживающих доверия источников, указывающих на еще один перспективный след. Оказывается, где-то в конце 1990-х годов в Берлин из Вашингтона с согласия ЦРУ поступили микрофильмы тридцатитомного отчета службы безопасности ГДР «Штази» о поисках Янтарной комнаты. По данным наших источников, документация, состоящая из 11 тысяч страниц, носит кодовое название «Пушкин». Можно утверждать, что в конце 1960-х — начале 1970-годов, помимо КГБ СССР, активными поисками шедевра занималась и восточногерманская разведка. Документы имеют отношение не только к Янтарной комнате, но и к другим похищенным нацистами сокровищам.

Пресс-служба Президента России

В переданных Берлину протоколах содержатся показания свыше 200 лиц, допрошенных сотрудниками «Штази», как подозреваемые или свидетели. В их числе был даже бывший адъютант Мартина Бормана, который владел или мог владеть огромной информацией о трофейном искусстве. Выясняется также, что «Штази» перерыло землю в 25 засекреченных точках ГДР, где только ни искали разведчики уникальные изделия из янтаря, подаренные в свое время королем Пруссии Петру Великому. В шахтах, соляных копях и колодцах, на дне озер, в подвалах средневековых замков и даже в пивоварнях. Но след Янтарной комнаты так и не был обнаружен.

Последнюю «наводку» «Штази» получила в июне 1989 года, когда ГДР доживала последние дни и казалось, что многим тогда в Берлине будет не до янтаря. Тем не менее все-таки нашлось время проверить показания еще одного свидетеля, который утверждал, что будто видел когда-то, как пленные закапывали сокровища, после чего они были расстреляны эсэсовцами. Генерал «Штази» Систен поручил подчиненным пройти и по этому следу. Но вновь неудача.

Немецкие специалисты, в руках которых сегодня находится архив «Штази», усматривают ценность «янтарной пушкинианы» в другом. В ситуации, когда не теряет свою актуальность проблема возвращения захваченных в годы Второй мировой войны художественных ценностей, специалисты пытаются восстановить технологию грабежей произведений искусства, чем занимались зондеркоманды СС на Востоке.

Архивные документы позволяют сделать вывод: сподвижники Мартина Бормана искали и вывозили не просто попавшие под руку художественные ценности, а заранее обозначенные и описанные критиками, которые придавали тем или иным произведениям неведомое для непосвященных оккультное значение. Все делалось с немецкой педантичностью в согласии с секретным планом рейха. В сам план были посвящены только единицы. Но сенсация состоит не в этом. Наши германские источники утверждают, что «люди Бормана», несмотря на секретность, работали все же под контролем американской Службы стратегических исследований — разведки.

Вашингтон умалчивает до сих пор об этом. Тем не менее предположение наших источников о том, что в «деле» о Янтарной комнате многое остается неясным и возможность обнаружения нового американского следа, не лишено серьезных оснований. ИА REGNUM продолжает свое расследование.