В число этих планов входит отъем храмов у Украинской Православной Церкви московского патриархата и «перетягивание» верующих из настоящей церкви в собственную секту.

podrobnosti.ua Филарет

Часть из сказанного Филаретом можно смело пропускать мимо ушей — в частности, сказки о том, что его секта со дня на день будет признана другими православными и официально получит статус патриархата. Но вот что мимо ушей пропускать нельзя — так это обещания активнее задействовать государственные и силовые ресурсы для отъема храмов и другой собственности у РПЦ. В частности — Киево-Печерской лавры.

Еще опаснее намерение Филарета назвать свою секту единственной православной церковью в стране и начать процесс перерегистрации православных общин с их переходом под свое руководство. Раскольник, конечно, говорит, что все желающие смогут остаться в подчинении московского патриархата, но уже следующее предложение гласит, что «большинство» перейдет к нему. План рейдерского захвата составлен и введен в действие. Целью его является влияние на умы украинских православных. Сейчас священнослужители молятся о прекращении гражданской войны, а «надо» молиться и призывать к уничтожению «врага». Ну и заработать, конечно.

Раскольник Филарет, разумеется, находится в прекрасных отношениях с майданной властью. Он для них просто находка. Соблюдения заповедей не требует, а убивать политических оппонентов призывает чаще иных политиков. На Майдане думают, что получить власть под церковью примерно так же легко, как совершить госпереворот, и потому уверены, что дело в шляпе. На самом же деле — нет. Новые патриархаты не образуются методом расколов. А потому филаретовскую секту никто в православном мире церковью не считает.

Интересна история Филарета. Ему уже 89 лет, и священный сан он получил еще при Сталине. Затем на протяжении более чем двух десятков лет он был экзархом РПЦ на Украине. В 1990 году, после смерти патриарха Пимена, именно Филарет был назначен местоблюстителем престола до выборов, на которых многие ожидали его победы.

В этот период будущий раскольник, разумеется, вел себя вполне разумно. Рассчитывая возглавить РПЦ, он лично отчитывал тернопольских собратьев за сепаратизм и говорил, что раскалывать церковь неприемлемо. Однако выборы 1990 года выиграл Алексий. И Филарету пришлось вернуться в Киев.

Годом позже Украина получила независимость, и Филарет стал подумывать и поговаривать о расколе. Мол, «в независимом государстве должна быть независимая церковь». Такая позиция является антихристианской, потому что Христос един, а патриархаты формируются не на основе меняющихся государственных границ, а на основе апостольской преемственности и коллегиальных решений. Но Филарета такие мелочи уже не занимали.

Архиерейский собор под руководством Филарета в конце 1991 года принял решение об автономии, которое, разумеется, не было утверждено Москвой. Митрополита вызвали в Москву, поставили на вид, и он дал слово подать в отставку. Однако по иудиной традиции уже на следующий день в Киеве он отказался выполнять обещание и продолжил курс на раскол, заявив, что лично он дан Богом «украинскому православию». Кроме эгоизма и жажды власти, а также, разумеется, денег, здесь наблюдается еще и мания величия.

Украинские епископы уволили Филарета с поста митрополита, далее РПЦ запретила его в служении и объявила анафему. Но «патриарх» собирал команду раскольников, получил поддержку «незалежной» власти, и на Украине образовалось как бы два патриархата: настоящий — московский, и фейковый — киевский.

Несмотря на активную поддержку как государства, так и «общественных активистов» (бандитов), фейковому патриархату удалось отобрать у РПЦ не так уж много церквей. Подавляющее большинство православных на Украине относятся к московскому патриархату. В условиях нынешней «военной» истерики раскольники переходят в наступление.

Нетрудно заметить, что своими словами и действиями Филарет нарушает практически все христианские заповеди. Сказано: не укради — а он публично обещает продолжить отбирать храмы у РПЦ. Сказано: не лжесвидетельствуй — а он непрерывно упражняется во лжи по поводу Москвы, гражданской войны и всего остального. Сказано: не убий — а он призывает к физическому уничтожению сепаратистов, которые в своем большинстве к тому же являются его согражданами.

Но с точки зрения христианской картины миры главным преступлением Филарета является сам раскол. Слово «дьявол» говорит именно о «разделении». Единство и общение — одни из главных христианских добродетелей. Намеренное разрушение единства ради личной власти и личной выгоды — тягчайшее преступление.

Можно привести и более простые примеры. У Филарета прекрасные отношения с президентом Украины Петром Порошенко, который раньше делал вид, что он православный московского патриархата (как большинство населения страны), а теперь — что киевского. Так вот совсем недавно Петр Порошенко, объясняя, почему у майданной власти поехала крыша на вышиванках, сказал буквально так: «это наш оберег».

А сам раскольник в прошлом году съездил в США на «молитвенный завтрак» с Бараком Обамой, после чего публично попросил у сенатора Маккейна оружие — чтобы одни его сограждане могли быстрее и эффективнее убивать других.

Масштабы первобытно-языческой дикости в головах как светских, так и «церковных» (если говорить об УПЦ КП или об униатах) властей неописуемы. О заповеди любви им известно еще меньше, чем о здравом смысле или честности. Церковь они понимают как крышу или оберег, некое подсобное средство, помогающее в достижении своих властных и финансовых интересов.

Неизвестно, до какой степени слова и действия Филарета объясняются глубоким маразмом, в котором без сомнения пребывает 89-летний бывший священнослужитель. Но посколько свой путь он избрал 25 лет назад, то смягчающим обстоятельством это не является.

В общем, слово «православие» в названии секты Филарета не имеет никакого отношения к реальности. Они примерно такие же «христиане», как те жулики, что собирают на улицах деньги за «молитвы на Афоне». Только масштабом побольше. Конечно, большинство паствы раскольника об этом не знают и в этом не виновны. Спрос будет не с них.

На самой Украине нет политических сил, способных противостоять рейдерскому захвату храмов и приходов альянсом майданных властей и раскольников. Оппозиционный блок хорошо говорит, но ничего не делает. РПЦ придется биться с этим в одиночку. Особую роль приобретет образование священников и их готовность сохранять адекватность в этой атмосфере. И им понадобится много смелости. По-человечески их можно только пожалеть, а вот по-христиански можно сказать, что их дорога к святости стала заметно короче.

Красивая деталь: немногие об этом знают, но на Украине существует официальная государственная награда, которая называется Орден Мазепы. Ею награждены 69 человек, и в том числе — Филарет. В отличие от всех других своих регалий, этой он вполне достоин. На надгробном камне низвергнутого из сана бывшего монаха нужно будет так и написать: «Филарет, кавалер Ордена Мазепы». Коротко и ясно.