Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 15 — 21 мая стали: папа Франциск назвал эксплуатацию ради наживы смертным грехом; Венесуэле грозит опасность военного переворота; Итальянский комитет против санкций в отношении Сирии требует положить конец экономическому давлению на эту страну; глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук не хочет нового майдана; шедевры Эрмитажа рассказывают о милости и другое.

U.S. Navy Католическое богослужение на американском авианосце

Эксплуатация ради наживы является смертным грехом, сказал папа Франциск, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Само по себе богатство — это благо, — отметил понтифик, — но относительное, а не абсолютное». Заблуждаются последователи так называемого богословия процветания, согласно которому «Бог подтверждает праведность человека богатством». Богатство может стать звеном цепи, которая лишает человека свободы следовать за Христом. «Когда богатство строится на эксплуатации, его обладатели злоупотребляют человеческим трудом и бедняки превращаются в рабов. Это случается здесь и теперь, во всем мире. Например, человек приходит с желанием работать, и с ним заключают договор: с сентября по июнь, но без пенсионного фонда, без медицинской страховки… В июне его увольняют, а в июле и августе этот человек вынужден питаться воздухом. В сентябре его принимают снова. Те, кто творят такое — настоящие пиявки; они живут кровопусканием людей, рабов труда», — подчеркнул папа. Он привел историю одной девушки, которая нашла работу: 11 часов в день за 650 евро в месяц, нелегально. Ей сказали: «Если тебе это подходит, можешь начинать, если нет, уходи. Есть много других, а за тобой длинная очередь!» Эти богачи, отметил Франциск, «оплывают в роскоши», и, как говорит апостол, они «напитали свои сердца, как бы на день заклания», а «кровь всех этих людей, которую вы высасывали, которой вы жили — это вопль к Господу, это крик о справедливости».

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на отработанной шахте. 1894

В Ватикане продолжаются работы Генеральной ассамблеи Итальянской епископской конференции. Президент объединения епископата кардинал Анджело Баньяско обратился к собратьям с докладом, сосредоточенным на вызовах современного мира, брошенных Церкви. Он отметил, что на фоне социальных проблем Италии — таких, как безработица и катастрофическое падение рождаемости — сложно понять усилия, которые правительство прилагает к принятию закона о «гражданских союзах». Этот закон приравнивает их к семье и браку, хотя и утверждает, что это разные вещи. Кардинал Баньяско упомянул о Совместной декларации, подписанной папой Франциском и патриархом Кириллом, которые, защищая брак, выражают обеспокоенность в связи с распространением «иных форм сожительства», которые приравниваются к браку между мужчиной и женщиной. Глава епископов Италии привел не очень обнадеживающие факты, связанные с общественно-экономическим кризисом в стране. Безработица молодежи от 15 до 24 лет выросла до 40% на фоне среднеевропейских 22%. Абсолютная бедность охватывает 4 миллиона итальянцев — почти 7% населения. В Италии наступила также «демографическая зима»: в 2015 году естественная убыль населения составила почти 200 тысяч человек, а 100 тысяч итальянцев покинули страну. Таких цифр не наблюдалось с самого объединения страны. Баньяско выразил надежду на введение налоговых льгот для семей и отметил рост самоубийств и разрушение семей по причине азартных игр, оборот от которых составляет в Италии 84 млрд евро.

Венесуэле грозит опасность военного переворота. Как информирует L'Osservatore Romano (Ватикан), Верховный суд страны признал конституционным указ президента Николаса Мадуро, который объявил о введении чрезвычайного положения в экономике. В ответ лидер оппозиции, контролирующей парламент, губернатор Энрике Каприлес обратился к военным, заявив, что «Вооруженные силы существуют для защиты Конституции и, следовательно, должны выбрать, с кем они: либо с законом, либо с Мадуро». Как отмечает издание, оппозиция продолжает выводить людей на марши протеста против президента. Однако венесуэльский кризис ограничивается не только политической борьбой — возможно, страну ждет разрушительный экономический коллапс. Vatican insider (Турин, Италия) обращает внимание в этой связи на отмену визита в Венесуэлу секретаря по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера, как говорится в официальном сообщении, «по причинам, которые не зависят от Святого престола». Ватиканская дипломатия была готова внести свой вклад — при необходимости и возможности — в содействие диалогу между Мадуро, партиями, которые поддерживают его, и оппозицией. Отмена поездки «министра иностранных дел» Ватикана является крайним средством и потому очень серьезным решением. Дело все в том, что президент и его противники отказываются общаться. Помимо того, некоторые оппозиционные политики хотели использовать возможный визит Галлахера в своих интересах, пытаясь представить дело так, будто бы монсеньор должен был установить дату «отъезда» Мадуро. Как подчеркивает издание, это слишком грубая попытка со стороны оппозиции эксплуатировать готовность Ватикана содействовать развитию диалога и переговоров между сторонами. В то же время трудно признать умным поведение президента, атаковавшего венесуэльский Caritas, который активно участвует в оказании гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся.

Hugoshi Николас Мадуро

Президенты Армении и Азербайджана сделали шаг назад от возобновления открытой войны и достигли соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, считает AsiaNews (Рим, Италия). Лидеры двух стран встретились в Вене по инициативе Минской группы, образованной Россией, США и Францией. По мнению экспертов, «это дипломатический успех Москвы и Вашингтона, двух мировых держав, которые, таким образом, подтверждают, что они великие игроки на мировой арене». Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал соглашение о прекращении огня, подчеркнув, что «компромисс всегда возможен». Накануне переговоров, один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что сделка стала «возможной» благодаря тому, что у Москвы и Вашингтона совпадают позиции по этому конфликту. Radio Vaticana побеседовало с корреспондентом Osservatorio Balcani e Caucaso в Армении Симоне Зопеларо. Она призвала Европейский союз обратить самое пристальное внимание на сложившуюся ситуацию, отметив, что сегодня только Италия интересуется регионом, поскольку Азербайджан является поставщиком нефти для страны и в будущем газа после завершения строительства Трансадриатического трубопровода. Журналистка рассказала, что она побывала на передовой, в селе Талыш, которое после «четырехдневной войны» превратилось в село-призрак: население ушло, школы и дома разрушены, много убитых и раненых. «Папа Франциск собирается посетить Армению, и это одна из немногих хороших новостей. Я разговаривала с епископом, встретилась с представителями гражданского общества, премьер-министром, все они говорили, что визите папы — это знак большой надежды в разрешении этого конфликта», — отметила Зопеларо.

Итальянский комитет против санкций в отношении Сирии запустил в интернете кампанию с требованием положить конец экономическому давлению на эту страну, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). За эти пять лет санкции в отношении Сирии способствовали уничтожению сирийского общества, приговоренного к голоду, эпидемиям, нищете, и поощряли активность фундаменталистских боевиков и террористов, говорится в петиции, открытой для подписания. Ситуация в стране отчаянная: нехватка продовольствия, массовая безработица, отсутствие медицинской помощи, нормирование питьевой воды и электричества. Блокада делает невозможным для сирийцев, которые уехали за границу еще до войны, пересылку денег родственникам, которые остались в Сирии. Неправительственные организации, участвующие в программах помощи, не в состоянии перечислять средства своим работникам в этой стране. «Ожидание вожделенного мира не может быть оторвано от конкретной заботы о тех, кто сегодня страдает из-за эмбарго, тяжесть которого возложена на весь народ», — говориться в петиции. Среди подписавшихся под ней — бывший кустод Святой земли Пьербаттиста Пиццабалла, апостольский викарий латинского обряда в Алеппо монсеньор Жорж Абу Хазен; армянский епископ Алеппо Бутрос Мараяти, маронитский архиепископ Джозеф Тобьи и мелькитский Жан-Клеман Жанбарт.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Конгресс США может в ближайшее время дать свое согласие на то, чтобы открыть финансирование для закупок и распределения оружия и боеприпасов между самопровозглашенными «христианскими ополченцами», которые сражаются на равнине Ниневии, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Конгресс оправдывает это решение тем, что оно позволит вести войну против джихадистов ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые осуществляют «геноцид» против христиан. Законопроект позволит оплачивать из средств оборонного бюджета выделение оружия «христианским ополченцам» как привилегированным получателям материально-технической и военной помощи США, оправдывая все это «интересами национальной безопасности». Однако противником данной меры выступает халдейский патриарх Рафаэль Луис Сако. По словам предстоятеля Халдейской церкви, «нет никаких христианских ополченцев», а есть только политизированные группировки и простые люди, которые отчаянно нуждаются в деньгах. Сако дает свою диагностику ситуации в Ираке. Многие христианские беженцы были вынуждены подписать «клятву верности» властям Иракского Курдистана и его президенту Барзани. Сунниты хотят создать автономную область в Мосуле при поддержке Турции, в то время как курды — подчеркнуть независимость Курдистана. Еще одна христианская политическая группа поддерживает центральное правительство в Багдаде. «И каждый хочет эксплуатировать христиан Ниневии в своих целях и интересах, — возмущен патриарх. — Если американцы действительно хотят победить ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то им следует поддерживать регулярные силы центрального правительства и Иракского Курдистана, а не создавать конфессиональные ополчения».

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Рафаэль Луис Сако

Также американские законодатели решили существенно переработать «знаковый» закон о религиозной свободе, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Республиканец Крис Смит, автор поправок, объясняет, что поставлено на карту: «Мир переживает беспрецедентный кризис с соблюдением религиозной свободы, кризис, который продолжает плодить миллионы жертв; кризис, который представляет собой прямой вызов интересам США на Ближнем Востоке, в России, Китае, странах Африки к югу от Сахары и в других местах». Новая редакция предполагает, что посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы сможет отчитываться непосредственно перед госсекретарем, а также расширение обучения основам религиозной свободы американских дипломатов. Еще одно новшество — установление разграничения стран-нарушителей религиозной свободы на категории «работающих с США, чтобы улучшить защиту», и тех, кто «не работает с США. Исполнительная власть получит возможность квалифицировать в качестве злостных нарушителей религиозной свободы не только страны (как раньше), но и «негосударственные субъекты», например, террористические группировки типа Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будет создан и список персональных нарушителей религиозной свободы.

Католицький Оглядач (Львов, Украина) опубликовал ответы главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука на вопросы итальянского издания SettimanaNews. «Вместе с патриархом Филаретом из Киевского патриархата мы создали Национальный форум «Трансформация Украины», который получает все больший кредит доверия, — заявил Шевчук. — Он имеет определенные аналогии с «Солидарностью» (польский профсоюз начала 1980-х годов — ИА REGNUM). Мы создали наблюдательный совет, в которую не входят политики. Участниками являются верующие разных конфессий и религий, а также неверующие. Интересно, что в группу разработчиков Форума вошел также глава представительства Европейского союза на Украине Ян Томбинский, который хорошо знает историю «Солидарности». Представители западных правительств также увидели в этом форуме достойного и умного собеседника. Они понимают, что люди у власти будут только определенное время, а затем их заменят, зато Церкви останутся. И президент, и представители нового правительства заметили этот проект и начали диалог с нашей группой. Недавно один из членов наблюдательного совета был назначен на должность министра культуры». Глава УГКЦ признал, что хотя на Украине «протестные настроения существуют до сих пор», по его мнению, «выходить на улицы сейчас не уместно», именно поэтому он и его единомышленники и создали Национальный форум.

Longin Wawrynkiewicz — Senat Rzeczypospolitej Polskiej Святослав Шевчук

Шедевры Эрмитажа рассказывают о милости. Так Vatican insider озаглавил статью, где пишет о выставке известного российского музея, которая проходит в Риме в музее Сан Сальваторе ин Лауро. Эта экспозиция международного масштаба пол названием «Диалог милости от XVII до XIX века» презентует одиннадцать шедевров из Эрмитажа и одиннадцать итальянских шедевров из частных коллекций. Изысканная выставка является результатом совместных усилий Благочестивого братства из Пичено, римского издательства Il Cigno GG Edizioni и петербургского государственного музея. Среди работ можно увидеть «Погребение Христа» Питера Пауля Рубенса, «Благовещение» Антона Рафаэля Менгса, «Явление Христа ученикам (Неверие Фомы)» Антониса ван Дейка, «Забрасывание камнями святого Стефана» Пьетро де Кортона, «Искушение Христа» Доменико Морелли, «Отдых на пути в Египет» Симоне Кантарини, «Милостыня» Сильвестро Лега. По словам куратора выставки с российской стороны, заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Сергея Андросова, недавняя встреча в Гаване между папой Франциском и патриархом Кириллом еще раз показала, что две Церкви, католическая и православная, имеют между собой гораздо больше сходства, чем различий, и это позволяет видеть в исторической перспективе точки соприкосновения между итальянскими и русскими архитекторами и художниками.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.