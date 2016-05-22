В Стамбуле состоятся переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Такая встреча запланирована», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель примет участие в саммите по гуманитарным вопросам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В поездке канцлера будут сопровождать глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер. Подобная встреча созывается впервые в истории Организации объединенных наций. Ее инициатор, генсек ООН Пан Ги Мун объяснил необходимость переговоров тем, что «человечество переживает крупнейшую гуманитарную катастрофу со времен Второй мировой войны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Но форум форумом, на котором лидеры государств поговорят о проблемах, воспринимающихся как виртуальный фантом. Другое дело — активизировавшийся в последнее время германо-турецкий диалог и его перспективы. В начале февраля нынешнего года Меркель посетила Турцию, где провела рабочие встречи с премьер-министром Ахметом Давутоглу и президентом Эрдоганом. Тогда речь шла о миграционном кризисе, вызванном наплывом беженцев с Ближнего Востока. Меркель решила взять патронаж над этой проблемой, полагая, что ей удастся — накануне предстоящих региональных выборов в трех федеральных землях — повысить рейтинг правящей партии. На совместной пресс-конференции с турецким премьер-министром Давутоглу она объявила о выделении помощи от ЕС размером в 3 млрд евро для сдерживания потока сирийских беженцев в Европу.

Правда, мало кто тогда обратил внимание на скептическое отношение к такому решению Эрдогана, которому нужно было и это, и другое. Как пишет британское издание The Spectator, президент Турции «стремился поставить европейских лидеров в такое положение, которое выгодно только ему, добиться того, чтобы предоставить 75 миллионам его соотечественников право безвизового въезда на территорию стран Шенгенской зоны». У него получилось, когда он представил Меркель «ружье, заряженное проблемой беженцев», заявляя, что «Европа теперь нуждается в нем больше, чем он — в Европе». Меркель и Эрдоган как бы поменялись местами.

18 марта премьер-министр Турции Давутоглу и лидеры стран-членов Евросоюза заключили соглашение, договорившись возвращать всех нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим для турецких граждан, 3 млрд евро и прием в ЕС сирийских беженцев из Турции. В то же время, по мнению экспертов Deutsche Welle, Меркель вела в Турции острую политическую игру, выставляя соглашение 18 марта как реверанс в сторону Давутоглу, который придерживается прозападного курса. Однако и Эрдоган потребовал «европейской дани» для себя: ЕС должен изменить свое отношение к курдскому вопросу. Он обвинял и обвиняет Запад в двойных стандартах и в пособничестве Рабочей партии Курдистана. При этом Эрдоган дал понять, что его не устраивает неожиданная критика Меркель действий ВКС России в Сирии, из-за которых якобы усиливается поток беженцев в направлении турецкой границы. Почему? Потому, что Меркель вопрос беженцев из Алеппо превратила в эксклюзивный материал для диалога только с Давутоглу, с которым она вела беседу в рамках сирийской конференции в Лондоне, а чуть ранее — на саммите ЕС-Турция и на саммите Большой двадцатки в Анталье. Что же в итоге?

Сторонники Меркель проиграли выборы в двух из трех федеральных земель. Её Христианско-демократический союз (ХДС) обошла партия правых еврорадикалов «Альтернатива для Германии». По мнению экспертов, их исход воспринимается как референдум в поддержку или против политики, проводимой возглавляемым Меркель Христианско-демократическим союзом. Одновременно и в Турции стала проходить трансформация политической ситуации. О своей отставке с поста главы правительства и руководителя правящей Партии справедливости и развития заявил Давутоглу. По поступающей информации, Эрдоган и его ближайшие соратники обвинили Давутоглу в том, что «он плетет интриги против главы государства». По словам профессора политологии Ближневосточного технического университета Айсе Айяты, нынешние события в Турции «равнозначны президентскому госперевороту». Правящая партия Турции намерена выдвинуть министра транспорта Бинали Йылдырыма на пост премьер-министра страны. Он поддерживает курс на усиление президентской власти и давления на курдов.

Правда, борьба за власть в Турции далеко еще не завершена и все гадают о том, каким будет следующий шаг Эрдогана. На днях 50 парламентариев от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) лишились статуса неприкосновенности и могут быть подвергнуты аресту. Возможно, что в самое ближайшее время следует ожидать внесения в конституцию поправок, предоставляющих действующему президенту более широкое поле для маневра. В частности, президент сможет быть членом политической партии, чего сейчас не предусматривается законом.

Эрдоган не скрывает, что заточен на силовую борьбу с курдами. В свою очередь глава парламента Турции Исмаил Кахраман осуществил «вброс информации» о создании новой конституции, основанной на нормах ислама, что обозначает раскол в турецком обществе. Затем Эрдоган заявил, что «ЕС должен идти своим путем, а Турция — своим». Последовал ответный ход ЕС. Власти Бельгии заявили, что страна выступает против предоставления Евросоюзом безвизового режима таким государствам, как Турция, а главы МВД 28 государств-членов Евросоюза одобрили предложения Еврокомиссии (ЕК) по возможности приостановки безвизового режима с третьими странами в рамках предполагаемой отмены виз для краткосрочных поездок в ЕС граждан некоторых стран, включая Турцию.

В этой связи глава партии «Республиканцы», экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Monde недоумевает и задается вопросами о том, почему «Меркель в одиночку вела переговоры с турецким правительством и где был Олланд?», ведь «безответственная отмена визового режима в текущих условиях и возобновлении переговоров о вступлении Турции в ЕС стало бы беспрецедентной ошибкой». Но до какой степени Эрдоган будет вести свою «игру» с ЕС, сказать сложно. Пока он только грозит пальцем, отказываясь слушать нравоучения. Но теперь германское издание Stern заявляет: «чтобы прекратить поток беженцев из Сирии нужно договариваться не с Анкарой, а Москвой», и «пришло время обратиться к ней и отменить санкции».

Что же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Преимущества для Германии и Европы очевидны, — констатирует Stern. — Чем неопределенней будут отношения с Турцией, тем решительней должна быть кооперация с Россией».