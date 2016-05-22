



Юлия Карнаева ИА REGNUM Открытие фонтана «Нептун»

В этом году темой ежегодного Петергофского праздника стало 70-летие первого послевоенного пуска фонтанов.

Смотрите полный фоторепортаж ИА REGNUM из Петергофа в день открытия фонтанов 2016 года

Юлия Карнаева ИА REGNUM Центральная часть Нижнего парка — Большой каскад и «Самсон»

В январе 1944 года Петергоф был освобожден от немецко-фашистских войск. Город представлял собой сплошные руины. 23 апреля 1944 года Ленгорисполком принял историческое решение «О первоочередных мероприятиях по сохранению пригородных дворцов и парков-музеев». В конце 1945 принято решение о возрождении фонтанов, подвергшихся наибольшему разрушению — Нижнего парка. Первая очередь фонтанов была введена в действие уже летом 1946, среди них: Террасные, «Чаши», Аллея фонтанов, «Наяды» и «Сирены» в ковше Большого каскада.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворцовая площадь Петергофа

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании праздника

В представлении, прошедшем под проливным дождем, приняли участие: оркестр «Виват, Россия», артисты ансамбля «Эдельвейс», солисты оперной группы Мариинского театра, учащиеся петербургских школ и университетов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступления в Верхнем саду

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оркестр в Нижнем парке

Праздник посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который высказал благодарность организаторам и подчеркнул, что даже такая погода не помешала собраться большому количеству людей на всеми любимом празднике открытия фонтанов в Петергофе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Елена Кальницкая на празднике открытия петергофских фонтанов

Юлия Карнаева ИА REGNUM Символы морской державы

Важным событием этого года стало торжественное открытие после реставрации фонтана «Нептун» в Верхнем саду. Это один из старейших фонтанов Петергофа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Один из старейших фонтанов Петергофа — «Нептун»

В отличие от остальных памятников, которые относятся преимущественно к XVIII веку, «Нептун» был создан в 1660-х годах нюрнбергкими мастерами — скульпторы Кристоф Риттер и Герорг Швейгер. Поскольку для Нюрнберга фонтан оказался «греховно дорогим памятником», его приобрел Павел I и распорядился установить в Верхнем саду Петергофа, что было сделано в 1799 году.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник в Петергофе

Во время Великой Отечественной войны фонтанная группа была демонтирована и отправлена в Германию. В 1947 году памятник, разобранный на составные части, в 12 ящиках вернули в СССР. Первая масштабная реставрация началась в конце 2015 года и на сегодняшний день она успешно завершена. В рамках реконструкции был также отреставрирован пруд, в котором находится фонтан, общей площадью 2656 квадратных метров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торжественная церемония завершена