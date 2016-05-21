



kenrockwell.com Микроскоп детский, бюрократический

В Государственной думе России нашли новый способ подтолкнуть народ к активному импортозамещению: все сильнодействующие средства для личного пользования, купленные за границей, должны быть переведены на русский язык. Лекарства без перевода, видимо, приравняют к ядам.

Анаболики — контрабанда или лекарство?

20 мая 2016 года Госдума одобрила в третьем чтении изменения в ст. 50 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Они определяютпорядок ввоза и перемещения через границу России и Таможенного союза лекарственных средств, в состав которых входят сильнодействующие и ядовитые вещества, не относящиеся к наркотическим средствам, психотропным веществам, их прекурсорам или аналогам, для личного использования».

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 50 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» был подготовлен Минздравом для исполнения постановления Конституционного Суда РФ по так называемому «Делу об анаболиках».

16 июля 2015 года в Конституционном суде РФ рассматривалась жалоба спортсменов из Казахстана, осужденных судами первой и второй инстанции за ввоз в РФ анаболиков, содержащих действующие вещества — тестостерона пропионат, сустанон, метандиенон и станозолол.

Как разъясняет межрайонная московская транспортная прокуратура, в 2013 году три спортсмена из Караганды — Сергей Семенец, Олег Недашковский и Сергей Яковлев прилетели в Екатеринбург для участия в соревнованиях по пауэрлифтингу «Золотой Тигр — VII». У каждого из них имелось по две ампулы анаболиков. Причем Сергей Яковлев приехал лишь поддержать своих товарищей Семенца и Недашковского.

Однако к участию в турнире спортсменов не допустили таможенники аэропорта «Кольцово»: они посчитали провоз анаболиков — контрабандой и отправили их на 6 дней в СИЗО. Затем спортсмены были освобождены под залог под подписку о невыезде в ожидании суда.

Суды общей юрисдикции в первой и второй инстанции поддержали таможню в ее позиции, посчитав, что казахстанские спортсмены пытались провезти в РФ контрабанду, поскольку тестостерон входит в «Список сильнодействующих веществ, запрещенных к провозу» — вне зависимости от торгового названия препарата.

— При этом само по себе приобретение и хранение этих препаратов не подлежит уголовному наказанию, — поясняют в прокуратуре, — а перемещение через границу — уже статья 226.1 (226 прим) УК РФ! (То есть контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов).

Именно в этом списке, где в один ряд стоят анаболики, содержащие тестостерон, а также — отравляющие и наркотические вещества, и состоит первая юридическая коллизия в ситуации с ввозом анаболиков в страны Таможенного союза. А уж наказывать за анаболики, как за ввоз крайне опасных отравляющих веществ и вовсе противоречит здравому смыслу.

Заметим, что деяние, предусмотренное ч.1 ст. 226.1, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. А также — штрафом — до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, и с ограничением свободы на срок до 1 года, или без такового. Вот и казахские спортсмены должны были выплатить весьма серьезные штрафы.

Развивают ли спорт анаболики с тестостероном?

Так как решения судов первой и второй инстанции относительно спортсменов были аналогичны, то и жалобу в Конституционный суд РФони подали коллективную — «О проверке конституционности положения статьи 226 прим УК РФ» (далее — постановление №22-П).

Как поясняет эксперт межрайонной московской транспортной прокуратуры, основная проблема «дела об анаболиках» заключалась в том, что казахские спортсмены приехали к нам из государства — члена Таможенного союза.

Как сказано в материалах дела, статья 226.1 УК РФ не позволяет разграничивать запрещённые и разрешённые действия, связанные с таким перемещением и допускает признание незаконным любого перемещения сильнодействующих веществ — независимо от количества и целей, а, следовательно, не отвечает требованиям правовой определенности.

Заметим, что все трое задержанных, а затем отпущенных под подписку о невыезде спортсменов — многократные чемпионы Казахстана и призеры чемпионатов мира.

Как они указали в своем заявлении в КС РФ, в случае применения к ним статьи о контрабанде, нарушаются статья 41 Конституции РФ (Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь) и принцип поощрения деятельности, способствующей «укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта».

Насколько применение анаболиков способствует укреплению здоровья, вопрос спорный. Однако в большом спорте они используются весьма широко, а ввоз и вывоз их должен быть регламентирован. А этого — до рассмотрения жалобы чемпионов по пауэрлифтингу Конституционным судом — сделано не было.

Таким образом, как пояснили в решении КС РФ, создается правовая неопределенность: федеральный законодатель сформулировал диспозицию данной нормы как бланкетную и не установил перечень веществ, равно как не определил и критерии законности или незаконности их трансграничного перемещения. И ее необходимо устранить.

Поясним, что бланкетная диспозиция — это диспозиция, которая для определения признаков конкретного преступления отсылает к другим отраслям права или нормативным актам.

— Поскольку в пределах единой таможенной территории Таможенного союза предполагается, по общему правилу, свободное перемещение товаров (работ, услуг), — подчеркивает эксперт, — запреты и ограничения в перемещении сильнодействующих веществ, тем более, должны быть выражены недвусмысленным образом. То есть, не допускать двоякого толкования.

Заметим, что в странах Таможенного союза уже было заключено соглашение о порядке перемещения наркотических средств и психотропных веществ по медицинским показаниям. Однако сильнодействующие вещества, такие, как тестостерон, например, в списке веществ, запрещенных к ввозу, отсутствовали. Зато суды считали, что сильнодействующие вещества в списке перечислены.

В приговорах спортсменам, например, подчеркивалось, что о прямом умысле на провоз контрабанды «свидетельствовали названия перемещаемых препаратов и их составных частей, а также то обстоятельство, что подсудимые прибыли в Россию для участия в соревнованиях по пауэрлифтингу, не предусматривавших проведение допинг-контроля».

Решение — приемлемо, но не идеально

Как объясняется в решении КС РФ, федеральный законодатель был обязан «либо формально исключить применение статьи УК РФ к случаям непротивоправного ввоза для личных нужд содержащих сильнодействующие вещества лекарственных препаратов, либо определить порядок их разрешенного трансграничного перемещения. Дело спортсменов подлежит пересмотру».

Многие эксперты считают, что уточнение списка сильнодействующих веществ, которые можно ввезти в Россию для личного пользования по новому закону, в основном, затронет спортсменов. Ибо в список включен и тестостерон, и другие составляющие анаболиков. Но последствия принятия регламента о порядке ввоза сильнодействующих веществ куда более серьезные для обычных пациентов и их родственников.

Во-первых, уточнен порядок ввоза и тех лекарственных препаратов, которые содержат ядовитые вещества, но, разрешены к применению на территории России и отпускаются без рецепта. Это — мази, гели, крема, содержащие очищенный пчелиный или змеиный яд.

Во-вторых, ввоз остальных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, регламентирован куда более серьезно в плане бюрократических проволочек. Он разрешен при наличии документов, заверенных копий документов или заверенных выписок из них, которые подтверждают врачебное назначение данного лекарственного средства конкретному человеку.

Документы должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. В случае если они составлены на иностранном языке, документы должны содержать нотариально заверенный перевод. Согласитесь, что службы, которые занимаются переводом документов на русский язык, а значит, и наши бывшие соотечественники, открывшие такие конторы за границей, будут очень благодарны думским депутатам.

Куда меньшую благодарность будут испытывать курьеры, которые перевозят небольшие партии редких лекарств, которые пациенты и их родственники не могут купить в России из-за их дефицита или политики импортозамещения. Но они обязательно найдут выход, как оформить такие документы с наименьшими затратами.

Будет ли на русский язык переводиться, например, российский рецепт на латыни, или сотрудники таможни будут обязаны пройти курс медицинской латыни в порядке повышения квалификации, в постановлении не уточняется.

Уточним, что речь идет о списке веществ, которые не отпускаются без рецепта в большинстве стран — членов ВОЗ. Таких, как трамадол (опиоидный анальгетик), 1-тестостерон (аналобический стероид, кроме кремов и мазей для наружного применения), хлороформ, этиловый спирт. Но стоит учесть, что рецепты на эти вещества в обычной поликлинике получить практически невозможно, если, разумеется, человек не обладает богатырским здоровьем.

Еще сложнее, в реалиях реформы российской медицины, получить рецепт на те лекарственные средства из «розового списка», которых нет даже в центральных аптеках вашего города. Что может заставить лечащего врача выписать такой рецепт в России, для покупки лекарства за рубежом, вопрос сложный. Разве что — очень тяжелая болезнь и проблемы с обезболиванием.

Как будет «обкатываться» на практике применение новых поправок, пока не ясно, но, вероятно, закону еще понадобиться и доработка, и упрощение в оформлении рецептов тяжелым пациентам.

Читайте также об этом: Для ввоза в Россию «сильных» лекарств потребуется рецепт с переводом