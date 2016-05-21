



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Первый «объект» внимания «азовцев» — депутаты Верховной рады (ВР). Первый и очевидный, тот, что не только не скрывается, но, наоборот, недвусмысленно выставляется напоказ. «Если власть попробует провести выборы на Донбассе, мы вынесем этих депутатов и найдем новых», — говорит первый командир полка «Азов», верховный авторитет «азовцев», депутат Верховной рады А.Белецкий. И надо признать, что депутатскому корпусу есть, чего опасаться. Вот уж кого-кого, а парламентариев власть и ее силовые структуры защищать от «улицы» точно не станут. Если «Азов» спустят с поводка, его бойцы окажутся не под стенами ВР, а в зале заседаний и за трибуной в считанные минуты. Со всеми вытекающими последствиями.

С должным вниманием стоило бы, думаю, отнестись к последнему «азовскому» предупреждению и главе державы. В настоящий момент именно президент является основным претендентом на отнюдь не почетное звание «главного капитулянта». На официальном сайте «Азова» висит материал с фотографией крупным планом П. Порошенко и надписью: «Альтернативы капитуляции — нет, П. Порошенко». Лозунг марша 20-го мая: «Требование нации — нет капитуляции!». Позиции сторон, таким образом, обозначены максимально четко и понятно. Президент — за капитуляцию, «Азов» и «нация» — против.

Полк «Азов» в манифестации не участвовал, только «Гражданский корпус «Азов». Этот факт организаторы мероприятия всячески подчеркивали. Объяснения мотивов в данном случае долго искать не придется. Особенно в контексте сказанных одним из представителей «Азова» в эфире одного из украинских телеканалов весьма ответственных слов: «Это — последняя предупредительная акция». На уточняющий вопрос ведущей: «А дальше?», — ответ был дан еще более многозначительный: «Дальше жизнь покажет». Ни больше, но и не меньше. При этом, как многие в Киеве понимают, жизнь в ближайшие недели и месяцы «покажет» радикалам только в сторону активизации демонстративных акций. О том, что следующие акции «Азова» станут гораздо более радикальными, можно, думаю, говорить с большой долей уверенности.

Можно ли вести речь о том, что полк «Азов», устраивая подобные марши и другие акции, выступает не только как инструмент в руках других, но все с большей настойчивостью и последовательностью примеряет на себя роль самостоятельного субъекта украинского внутриполитического процесса? Многое свидетельствует о том, в каком-то смысле, дискутируя по поводу степени самостоятельности, — да, можно. В последнее время все настойчивее зазвучали разговоры о некоем «Азовском движении». В нем гипотетически могли бы объединиться не только боевики из полка «Азов» и его формально гражданского подразделения, но и более широкие слои населения. А. Белецкий пока отказывался публично прогнозировать, будет ли создана новая общественно-политическая сила. А вот о том, что с Д. Ярошем его люди объединяться не станут, позволяет себе говорить открыто.

Марш «Азова» 20-го мая собрал, по разным оценкам, от пяти до десяти тысяч участников. Визуальная «картинка», звуковое сопровождение, эмоциональный фон были легко узнаваемы и опознаваемы. Они прямо и непосредственно соотносили происходящее с событиями «майдана». Даже черный дым от файеров бил в точку, вызывая ассоциации с дымом от горящих шин на Грушевского. «Азовцы» прошли от памятника «Матери-Родины» до здания Верховной Рады, где провели короткий митинг. Во главу колонны была поставлена Харьковская организация «Гражданского корпуса «Азов». Ее руководитель О. Ширяев потом был делегирован на эфир «Общественного телевидения». «Харьковский» след во всей этой истории представляется показательным, хотя о его истинном значении судить пока что, может быть, преждевременно.

Лозунги манифестантов не оставляли ни малейших сомнений в том, что речь идет об акции праворадикального, неонацистского толка: «Слава Украине!», «Украина выше всего!», «Слава нации!», «Восток и Запад вместе!». Этого никто не стеснялся. Могло даже сложиться впечатление, что организаторы марша едва сдержались, чтобы еще сильнее не выпятить свою принадлежность к наследникам фашизма. Власть на это обстоятельство никак не отреагировала.

Информации о том, сколько среди участников было киевлян и жителей Киевской области, а сколько — приезжих, нет. Если же судить по некоторым косвенным данным, то гости из-за пределов столичного региона составляли процентов 70−80 от общего числа собравшихся. Уточнить, где все они спали в Киеве, что ели, как добрались до столицы, никому в голову почему-то не пришло. Впрочем, количество пассажирских автобусов на стоянке возле Дворца спорта и в некоторых других местах давало повод для размышлений совершенно определенного характера, не оставляя сомнений в том, что доставка активистов в Киев была организована на должном уровне. Что ж до адресов ночевок, то и тут не было ничего ни нового, ни неожиданного. Гостей приняли съемные квартиры, несколько пансионатов под Киевом и, конечно, старый корпус гостиницы «Казацкая» — основной пункт размещения «азовцев» во времена «Майдана».

Кто за всем этим стоит? Считалось, что «Азов» контролирует А.Аваков. Теперь многие эксперты склонны полагать, что вряд ли он. Или, по крайней мере, не только он. «Партия войны» — это да, это вполне вероятно. Если так, то тогда, кроме А. Авакова, стоило бы вспомнить о таких персонажах, как А. Турчинов, А. Парубий и некоторые другие. В киевской экспертной среде существует мнение, что к активизации «азовцев» приложила, и продолжает прикладывать руку Ю.Тимошенко. В ее случае, правда, комбинация выглядит достаточно сложно, куда сложнее, чем в случае с записными киевскими «ястребами». Прямого влияния на «Азов» у Ю. Тимошенко нет. Но его активность могла бы при определенных обстоятельствах сослужить очень добрую службу именно ей. Если радикалы совершат очередной государственный переворот, то и Европа, и Америка могут предпочесть согласиться на то, чтобы В. Путин ввел в Украину войска уже по-серьезному. Тогда-то и может всплыть на поверхность давняя «любимица» президента России Юлия Владимировна.

Открытым остается вопрос об отношении к активизации «Азова», ее явным и тайным целям со стороны киевской городской власти. Официального разрешения на проведение мероприятия Киевская горадминистрация, вроде бы, не давала. В то же время никаких препятствий манифестантам не чинила, делая вид, что все идет, как положено, все, как надо, никаких угроз для общественного порядка и спокойствия граждан нет.

Итак, «Азов» двинулся в поход, и ограничиваться первым шагом «азовцы», похоже, не собираются. Долгосрочной перспективы неонацистский режим в Украине не имеет. А вот сотворить какую-нибудь краткосрочную заваруху радикалы вполне способны. И это очень опасно.