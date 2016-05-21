«В четверг, 19-го мая, на прошлой неделе генсек НАТО открыл базу ПРО в Девеселу (Румыния), а уже в пятницу был дан старт работам по строительству такой же ракетной точки в Польше, — пишет АВС. — Известно, что Россия год назад поставила свои «Искандеры» неподалеку Калининграда в рамках программы так называемого противодействия ракетному щиту НАТО.

Знак КГБ СССР

Увеличение американского присутствия в Европе, в частности в Румынии и Польше — это уже очевидный факт. Однако Америка наращивает количество своих вооружений в этом регионе не в качестве государства, заявляющего о том, что сфера его интересов распространяется слишком далеко от его границ. США просто исполняет свой интернациональный долг как страна, входящая в НАТО, — так объясняет действия Пентагона генерал Франк Тэйт. Штаты переживают за Европу, для которой угроза со стороны России в последние два года заметно выросла».

АВС в своем репертуаре — когда попахивает жареным, то есть любой критический комментарий в адрес «большого брата» будет воспринят на уровне выпада, заслуживающего публичной показательной порки, газета умеет высказать свою позицию, подобрав и выстроив нужным образом чужие цитаты. В данном случае это выглядит так:

«Польский министр обороны Антоний Мацеревич обеспокоен существованием «опасности с Востока». На основании чего же он решил, что от России исходит угроза? Вот его мнение: «В 90-е годы Москва провела две войны в Чечне, в 2008 — в Грузии, в 2014 г. вторглась в Крым и с тех пор поддерживает сепаратистский Донбасс. Какие еще нужны доказательства?»

«Соединенные Штаты и Россия договорились в рамках так называемой Международной группы поддержки Сирии (англоязычная аббревиатура — ISSG) продлить нынешний очень хрупкий режим прекращения огня, — сообщает El Mundo. — По словам Джона Керри, который вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым является главным действующим лицом процесса примирения в этой части ближневосточного региона, сторона Башара Асада (Россия и Иран) и сторона его противников (Турция и Саудовская Аравия) согласились, что Сирия должна быть единой и неделимой. А будущее ее должно определить переходное правительство».

И здесь — тоже «трюк АВС». Автор материала старательно обходит стороной острый угол темы, не напоминая о том, что «единая и неделимая», да еще и с сохранением Асада у власти и выборами — это как раз идеи Москвы, а не Вашингтона. Но хвалить Кремль ни в коем случае нельзя по известной причине, а тыкать пальцем в то, что продавить свои идеи у американцев не получилось, категорически запрещено по ней же.

Кстати то, что Россия и Штаты добились каких-то глобальных сдвигов — личное мнение журналистов из El Mundo. Их коллеги из El País такую позицию совершенно не разделяют, о чем заявляют прямо с порога, то есть, с заголовка статьи: «РФ и США не смогли остановить эскалацию войны в Сирии».

«После очередного совещания Международной группы поддержки Сирии из Вены прозвучали расплывчатые предупреждения соперничающим организациям, что они будут строго наказаны за нарушение режима прекращения боевых действий, — пишет газета. — Конкретики нет никакой, когда возобновятся женевские переговоры, никто сказать не может, в том числе и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ясно одно — остановить военные действия надо до наступления священного для всех мусульман месяца Рамадана, то есть до 5-го июня. Времени остается не так много».

Пока центральные испанские СМИ удаленно дискутировали на тему «быть или не быть миру в Сирии», региональное каталонское издание La Vanguardia изучало ситуацию с крымскими татарами.

«Украина в день памяти трагедии крымско-татарского народа, устроенной советским диктатором Иосифом Сталиным, заявила о необходимости создания автономии для крымских татар. Петр Порошенко признал, что он поздно понял, что единственным народом, имеющим право на самоопределение в Крыму, являются крымские татары. Украина по его словам, «обязана внести изменения в статью 10-ю своей Конституции, чтобы тем самым признать неотъемлемое право крымско-татарского народа на самоопределение в рамках суверенного и независимого государства Украины». С этой целью он распорядился срочно создать в парламенте рабочую группу с привлечением представителей меджлиса, организации недавно запрещенной в России».

По всей видимости, понимание того, что Крым не входит в состав Украины и потому действие Конституции этой страны на него не распространяется, у г-на Порошенко тоже наступит нескоро. Возможно, что для этого потребуется даже больше времени, чем для осознания необходимости строительства «государства в государстве» для крымских татар.

Поэтому его российский коллега, отмечает газета, решил несколько ускорить этот процесс.

«Владимир Путин, издав специальный закон, реабилитировал крымских татар, репрессированных Сталиным по обвинению в пособничестве немецким фашистам. Однако российский президент отказался признать их коренным народом полуострова и предостерег Киев от использования татар в качестве разменной монеты в дискуссиях с Москвой.

Порошенко во время концерта, посвященного татарскому геноциду, выразил сожаление по поводу того, что тысячи татар, как и 72 года назад, вынуждены покидать родину из-за российской оккупации. Оккупанты арестовывают людей только потому, что они говорят на другом языке и поклоняются другому богу, татар похищают, терроризируют и допрашивают в КГБ (так в оригинале — прим. ИА REGNUM )».

Свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в своем недельном турне по Испании встречалась с корреспондентами нескольких газет. Наиболее эпическим освещение ее визита получилось у журналистов El Confidencial. Жгла глаголом Светлана Александровна не по-детски, ярлыки развешивала налево и направо.

«Сейчас в России все говорят о Путине, но это не речи именно о нем как о персоне со всеми недостатками и комплексом неполноценности. Здесь все сложнее. В каждом из жителей России сегодня скрывается маленький Путин и миллионы таких путиных образуют коллективного Путина, — цитирует издание белорусскую гостью Испании. — С Путинным сотрудничает российская интеллектуальная элита, и это достойно осуждения. К сотрудничеству их побуждают корыстные мотивы: одному не хочется, чтобы разогнали его театр, другому — чтобы прикрыли его доходное предприятие… Сегодня людям есть, что терять. Многим, и много. Это раньше у них не было ничего, кроме идей. Все люди, которые с мозгами, пытаются уехать из этой страны. Все иностранные посольства переполнены желающими эмигрировать из России куда угодно. Люди знают, что Путин ставит на темную силу».

После заявления про темную сторону силы было бы вполне логично услышать еще что-нибудь из репертуара героя «Звездных войн» Мастера Йоды, но лауреат нобелевки выбрала другой путь, краткую формулу которого в свое время определили еще Ильф и Петров: «Остапа несло». Г-жу Алексиевич тоже понесло на гребне волны буйной фантазии. Правда, было это уже в редакции другой испанской газеты — La Razón, которой она милостиво согласилась дать интервью.

«Страх и молчание — вот два главных слова, определяющих жизнь в России, — доверительно сообщила она изданию. — Молчать должны все. Правительство — о том, что произошло на самом деле в Чернобыле, Афганистане, во Второй Мировой войне. Молчать надо о сталинской России. Некоторые молчат с таким страхом, что даже уничтожают фото своих предков, чьими военными подвигами еще недавно гордились. Страх никуда не исчез, он присутствует всегда. Молчать должны сегодня матери тех русских солдат, что гибнут на украинской войне, потому что иначе не получат пособия за убитого сына. Молчать должны те, кому хочется задать вопрос о «панамских бумагах». Вся Россия — в руках КГБ (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Когда начиналась перестройка, мы были уверены, что сможем исправить страну. Мы переоценили свои силы».