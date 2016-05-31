Испания является одним из тех государств, история атомной энергетики которых богата интересными фактами, хотя бы в силу своей противоречивости. Однако, как и во многих странах, использующих мирный атом, политика и энергетика образуют неразделимое целое. Так, пойдя на поводу у социалистических «зеленых» настроений, королевство может полностью отказаться от ядерной энергетики и низвергнуть страну в экономический кризис.

Олеся Мельниченко «Зелёный мир» противостоит всему, что зелёным не является

Добровольный отказ от самого выгодного для страны источника энергии

Речь идет о моратории на ядерную энергетику, который в 1983 году был принят социалистическом правительством страны. Власти решили постепенно сокращать атомную отрасль, заменяя ее на возобновляемые источники энергии. Еще через год были прекращены постройки новых ядерных объектов в стране. Однако не смотря на иллюзию того, что ветер и солнце дадут Испании необходимые объемы дешевой электроэнергии, пока стране не удается приступить к реализации этой утопической идеи. И сегодня атомная отрасль Испании становится полем битвы социалистического правительства, решительно настроенного на уничтожение мирного атома в королевстве, и оппозиции, здравомыслящих экспертов-атомщиков, адекватно оценивающих последствия такого «эксперимента».

Однако так было не всегда… На историю Испании пришлось менее десяти лет расцвета атомной энергетики. В конце 1950-х — начале 1960-х годов испанское правительство совершило мощный рывок в области применения мирного атома. Планировалось, что ядерная энергетика станет главным видом национальной промышленности страны. С точки зрения экономики выгодно это еще и потому, что сама природа сделала большой подарок Испании, расположив на ее территории достаточные для страны запасы уранового сырья.

В то же время, как это обычно бывает, действие порождает противодействие. Так и в Испании в 1973 году образовалось весьма сильное антиядерное движение. Это движение препятствовало реализации многих проектов и развитию отрасли в целом. В конечном счете вместо 37 запланированных ядерных проектов в Испании было реализовано лишь десять, а теперь о сооружении новых АЭС говорить вообще не приходится.

Атомное наследие, которое скоро уничтожат?

В настоящее время на территории Испании — семь энергетических блоков, расположенных на пяти АЭС. Первая в стране АЭС Хосе Кабрера была построена в 1969 году в центральной части Испании, на берегу реки Тахо, всего в 80-ти километрах от Мадрида. На АЭС был сооружен всего лишь один маломощный реактор типа PWR, который давал 160 МВт электроэнергии. Однако проработал он вплоть до 2006 года.

Pablovelarde Строительство АЭС Хосе Кабрера. 1966

Под конец эксплуатации АЭС не обошлось без неполадок. Серьезный сбой в работе станции был обнаружен в 2003 году: система подачи воды в реактор для его охлаждения не обеспечивала необходимого давления, то есть реактор не охлаждался в должной степени. Еще один инцидент — болт на дне реактора, который туда случайно уронили рабочие. Могло ли это вызвать какие-либо негативные последствия, неизвестно. Однако страна нуждалась в электроэнергии, и в 2004 году энергоблок вновь запустили, не став потакать организации «Гринпис» и недовольствам местных жителей.

Зато радости «зеленых» не было предела в 2006 году, когда станцию все-таки закрыли. Представитель «Гринпис Интернэшнл» Ян Ван де Путте заявил тогда: «Премьер-министр страны Сапатеро проявил качества настоящего лидера, предложив отказаться от столь опасного и грязного производства, взамен развивая возобновляемые источники энергии».

В 1971 году Испания запустила еще одну АЭС Санта Мария де Гаронья в провинции Бургос. Здесь был установлен один реактор того же вида, что и на первой, однако уже большей мощности — 466 МВт. Все время эксплуатации станция проработала без инцидентов. Срок службы АЭС истекал в 2009 году, однако несмотря на политику постепенного отказа от ядреной энергии, вывод станции был отложен на четыре года. Что в очередной раз подтверждает, что намерения испанских властей полностью избавиться ото всех АЭС невозможны, по крайней мере в ближайшем будущем, пока население не готово жить при лучине, либо платить втридорога. В итоге закрыли станцию в 2013 году, когда после аварии на японской «Факусиме-1» такие европейские страны как Германия, Швеция, Дания решили постепенно заменять ядерную энергию на возобновляемую.

energy.gov АЭС Санта Мария де Гаронья

В 1967 году испанские власти начали строительство первого блока АЭС Вандельос (запустили в 1972 году), соорудили которую в одноименном городке в Каталонии. Этот блок стал первым и единственным графито-газовым в истории страны, мощность его составила 508 МВт. Второй блок уже водо-водяного типа мощностью 1080 МВт запустили в 1988 году. Первый был закрыт раньше срока, в 1990 году, так как годом ранее на станции произошел пожар. Возгорание началось на одной из лопаток турбин, после чего огонь перекинулся на другие части станции. Второй блок работает до сих пор.

Kroaton АЭС Вандельос

Несмотря на желание испанских «зеленых» «прикрыть» атомную отрасль страны, приходится считаться с суровой реальностью и адекватно оценивать выгоду АЭС. Так, в 2010 году Совет по ядерной безопасности Испании выдал лицензию АЭС Альмарас на продление срока эксплуатации. Эта станция, имеющая два энергоблока (мощность каждого более 1000 МВт), была подключена к сети 1981 году. Причем продлить работу АЭС решили, не беря во внимания то, что в мае 2003 года здесь произошла авария из-за перегрева одного реактора, а сами испанские специалисты не смогли установить причину неполадок и были вынуждены обратиться за помощью к французским коллегам.

Frobles АЭС Альмарас

Еще одна АЭС с двумя энергоблоками типа PWR — АЭС Аско, запущена в 1981 году. Мощность станции — 2060 МВт. На этой АЭС тоже не обошлось без инцидента. В 2007 году здесь произошел выброс радиации, который заметили только через полгода. За это время на станции, помимо персонала и руководства, успели побывать несколько групп школьников с экскурсиями. После того, как выяснилось, что радиационный фон превышен в несколько раз, директор станции был уволен, а на самой АЭС провели ряд работ по ликвидации последствий выброса.

Willtron АЭС Аско

Одну из двух последних атомных электростанций Испания построила на своей территории и подключила к сети в 1984 году — АЭС Кофрентес, мощностью 1 102 МВт. Здесь работает только один реактор типа BWR, мощность которого составляет 1102 МВт. Спустя 25 лет работы, станция была остановлена по причине проверки тепловых элементов. В результате плановой проверки в реактор упал один из элементов, однако на этот раз обошлось без последствий. На эту же станцию в 2009 году проникло 17 представителей «Гринписа», сломав забор и нанеся легкие травмы нескольким охранникам. По словам самих «активистов», так они хотели показать уязвимость в системе безопасности станции. По решению суда, нарушители должны были возместить материальный ущерб.

Garcellor АЭС Кофрентес

Наиболее аварийной станцией стала АЭС Трильо, построенная Испанией в самый разгар антиатомного движения, в 1988 году. Здесь имеется лишь один реактор PWR 1066 МВт. За время эксплуатации здесь произошло около 20 аварий. И хотя все они не представляли опасности для жизни людей, а опасность аварий не превысила второго уровня по шкале ИНЕС, эти аварии стали тяжелым обвинением в сторону атомщиков. Поэтому именно АЭС Трильо собрала большинство протестов зелёных. Второй энергоблок станции до сего дня так и не достроен.

tnarik АЭС Трильо

Готовы ли испанцы все деньги тратить на электроэнергию?

Говоря о доле атомной отрасли в общей энергетике страны, необходимо упомянуть и другие источники энергии. В прошлом столетии в Испании основой энергетики был каменный уголь. Но его плохое качество и низкая производительность шахт сделали свое дело, и большинство шахт к концу ХХ века были закрыты как нерентабельные. Число шахтеров здесь за последние двадцать лет сократилось с 40 тыс. до 4,2 тыс. человек. И теперь Испания вынуждена, чтобы хоть как-то компенсировать дефицит электроэнергии, импортировать уголь из Индонезии, ЮАР, Колумбии, США и Австралии. Само королевство производит в среднем 6,6 млн тонн в год.

Что касается нефтегазовой отрасли, то в 1960-х годах в Испании было сделано полезное для экономики открытие — месторождения «черного золота»: вблизи Бургоса, Ампоста, в Атлантическом океане, в Средиземном море. В общей сложности больше двух десятков богатых нефтью месторождений, однако сама Испания добывает катастрофически мало нефти. Не более 2,5 тыс. баррелей в сутки! Эти объемы позволяют стране обеспечить электроэнергией всего лишь 0,16% потребителей. В то же время огромное количество нефти королевство завозит из других стран. Например, в 2011 году этот показатель составил 56,4 млн. тонн нефти. Больше всего топлива сюда поставляет Россия и США (почти 17%), Саудовская Аравия (13,6%), Иран (13,3%), а также Нигерия, Мексика, США, Италия, Нидерланды, Великобритания.

Природный газ, который Испания активно использует, она тоже в основном покупает у других стран. Поставкам газа по трубопроводам отводится 34%, морским транспортом — 66%. В королевстве работает шесть регазификационных терминалов с суммарной мощностью 58 млрд. кубометров в год. Сама страна производит 600 млн. кубометров (0,3%) природного газа в общем объеме. Алжир, Норвегия и Франция, Нигерия, Катар, Тобаго, Тринидад, Египет — все эти государства продают Испании свой сетевой и сжиженный природный газ. С 2000-го года потребление «голубого топлива» здесь выросло по меньшей мере в два раза, соответственно, и импорт Испании пришлось увеличить. Однако в 2013 году цены на газ резко выросли, из-за чего его потребление значительно упало — предприятия потерпели убытки в 300 млн. евро. В связи с чем, в 2014 году испанские власти провели реформы газовой отрасли.

На фоне всех этих источников энергии на долю атомной отрасли приходилось 40% в 1990 году, теперь этот процент несколько ниже из-за закрытия одной из станций, однако общий вклад АЭС в весь энергетический сектор страны остается основным. А заменить его социалистические «зеленые» намерены при помощи солнечных батарей и ветряков, что намного дороже АЭС, а главное — не так надежно и эффективно. Вот что сказала по этому поводу президент Ядерного форума, организации, объединяющей представителей атомной энергетики Испании, Мария Тереса Домингес: «Атомная энергетика — чистая и безопасная, поэтому мне совершенно не ясно столь пренебрежительное к ней отношение со стороны левых сил. Мне неясно, почему вообще стоит вопрос об ее уничтожении, ведь в других странах Европы, в той же Франции, ядерная энергетика значительно мощнее, чем у нас, и никто не думает ее уничтожать. Я считаю, что нашему правительству следует, наконец, понять, что у него предвзятое и ничем не обоснованное отношение к этому виду энергии».

Дело в том, что возлагать надежды на солнечные батареи и ветряные установки Испания, конечно, может, однако перейти от слов к делу не удастся, по крайней мере пока в стране существует серьезный экономический кризис. Более 20% трудоспособного населения страны безработные. В то же время электроэнергия в Испании оказывается отнюдь не дешевой даже сейчас, а если страна сменит этот источник энергии на тот, что еще дороже, то сложно представить, как большая часть населения страны сможет себе это позволить.

Примечательно, что сами испанцы плохо себе представляют, во сколько им обойдутся возобновляемые источники энергии, так как крайне негативно относятся к АЭС в следствии пропаганды «зеленых». Эту проблему обозначил главный редактор экономического журнала «Эспансион» Карлос Куэста. По его словам, гражданам необходимо все подробно разъяснить, привести показатели и указать на цены, а потом спросить: «Хотят ли действительно испанцы дорогую энергию взамен на закрытие атомных станций?».

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