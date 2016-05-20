Но в наше время, когда даже у стен есть уши, у многих СМИ есть деньги, а у некоторых ответственных лиц на различных уровнях — желание откусить от этих денег кусочек, Top secret рано или поздно превращается в секрет Полишинеля.

ehorussia.com Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир

Корреспонденты из немецкого журнала Spiegel и дружественной им телерадиокомпании ARD меньше чем через два месяца вытащили на свет божий, что речь в тот день в бельгийской столице шла о заключении «сделки с дьяволом». «Дьяволом», в соответствии с доказательствами, собранными Международным уголовным судом, зовется Омар Хасан Ахмед аль-Башир, президент Судана. Единственный действующий глава государства на планете, в отношении которого выписан ордер на арест. За геноцид, военные преступления и преступления против человечества, совершенные в провинции Дарфур. Руководитель, которого названная выше судебная инстанция считает главой и мозгом операции по истреблению 300 000 человек и насильственному перемещению еще трех миллионов людей внутри страны и превращение их в беженцев.

В Евросоюзе решили, что «тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». Небезвозмездно, конечно, но ради благого дела спасения Европы каких-то 40 миллионов не жалко совершенно. Человек, обвиняемый в геноциде и превращении находящейся под его управлением страны в конвейер по производству беженцев, теперь с этим угрожающим Старому Свету нашествием пришельцев должен покончить. Предельно простым методом, опыт применения которого у него просто гигантский. Самодержец должен закрыть проход для африканских беженцев, стремящихся к берегам Средиземного моря с тем, чтобы пересечь его на чем придется и стать настоящим европейцем.

Судан в последние годы стал важнейшим транзитным пунктом на «пути из африканцев в европейцы». Жители Эритреи, Сомали, Демократической Республики Конго, Центрально-Аафриканской Республики, бегущие от вооруженных конфликтов, следуют через Судан в Ливию, откуда уже отправляются в рискованное, часто смертельно рискованное путешествие в Италию.

По оценкам ООН, приводимым испанским изданием El Confidencial, сейчас и в ближайшее время по этому направлению может пройти до 4 миллионов человек. От такой информации в Евросоюзе становится не до политкорректности, А уж про толерантность в отношении непрошеных гостей и вспоминать никому не хочется. Потому что первым делом при упоминании этого термина в памяти жителей Германии, Франции, Бельгии всплывают картины кельнской рождественской ночи, и чувства они вызывают, не имеющие ничего общего с гостеприимством и дружбой.

На том совершенно секретном совещании 23 марта, отмечает Spiegel, послы при Евросоюзе решили «начать работу с определенными режимами стран Африканского Рога, чтобы не пустить беженцев на Апеннинский сапог», да и другие территории Европы. Проект, который «будет осуществляться при условии лидерства Германии и постоянного контроля с ее стороны текущих процессов», предусматривает выделение 40 миллионов евро из Чрезвычайного Фонда Африки (Целевого фонда экстренной помощи) восьми странам Черного континента с Суданом во главе угла «с целью устранения причин нелегальной миграции и перемещения людей в Африке».

«Протокол и резолюция совещания, наскоро состряпанные европослами, — рассказывает Spiegel, — не оставляет сомнений: приоритетом секретного договора является непроницаемость европейских границ для волны переселенцев с юга».

ЕС согласился не только помочь деньгами, но и оборудованием (прежде всего — суданскому режиму): камерами наблюдения, сканерами, компьютерными серверами для регистрации беженцев и слежения за ними. План неотложных антимигрантских мероприятий включает в себя «оказание помощи в строительстве двух закрытых лагерей в Судане» — с зарешеченными помещениями и изоляторами для «особо непонятливых» беженцев. Немецкая газета свидетельствует, что принятая программа является обязательной к исполнению, однако пока ее реализация не начата, что подтвердил газете министр Германии по экономическому сотрудничеству Герд Мюллер.

В документах, добытых СМИ, говорится, что Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) отвечает за координацию проекта. Это учреждение, открывшее в Хартуме, столице Судана, в 2014 году свое представительство, «имеет большой опыт работы с авторитарными режимами». Например, при посредничестве GIZ и за его средства немецкая федеральная полиция обучает своих коллег в Саудовской Аравии. «GIZ превратилось в ложную мишень, отвлекающую на себя внимание от федерального правительства», — считает Spiegel.

Для правозащитных организаций этот проект подается как «программа, направленная на внутреннее развитие некоторых стран, призванная создать возможности для политической и экономической рекуперации беженцев без их переезда на новые места жительства на других континентах».

Точно той же цели служит и в открытую согласованный план взаимодействия ЕС и Турции «деньги в обмен на торможение мигрантов», принятый в марте и подвергнутый резкой критике со стороны Amnesty International, назвавшей его «историческим ударом по правам человека».

Задолго до этого соглашения ЕС достиг договоренностей с властями Марокко, которые, в обмен на определенные политические и экономические привилегии, должны были стать надежным щитом, непроницаемым для потока нелегалов, направляющихся из Западной Сахары в Сеуту и Мелилью, испанские города на североафриканском побережье Средиземного моря. В 2006 году при попытке штурма ограждений на испано-марокканской границе погибли 14 нелегалов, пытавшихся «стать европейцами». Это был первый, но далеко не последний «кризис заборов».

В 2009 году ЕС, по информации El Confidencial, предлагал 20 миллионов евро главе Ливии полковнику Муамару Каддафи за то, что он держал бы свои границы на замке для исходящих в Европу беженцев. В дополнение к этому лично ливийскому лидеру обещали «открыть дверь в Европу».

Итальянскому изданию Il Giornale стало известно, что ближайшим летом в Кении будут закрыты два крупных лагеря беженцев Дадааб и Какума, давшие крышу над головой сотням тысяч лиц, перебравшихся из Судана и Сомали. «Это значит, что в течение августа — сентября на Апеннинском полуострове попытаются высадиться примерно 600 тысяч кенийских непрошеных гостей, — прогнозирует корреспондент журнала Луиджи Гуэльпа. — И одному Богу известно, сколько среди них будет джихадистов. Известно, что среди беженцев Дадааба есть исламские экстремисты из организации «Аш-Шабаб», занимающиеся контрабандой оружия».

«Входные ворота в Европу», по мнению корреспондента, уже практически поделены между иммигрантами, идущими с разных территорий. В Грецию прибывают из Сирии, Ирака и Афганистана. В Италию стремятся из Нигерии, Гамбии, Сомали, Эритреи и других стран, расположенных южнее великой пустыни. В Испанию и Францию бегут из Алжира, Марокко, Западной Сахары.

Мало сомнений в том, что оборудование, поставляемое ЕС Судану и некоторым другим африканским странам с благой целью «внутреннего развития страны», будет использоваться не только для контроля границ и обещанного недопущения исхода части населения в направлении Европы. Деспотические правительства с помощью этой электроники постараются обеспечить тотальный контроль над населением своих государств и подавление малейшего проявления несогласия с действиями властей. Human Rights Watch уже напомнила о том, что в ее распоряжении имеется информация об участии суданского руководства в торговле людьми», — подчеркивают Spiegel и ARD.

Однако на эти «мелкие неприятности» в ЕС, и Германии в первую очередь, предпочитают закрывать глаза. Политика открытых дверей прошлого года принесла плачевные, если не сказать разрушительные, результаты. Пора отгораживаться от готовящегося нового цунами «чужих»: реальные действия руководства Евросоюза сегодня сильно расходятся с год назад озвученными Ангелой Меркель планами «улучшать условия жизни тех, кто пришел к нам за помощью, бежав от войны и несправедливости».

Евросоюз рассчитывает на то, что от мошенников, аферистов и шантажистов можно откупиться, вопрос только в цене. Может, в ЕС просто не в курсе, что цена у этих людей никогда не бывает конечной?