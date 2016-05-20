



Жил-был союзник Саудовской Аравии

17 мая Сенат США, несмотря на жесткое сопротивление со стороны Белого дома, принял законопроект, который позволит семьям жертв 11 сентября 2001 года подать в суд на Саудовскую Аравию за предполагаемую поддержку терроризма. Главным каналом финансирования считается поддержка «благотворительных» организаций, имеющих связи с террористами.

Подобные меры вызвали споры по всему политическому фронту США, поскольку политики опасаются, что они могут повредить отношениям с Саудовской Аравией и создать прецедент, который может обернуться ущемлением прав американских должностных лиц, работающих за границей.

«Белый дом уже намекает на вето по решению о Саудовской Аравии. И говорит о том, что последние изменения в законодательстве не зайдут достаточно далеко, потому что они «недостаточны для того, чтобы предотвратить предполагаемые непреднамеренные последствия в будущем, которыми мы обеспокоены», — сказал представитель Белого дома Джош Эрнест журналистам 17-го числа.

Сенаторы Корнин и Шумер (демократы и главные вдохновители законопроекта из Нью-Йорка) подчеркивают, что он не предназначен конкретно для разоблачения Саудовской Аравии, и что если королевство не виновато, то не о чем и волноваться, если правительственные чиновники не были замешаны в переводе денег группам, которые поддерживали «Аль-Каиду» и атаки 11 сентября.

Но Саудовская Аравия уже давно подвергается всяческим спекуляциям по поводу нападения 2001 года. Многие сенаторы намекают, что обнародование двадцативосьмистраничного раздела доклада 2002 года комитета разведки палаты представителей и Сената могло бы стать обоснованием для подобных обвинений.

Саудовские лидеры отрицают, что их правительство играло какую-то роль в атаках. Они, затаив дыхание, наблюдали за дебатами в Конгрессе и еще в прошлом месяце пригрозили, что начнут перепродавать активы и инвестиции в США, если законопроект пройдет.

Саудовская Аравия держит до $116,8 млрд в казначейских ценных бумагах США, согласно данным, опубликованным американским Министерством финансов 16 мая 2016 года, что делает королевство 13-м крупнейшим держателем гос. долга США.

«По существу, саудовцы, продавая активы, ощутят серьезные финансовые потери», — сказал Корнин. «Они не будут терпеть их для того, чтобы попытаться отстоять свою точку зрения. Я не считаю такие опасения обоснованными».

Саудовские чиновники решительно возражают против идеи, что вывод инвестиций из США представляет собой «угрозу» для их страны, утверждая, что подобные действия осуществила бы любая страна на месте СА для защиты своих интересов.

«То, что произошло, — нам нисколько не угрожает», — сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель бин Ахмед аль-Джубейр 16 мая в Женеве после встречи с государственным секретарем США Джоном Керри. «Мы заявили, что такой закон лишь вызовет недоверие инвесторов. И не только Саудовской Аравии, но и других стран».

Авторы проекта, Корнин и Шумер, также заявили, что их не остановят угрозы наложить «вето» от Белого дома. «Я не поддерживаю право вето и предполагаю, что большинство моих коллег согласятся с этим», — сказал Шумер. Он добавил, что считает, что Сенат «легко получит две трети голосов, чтобы отменить право вето», — пишет издание Washington Post.

«Прохождение законопроекта, который теперь будут рассматриваться в палате представителей, — еще один признак эскалации напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Саудовская Аравия предупредила, что готова распродать ценные бумаги и другие активы США на сумму до $750 млрд, прежде чем столкнется с опасностью быть замороженными американскими судами», — пишет New York Times. На возможность такого ареста вполне прозрачно намекал Вашингтон. Адель аль-Джубейр, саудовский министр иностранных дел, сделал такое предупреждение еще в марте.

Многие экономисты сомневаются, что саудовцы решатся на такое, и заявляют, что подобную продажу будет трудно осуществить чисто технически, и что это нанесет больше вреда для экономики королевства, чем Америке. «Пытаться найти кого-то, кто мог бы осуществить одну большую сделку на $117 млрд с казначейскими облигациями США… СА вряд ли преуспеет в этом. Идея, что они могли бы одним щелчком продать все — просто не выдерживает критики», — говорит Джордж Пиркес из независимой исследовательской фирмы Bespoke Investment Group. «Это просто слишком много. Никто не в состоянии принять такой риск», — говорит Пиркес.

«Тем более что это сразу же оказывает влияние на вашу валюту и платежный баланс», — добавил он. Еще одним вариантом для саудовского правительства было бы переместить свои американские активы вне досягаемости судов США… Проблема состоит и в том, что валюта королевства привязана к доллару США», — пишет издание The Huffington Post.

Законопроект создает новый прецедент. Ведь подобные иски были невозможны, отчасти из-за закона 1976 года, который предоставляет иностранным государствам иммунитет от исков в американских судах. Нынешний законопроект делает исключение из этого закона, если зарубежные страны признаются виновными в совершении террористических нападений, которые привели к убийству американских граждан в пределах Соединенных Штатов.

Сенатор Чак Шумер, автор законопроекта, заявил, что законодательство поможет семьям жертв добиться справедливости. «Ради этих семей я хочу дать понять… что каждое юридическое лицо, в том числе иностранные государства, будут привлечены к ответственности, если они будут признаны спонсорами отвратительного теракта 9/11», — сказал он незадолго до прохождения законопроекта. «И, если саудовцы к этому причастны, они должны быть привлечены к ответственности». Он также считает, что угрозы Саудовской Аравии вывести свои активы, которые вызывают беспокойство администрации, являются «пустыми».

Законопроект основывается на публикации Национальным архивом серии заметок, написанных сотрудниками Комиссии по 11 сентября, которая представляет собой компиляцию из многочисленных возможных связей между угонщиками самолета в 2001 году и саудовцами, которые якобы имели место на территории Соединенных Штатов. Документ от 6 июня 2003 года был впервые был опубликован на 28pages.org — веб-сайте, посвященном рассекречиванию причастности иностранных держав к терактам 9/11.

Сенатор Джон Корнин, депутат-республиканец от штата Техас, уверен, что после принятия подобного законодательства американцы не будут подпадать под действие правовых мер в других странах. «Будет какое-то бряцание оружием, какие-то угрозы, но я думаю, что они ни к чему не приведут», — сказал Корнин.

Он заявил, что представители Белого дома будут стремиться вести переговоры с республиканцами и демократами по альтернативному законопроекту, который может быть приемлемым для президента, но добавил: «Не знаю, возможно ли это на данный момент».

Ранее в этом месяце глава МИД СА г-н Джубейр заявил в ходе пресс-конференции, что предлагаемый законопроект «нивелирует принцип суверенного иммунитета» государств и превращает международное право «в закон джунглей».

До сих пор комиссия по 11 сентября, которая начала свою работу сразу после запроса конгресса, не обнаружила «никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии, само по себе, или высшие саудовские чиновники индивидуально финансировали» «Аль-Каиду» или террористов, причастных к атакам 11 сентября.

В прошлом месяце сопредседатели комиссии, Томас Кин и Ли Гамильтон, выступили с заявлением о том, эти 28 страниц «были основаны почти исключительно на непроверенном материале, который попал в ФБР» — большая его часть в конечном счете считается неубедительной», — пишет издание The New York Times.

Трудно себе представить, что руководство США могло бы позволить себе подобные действия, когда нефть была в цене, а Ближний Восток был стабилен. Целенаправленное ухудшение отношений с СА имеет целью весьма прозаичную задачу — получить чужие деньги. Бывшего надежного союзника в регионе, скорее всего, теперь выгоднее просто «продать», конфисковав у него находящиеся в активах США средства, неожиданно обвинив в связях с террористами, организовавшими атаки пятнадцатилетней давности.

Конечно, Вашингтон можно понять — необходимо латать бюджет, выполнять предвыборные обещания… И, если есть возможность «влить» живые саудовские деньги напрямую, а не допечатывать их… такая мера, конечно, укрепит доллар. И освободит некое пространство для маневра. И черт с ним, с международным правом.

Вашингтон покидает бывших друзей в момент, когда нефть перестала их кормить физически, а угроза войны стала абсолютно реальной. Возможно, следующим главным «другом» США в регионе станет Турецкая Республика. А ЕС, видя такое торжество цинизма в отношении союзников, крепко задумается, стоит ли ему принимать Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), которое США так назойливо навязывают Европе, стараясь успеть подписать договор до конца 2016 года.

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