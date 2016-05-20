В 1996 году в выпуске сатирической программы «Куклы» Сталин посылал в будущее своего терминатора, которым оказывался Геннадий Зюганов. Сегодня сам Иосиф Виссарионович может стать «терминатором» для КПРФ — партия собирается использовать его образ в предвыборной кампании. Сталину сегодня многие симпатизируют. Но, как ни странно, сейчас такой предвыборный ход может принести Компартии не меньше рисков, чем в 90-е.

ИА REGNUM Могила И. В. Сталина у Кремлёвской стены

Если вы хотите доказать, что имя Сталина успеха на выборах не приносит, за первым аргументом далеко ходить не придется. «Сталинский блок — за СССР», участник думской кампании 1999 года, набрал тогда всего 0,61% голосов. Блоку не помог ни Евгений Джугашвили в первой тройке (составивший компанию Виктору Анпилову и Станиславу Терехову). Ни весьма запоминающиеся рекламные ролики. В самом известном из них заключенные во время прогулки перезванивались друг с другом по сотовым телефонам — на тот момент воспринимавшимся как безусловный атрибут «новых русских». Из чего зритель ясно понимал, куда именно лидеры блока обещали отправить новых хозяев жизни и разных проворовавшихся персонажей с их «любимыми игрушками».

Напоминание о «Сталинском блоке», впрочем, не такой уж безупречный аргумент. У такой крупной структуры, как КПРФ, и возможностей для использования всем известного образа будет больше. Да и не 90-е сейчас.

Конечно, об Иосифе Виссарионовиче собираются вспомнить не только соратники Зюганова. «Коммунисты России» хотят сами использовать тот же образ, да еще и убедить родственников генералиссимуса отобрать такое право у КПРФ. Под эгидой «Родины» действует клуб «Сталинград», а, например, Красноярское краевое отделение этой партии проводило круглый стол на тему увековечивания памяти Сталина. То есть и «родинцы» вполне могут обратиться к данной теме. Однако эти партии находятся в разных «весовых категориях» с КПРФ, что дает последней определенное преимущество.

Но у всех преимуществ работы с образом Сталина есть и обратная сторона. Даже избиратели КПРФ могут реагировать на Иосифа Виссарионовича неоднозначно. Еще опрос ВЦИОМ, опубликованный в феврале 2013 года, фиксировал, что даже среди сторонников Компартии 18% видят в деятельности генералиссимуса «больше плохого». 38%, правда, придерживалось обратного мнения. Кроме того, на прошлых думских выборах неплохой прирост поддержки эта партия получила среди протестных либералов, не надеявшихся на прохождение в парламент идейно близких им объединений. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного 15−24 декабря 2011 года (то есть сразу после думских выборов), о поддержке этой партии заявило 20% респондентов с подобными взглядами. Для сравнения: в симпатиях к «Яблоку» призналось лишь 10% опрошенных в данной среде. Среди них отношение к Сталину уж точно далеко не позитивное.

Получается парадоксальная ситуация. В конце 90-х мало кто мог представить, что либералы могут массово голосовать за КПРФ. Но в собственно предвыборных материалах Компартия обращалась к образу Сталина не так уж активно. Теперь же голоса коммунистам может подарить и либеральная публика. А Компартия готова использовать именно тот образ, который эту среду раздражает.

Образ Сталина напоминает о запросе на «сильную руку» и сильное государство. То есть КПРФ входит на поле, где очень неплохо играет Кремль, обладающий еще и куда большими ресурсами. Коммунисты могут надеяться, что «Единая Россия» не будет столь уж тесно ассоциироваться с Путиным, Крымом и активной внешней политикой. Но совсем не факт, что соратникам Зюганова удастся серьезно потеснить единороссов на этой площадке.

Конечно, вряд ли антисталинисты, по разным причинам голосовавшие за КПРФ, все как один бросятся бежать в лагеря других партий, увидев плакаты со Сталиным. В конце концов, секрета из своих симпатий к генералиссимусу лидеры коммунистов никогда не делали. Но чем активнее будет использоваться этот образ, тем больше вероятности, что минимум часть «синиц в руках» Компартия потеряет, а «журавлей в небе» может и не привлечь.