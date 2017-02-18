



militaryaviationnews.wordpress.com Один из возможных образов истребителя 5-ого поколения FGFA

Индийская газета TheTribune сообщила, что Дели и Москва согласовали контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по истребителю 5-ого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Этот самолёт является экспортным, двухместным вариантом российского истребителя нового поколения Т-50 ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), создаваемым специально для индийских военно-воздушных сил. Ранее, в 2010 году, был подписан контракт на эскизное проектирование FGFA (в том же году первый полёт совершил прототип российского варианта истребителя), стоимостью $295 миллионов. После этого начались сложности — в индийской прессе появлялись самые разные заявления и сообщения источников в правительстве и в армии, зачастую с критикой проекта, а контракт на следующий этап разработки не подписывался. Что же — проблемы были решены? Попробуем разобраться в этой непростой ситуации.

Индия торгуется жёстко и до последнего

Как мы выше отметили, FGFA является адаптированной под запросы Индии экспортной версией истребителя 5-ого поколения Т-50 ПАК ФА. Кроме того, машину планируется поставлять и другим заказчикам.

Первые претензии к FGFA Индия начала предъявлять ещё в 2013 году — фактически к моменту окончания эскизного проектирования машины. Больше всего критике подвергались двигатели Ал-41Ф1, которые, по мнению Дели, имеют недостаточную тягу. Также было сказано о несоответствии радиолокационной станции заявленным характеристикам и недостаточной радиолокационной малозаметности самолёта.

Справедливости ради, надо отметить, что двигатель Ал-41Ф1 не планируется использовать в долгосрочной перспективе и на российских ПАК ФА — он является временной заменой, находящемуся в разработке двигателю «второго этапа», который действительно в полной мере будет соответствовать критериям 5-ого поколения.

Однако все остальные претензии, по-видимому, несли в себе больше элемент торга, нежели реальные основания: Индия всегда очень агрессивно торгуется при подписании любого военного контракта. И надо сказать, что цели свои Дели достиг — стоимость контракта на ОКР была снижена примерно на 40% по сравнению с первоначальными предложениями и теперь составит $4 миллиарда с каждой стороны.

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Кроме того, Индия смогла добиться ещё одной преференции — теперь она будет производить примерно 40% узлов самолёта, хотя раньше речь шла о 25%: Дели всегда старается максимально локализовать производство на своей территории и получить технологии.

FGFA: новый «контракт века» для ОАК?

Согласно имеющейся информации, Индия планирует приобрести около 200 истребителей 5-ого поколения FGFA, при этом стоимость одного самолёта оценивается минимум в $100 миллионов. Соответственно, «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) сможет рассчитывать на получение выручки в размере около $20 миллиардов, а возможно и больше, что является поистине огромной суммой. Помимо самолётов, Индии придётся покупать и ракетное вооружение для истребителей, а также запчасти и техническое обслуживание, что будет приносить прибыль российскому военно-промышленному комплексу (ВПК) на протяжении десятилетий.

Похожий пример сотрудничества между Дели и Москвой в сфере авиации уже имеется — Индия в общей сложности заказала у России 272 истребителя Су-30МКИ (уже поставлено около 225 единиц), что принесло ОАК не менее $10 миллиардов. Это во многом способствовало развитию и сохранению российского авиастроения в тяжёлые годы, когда внутренний спрос отсутствовал практически полностью.

Таким образом, развитие проекта FGFA и продвижение его на индийский рынок является важнейшей задачей российского ВПК — полученные средства позволят заметно развить отрасль в дальнейшем. Теперь же остается ждать официального подписания контракта на ОКР и их успешного выполнения в течение 7 лет (первый полёт машина должна совершить через 3 года после начала работ). Кроме того, крупный контракт на FGFA позволит РФ сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений Индии, который является ключевым для Москвы.

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