



Президентский дворец Реджепа Эрдогана столкнулся с большими трудностями. Ахмет Давутоглу ушел с поста премьер-министра. Однако уйдет ли он из политики? Проправительственные СМИ разделились на два лагеря — «дворцовых» и «профессорских» (прозвище Давутоглу), вступив в новостное противостояние друг с другом. В вечерних теледебатах становится все больше споров. Сторонники дворца, естественно, проигрывают. В последние дни президент Эрдоган переживает не самые лучшие времена. Очень много тем направлено против него. Глава государства старается найти пути преодоления обрушившихся на него нападок. Возросло и число вопросов, ставящих дворец в затруднительное положение:

Резкая критика со стороны США и ЕС. Главной повесткой на двусторонних переговорах между странами стала критика, обрушившаяся на правительство за последние два месяца. Правящую Партию справедливости и развития (ПСР) упрекают за нарушения прав человека и свободы прессы.

Скандалы, связанные с обнародованием фактов насилия и притеснения учащихся в общежитиях Фонда Энсар, открытых правительством.

Ракетный обстрел группировкой ИГИЛ города Килис, расположенного на границе с Сирией, в результате которого погибли 30 человек. Беспомощное наблюдение за этим правительства и государственных органов было также подвергнуто резкой критике.

Увеличение числа столкновений с Рабочей партией Курдистана (РПК) на юго-востоке страны и ежедневная гибель 3−4 человек.

Распространение по всей территории Турции террористических атак, совершаемых смертниками ИГИЛ и РПК.

Невозможность контролировать оппозицию внутри партии. Громкое озвучивание своих претензий.

Вероятность социального взрыва.

Отсутствие денег в бюджете, экономика на грани развала.

Реакция со стороны ученых и элиты в ответ на то, что операции по так называемому «параллельному государству» и «параллельной структуре» приняли обыденный характер.

В результате межпартийных споров в Меджлис был направлен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Если на голосовании будет принято решение об этой отмене, то начнутся судебные разбирательства в отношении многих депутатов от ПСР.

Задержание в США Резы Зарраба и начало судебного процесса вызвало беспокойство у всех причастных к событиям коррупционного скандала 17−25 декабря 2013 года, поскольку судебные расследования, закрытые под давлением турецкого правительства, и факты вмешательства в судопроизводство начались в другой, независимой стране. Все дела, закрытые в Турции, будут заново изучены в судах Нью-Йорка.

Обвинения в поддельности университетского диплома Эрдогана, активно обсуждаемые в последние месяцы. Телеканал «Ода ТВ» опубликовал ежегодник Стамбульской академии экономических и коммерческих наук, которую, как заявляется, окончил Эрдоган. В книге выпускников за год, в котором он должен был завершить учебу, а также в официальном ежегоднике учебного заведения ни слова нет об Эрдогане. На официальном сайте ПСР в разделе «Учредители», а также в биографии на сайте президента указано, что Эрдоган в 1981 году окончил факультет экономических и коммерческих наук Университета Мармара. В то время как в нотариально заверенном экземпляре диплома указан уже факультет экономических и административных наук. Однако в 1981 году Университет Мармара еще не был создан.

Игорный скандал: сын министра транспорта и связи Бинали Йылдырыма, которого Эрдоган планирует выдвинуть на пост премьер-министра, был замечен в казино.

Новости и заметки в мировых СМИ об Эрдогане и его семье. В прессе особенно широко освещались шутки комедийных программ в Германии. По оценке газеты «Джумхурийет», иностранная пресса взялась за президента после того, как он сместил Давутоглу, спровоцировал нападки на газету «Джумхурийет» и арестовал журналистов Дюндара и Гюля.

На сайте самой продаваемой в Германии газеты Bild один из заголовков гласит: «Сотрудничество с ИГИЛ и коррупция… радужный род Эрдогана». Издание отмечает: «Турецкие специалисты пришли к единому мнению о том, что Эрдоган не потерпел укрепление влияния Давутоглу, который способствовал достижению договоренности с ЕС по части беженцев, а также раскритиковал президентскую систему».

Немцы пишут о том, что 38-летний Берат Албайрак, с 2004 года приходящийся супругом старшей дочери Эрдогана Эсры, считается участником клана, известен своим пламенным восхищением тестем; обладает преданностью, которую так хочет видеть Эрдоган». Bild задалась вопросом об источниках доходов клана. Как выяснилось, «они проживают за высокими охраняемыми стенами в районе Ускюдар». Семья Эрдогана проживает там на пяти виллах. Собственниками значатся его сыновья Ахмет и Билал. Стоимость жилья оценивается в 6 млн евро. По документам Эрдоган здесь значится как арендатор. «В то время как отец зарабатывает 50 тысяч евро в год, его дети купаются в деньгах», — пишет Bild.

Американская New York Times в статье под заголовком «Возросшая сила Эрдогана» предполагает, что его «лидерство, не имеющее конкурентов», приведет к «катастрофе». Передовица начинается со следующей фразы: «Каких-то пять лет назад эрдогановская Турция была любимицей Запада и турецких либералов». Отмечается, что с отставкой Давутоглу Эрдоган станет лидером, не имеющим конкурентов, «однако и этим он не сможет удовлетворить свои амбиции».

Французская Le Monde в передовице под названием «Эрдоган — единственный в Турции мастер» язвительно раскритиковала его стремление к единовластию, добавив, что Эрдоган, «среди своих соперников именуемый не иначе как «новый султан», жаждет абсолютной власти для воссоздания Османской империи вместо светской республики, созданной Мустафой Кемалем, путем продвижения ислама».

Газета замечает «безжалостное давление» в отношении СМИ, а также ограничение деятельности некоммерческих общественных структур. Анкару упрекают в «некомпетентности и провале в части создания альтернативы светской оппозиции». «Хотя в настоящее время ни один внешний фактор не представляет угрозы для власти Эрдогана, ему угрожает лишь собственное высокомерие. Европейцы, будущее которых зависит от безопасности и стабильности Турции, ответственны за то, чтобы Эрдоган образумился», — предупреждает Le Monde.