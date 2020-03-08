В начале недели в системе власти Саудовской Аравии произошло событие, важность которого сопоставима только со сменой короля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сквоз флаг Саудовской Аравии

Ветеран саудовского истеблишмента, министр нефтяной промышленности Али аль-Наими был освобожден от своих обязанностей.

Али аль-Наими — фигура, без преувеличения, легендарная. Не имея родственных связей с правящей семьей Саудов, благодаря выдающимся способностям и таланту организатора достиг вершин власти, ни до него, ни одновременно с ним недоступных ни одному из простолюдинов.

Аль-Наими начал работать в тогда еще аравийско-американской нефтяной компании «Сауди Арамко» в 1947-м в возрасте двенадцати (!) лет. Талантливый подросток по одной из образовательных программ «Арамко» стал студентом Международного колледжа в Бейруте, а после учился в Американском университете в Бейруте. Затем аль-Наими продолжил образование в Соединенных Штатах, опять же в рамках специальной программы «Арамко».

Выпускник престижнейшего Стэнфорда, Али аль-Наими в 1957-м вернулся в компанию «Арамко» и сделал блестящую карьеру, начиная с низовых управленческих должностей. Вице-президент «Арамко» по производственным вопросам в 1975-м, член совета директоров «Арамко» в 1980-м, Али аль-Наими был назначен президентом «Сауди Арамко» в 1983-м и стал первым гражданином Саудовской Аравии, занявшим президентское кресло нефтяного гиганта. Позже он стал президентом и главным исполнительным директором «Арамко», когда обе должности были объединены.

Более двадцати лет — с 1995-го — министр нефти Саудовской Аравии. «Один из самых влиятельных людей в мире» по версии журнала «Тайм» — с 2008-го, входит в рейтинг «50 самых влиятельных людей» по версии «Блумберг Маркетс» с 2011 года.

В течение последних двух лет Али аль-Наими был фельдмаршалом нефтяной войны за удержание доли рынка, которую вел король Абдалла против США, России и других гигантов нефтедобычи.

И вот теперь он в отставке.

Почему саудовский режим пошел на замену аль-Наими? Восемьдесят лет для саудовской геронтократии — вовсе не причина уходить на покой, тем более что аль-Наими был более чем энергичен и работоспособен.

Ответ на этот вопрос кроется в его замене.

Это Халид аль-Фалих, бывший глава «Арамко». Родившийся в 1960 году аль-Фалих тесно связан с заместителем кронпринца Мохаммедом бин Салманом — фактическим лидером «нового поколения семьи», кто не только взял на себя ответственность за плавучесть саудовской экономики, но и за войны монархии в Йемене и Сирии. Замену аль-Наими на аль-Фалиха, как отмечают ближневосточные аналитики, следует расценивать как продолжение перехвата власти со стороны молодого заместителя кронпринца у представителей «старшего поколения» династии.

Однако к такому серьезному перевороту должна была быть и серьезная причина, помимо амбиций молодых принцев.

К январю этого года цена на нефть упала до $30 за баррель, по сравнению с более чем $100 в июне 2014 г. Ваххабитское королевство впервые в истории столкнулось с масштабным бюджетным разрывом: при самой низкой в мире технической цене добычи нефти бюджет Саудовской Аравии сверстан из расчета 89 долларов за баррель. Спонсирование «арабской весны» и волн исламизации Европы стоит дорого. В настоящее время нефть закрепилась на уровне $45 за баррель, но и этот индикатор по-прежнему далек от безопасных уровней для саудовской казны.

Почему же Мохаммед бин Салман повернулся против аль-Наими? Оппозиционные саудовские издания (есть и такие, правда, не в Саудовской Аравии) утверждают, что принц был в ярости от попытки аль-Наими прощупать почву о выгодном для королевства прекращении огня в нефтяной войне.

В феврале на совещании в Дохе аль-Наими собрал представителей из Катара, России и Венесуэлы, чтобы выяснить, есть ли возможность стабилизировать цены на нефть. Действительно, с точки зрения «старшего поколения», цели нефтяной войны достигнуты в том объеме, в котором это, с их точки зрения, было возможно. Уровень работающих в США нефтяных вышек упал до исторического минимума с момента начала подсчета этого показателя в 1944 году — до 415 установок, сократившись за год вдвое. Сланцевые компании одна за одной объявляют о закрытии производства. Проекты в Канаде и русской Арктике откладываются.

И, что самое главное, по логике «старшего поколения», даже повышение цены сегодня не изменит тенденции — инвесторы просто не захотят входить в проекты с высокой стоимостью добычи, зная, что саудиты в любую секунду могут раскрутить вентиль и снова обрушить цены.

Но такой рациональный подход ставит под угрозу внешнеполитические амбиции Мохаммеда бин Салмана. Региональные цели Саудовской Аравии не могут быть достигнуты, если только другие игроки в регионе — Иран, Ирак, с недавнего времени Россия, да и союзный, но строптивый Катар, не будут зажаты низкими ценами на экспортируемые углеводороды. При чем тут сегодняшняя экономика, когда молодой принц затеял передел Большого Ближнего Востока в свою пользу, в пользу «молодого поколения»?

Чтобы обойти сложности низких цен на нефть, принц Мохаммед бин Салман продавил решение продать часть «Арамко». Несомненно, его союзник аль-Фалих поддержал его в этом. Столь масштабное вливание капитала — речь идет о цифрах порядка 2 триллионов долларов — даст Саудовской Аравии достаточно плавучести, чтобы и нефтяную войну на удушение продолжать, и попытаться перестроить экономику, и продолжить региональные устремления. Как минимум так это видит принц и его окружение.

«Старшее поколение» видит совсем другое.

«Бин Ладин Гроуп», крупнейшая строительная компания королевства, в начале мая прекратила работу на своих объектах пятидесяти тысяч иностранных рабочих. Им были выданы выездные визы, которые они отказались принимать. Протестующие рабочие подожгли семь автобусов компании.

В апреле король Салман на волне протестов уволил министра воды и электричества Абдуллу аль-Хасина, который подвергся жесточайшей общественной критике за введение новых тарифов на воду, новых правил рытья частных колодцев и сокращения энергетических субсидий. Министерство своими мерами должно было спасти королевству $30 миллиардов, однако 86% саудовцев потребовали продолжения субсидий на воду и электроэнергию. Они видят в этом их право. Почему, говорят местные издания, самая богатая энергетическая держава не может больше обеспечивать практически бесплатную энергию для своих подданных?! Министру пришлось уйти.

Принц Мохаммед бин Салман надеется, что средства, полученные от акционирования «Арамко», можно будет использовать, чтобы реализовать план новой Саудовской Аравии, которую он назвал «Саудовское Видение 2030 г.».

Очень любопытный документ, хорошо показывающий психологию и подходы принца.

Что делает молодой, получивший образование в европейском университете принц, практически никогда не живший на Ближнем Востоке, когда затевает масштабную реформу страны, которая ему досталась просто по праву рождения? Правильно — он нанимает консалтинговую компанию «МакКинзи».

«МакКинзи» направила свои отборные отряды универсальных, пригодных для всех стран и континентов аналитиков в королевство. Они вернулись в декабре 2015-го с амбициозным проектом Саудовской Аравии, не зависящей от нефти: «Трансформация инвестиций и производительности». Этот отчет мог бы быть написан без посещения региона — просто сменой названий и географии стандартного набора рекомендаций таких аналитиков. Русскому читателю они хорошо знакомы по трудам «западных консультантов» для России в поздние 1980-е.

Документ «МакКинзи» несет в себе полный пакет клише неолиберализма: трансформировать экономику от руководства правительства к регулированию законами свободного рынка, сократить субсидии и трансфертные платежи, а также продавать все возможные к продаже государственные активы для финансирования перехода. Ни одного полунамека на учет своеобразной политической экономии и культурного контекста Саудовской Аравии.

В качестве иллюстрации: в докладе «МакКинзи» содержится призыв к резкому сокращению в занятости в государственном секторе Саудовской Аравии и сокращению трех миллионов иностранных рабочих для высвобождения рабочих мест с низким уровнем заработной платы — для саудитов.

Собственно говоря, «МакКинзи» следовало бы честно сказать, что ими предлагается Саудовская Аравия без монархии — потому что монархия королевства строится не на исламе, а на привилегированном доступе граждан к синекуре госслужбы, переваливании всего труда в реальном секторе на иностранных рабочих и бесчисленных государственных выплатах гражданам королевства.

Молодой, европейски образованный сын короля Мохаммед бин Салман попросту скопировал рекомендации «МакКинзи» и вставил их в свой собственный проект «Саудовское Видение 2030 г.», добавив к нему суннитскую экспансию в Сирию, Йемен и закрепление за ваххабитским королевством роли абсолютного лидера Ближнего Востока.

Приходится сожалеть, что принц не увлекается яхтами, скаковыми лошадьми, частными самолетами, старинными замками в Европе или футбольными клубами. Эти мелочи Саудовская Аравия смогла бы себе позволить не напрягаясь.

А вот либеральную реформу…