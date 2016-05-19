Трудные вопросы взаимоотношений Галичины и Польши были предметом анализа украинской региональной прессы на неделе с 12 по 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандере СТОП!

Во время встречи депутатов польского Сейма, которые принадлежат к польско-украинской парламентской группе, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к польской стороне с просьбой временно отложить дискуссии по историческим темам, напоминает «Zaxid.net» (Львов). Глава польской делегации Михал Дворчик из партии «Право и Справедливость» (PiS) выразил уверенность в том, что нельзя обходить молчанием драматические события в истории поляков и украинцев; одним из них является массовое уничтожение польского населения на Волыни. В отношениях Варшавы и Киева есть сложные вопросы. Для значительной части поляков — это история, для большой части украинцев — положение украинских мигрантов в Польше. Дворчик прав, говоря, что не стоит игнорировать прошлое, но если партнер просит вернуться к этому вопросу позже, может, стоит прислушаться к этой просьбе. Политики и общественные деятели должны избегать взаимных провокаций. Ралли имени Степана Бандеры, парламентская резолюция о волынском преступлении, предложение об учреждении Национального Дня памяти мученичества кресовяков — это лишь несколько примеров. Да и разве украинские активисты обязательно должны организовывать в Варшаве встречу с Владимиром Вятровичем, известным своим довольно «оригинальным» подходом к истории как науке и весьма спорными для Польши взглядами? Вместо этого можно было бы пригласить кого-то, кто стремится к польско-украинскому сближению. Например, Ярослава Грицака. Хорошей идеей является чествование того, что объединяет. Ведь существует общий положительный опыт, на который можно ссылаться: например, битва под Хотином или Конотопом, союз Пилсудский-Петлюра, сотрудничество AK-WiN с УПА, наконец, длительная (хотя и редко совместная) борьба с российским и советским господством.

Тему продолжает «Галичина» (Ивано-Франковск). Несмотря на все обиды, которые терпела от Польши Украина, поляки для нас — близкие, потому что они и мы — славяне, утверждает издание. При этом от украинцев «кривд» было меньше: украинцы никогда не считали поляков за людей низшего сорта, поляки не были для украинцев ни «свиньями», ни «быдлом». Полякам, наоборот, труднее признать украинцев за равных, потому что еще не так давно Галичина была для них Восточной Малопольшей, было немало и таких, которые считали галичан за «недоразвитых поляков». Недавно показывали по телевизору книгу по истории Польши, которую поляки написали для украинцев. Теперь хотят, чтобы украинцы написали для поляков украинскую историю. Но что могут там хорошего написать? Особенно такие «украинцы», которые дворец Потоцких называют сердцем Ивано-Франковска и собирают подписи, чтобы сделать Ивано-Франковск вновь Станиславом. Наши современные хруні (так в Польше называли украинцев, которые переходили на польское) — или слепцы, или купленные. Тот же дворец Потоцких, «легендарный Станислав», не знаем, когда он был легендарным для поляков. Для украинцев — разве что в те несколько месяцев, когда был столицей Западно-Украинской народной республики. Для поляков Потоцкие — часть их истории. А для нас? Братья наши поляки должны, наконец, понять, что они и Потоцкие в нашей не такой давней и старой истории — такие же оккупанты, как москали и немцы.

Недавно глава Института национальной памяти Владимир Вятрович вынес на обсуждения резонансные предложения: сделать 9 Мая рабочим днем, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Одно из наших предложений — сделать 9 мая рабочим днем, но при этом оставить эту дату праздничной. Стоит отменить также 1 и 2 мая. А может быть, 8 Марта», — отмечает Вятрович. Разумеется, пока это только декларации, но не исключено, что они оформятся в закон. Ведь многие из предложений Вятровича уже прошли такую процедуру за два года существования возглавляемого им института. Заметим, что в рекомендациях данной структуры, например, обнародован список фильмов, которые можно смотреть школьникам, и песен, которые нужно петь. В «правильные» режиссеры записали Александра Довженко и Леонида Быкова с фильмом «В бой идут одни старики». А в правильные песни попали гимны бойцов УПА, например, «Червона калина» и «Лента за лентою». Кроме того, школьникам рекомендуют слушать «Баладу про повстанця» и народную «Їхав стрілець на війноньку». Ну, а младшим школьникам советуют в интересной форме рассказать о подвигах Петлюры, а Бандеру рекомендуют называть выдающимся представителем народа. Насколько целесообразны и своевременны такие предложения? «Школьная программа должна быть предельно деполитизирована, — отвечает на вопрос политический эксперт Андрей Золотарев. — Но на деле получается, что при очередной смене власти в программу вносятся существенные коррективы. И декоммунизаторы действуют в лучших традициях коммунистов». Аналогичного мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко: «Вятрович озвучивает скользкие темы, которые могут привести к неоднозначным последствиям. Но добивается успеха, только если тема соответствует конъюнктуре момента. Например, на волне войны с Россией в 2014 году провели люстрацию и декоммунизацию — на словах боролись с русским влиянием, но на деле зачистили конкурентов. Например, сейчас отменять праздники никто не будет, слишком многие будут против, и общество расколется на два лагеря». Истинную оценку происходящим сегодня на Украине событиям, разумеется, даст время. Но живем-то мы сегодня.

Назначение Юрия Луценко генеральным прокурором стало наиболее резонансным событием последних недель, отмечает «Индустриалка» (Запорожье). Сегодня не надо спешить с выводами. Луценко еще не успел совершить ни плохого, ни хорошего. Перед ним сегодня стоит сложнейшая задача — реформировать прокуратуру. За последние несколько лет, слова прокуратура и коррупция стали синонимами. Запорожские активисты прямым текстом обвиняют местную прокуратуру в крышевании фирм, занимающихся автоперевозками, маршрутками, строительством, детским питанием… Совсем недавно в запорожских СМИ прошла информация о достатке семьи прокурора по фамилии Мазурик. Он — чиновник со скромной зарплатой. Его отец — тоже был прокурором. Владеет внушительными участками земли агропромышленного назначения в Запорожской области, есть полгектара земли в Кирилловке, есть элитный пансионат «Елена». Есть три квартиры в Киеве. Есть жилая и нежилая недвижимости в Запорожье. Понятно, что это все немалое состояние приобреталось не за государственную заработную плату, и уж тем более, невозможно эти все дома и квартиры содержать, учитывая нынешние тарифы на коммуналку. И таких Мазуриков на Украине полным-полно. Задача нового генпрокурора — разворошить змеиное гнездо. И в зависимости от того, получится у него это или нет, будем судить его.

На Львовщине, в Ходорове, неравнодушные активисты остановили поезд с крупной партией леса, сообщает «Львівський портал» (Львов). Документов на древесину никто не показывает, мало того, им угрожают, а активисты убеждены, что перегородили дорогу бизнесу самого экс-премьера Арсения Яценюка. Хотя подтверждений этому пока нет. Вероятную контрабанду, которую оценили в несколько миллионов гривен, пытаются сдержать только шестеро смельчаков. Этого очень мало, поэтому другие эшелоны с древесиной прорываются через станцию «Ходоров». Как рассказал активист Тарас Матвеев, «кроме этого эшелона, который мы остановили, было еще два в течение ночи. Они были забиты сосной, но из-за нехватки людей мы не смогли их остановить». На уточняющий вопрос, почему везут сосну, а не другую древесину, ответил: «Ажиотаж на сосну вызван мораторием на рубку древесины, который вступает в силу с нового года. Рубят все, что могут вырубить, а сосна как раз входит в этот перечень деревьев, который с нового года запрещено вырубать. Важно узнать происхождение этой сосны и почему на многих деревьев отсутствует маркировка и чипы. Также важно знать ее конечный пункт назначения и владельца этого сырья». По данным местных жителей, срубленную древесину везут через Ходоров в Румынию. Местные об этом знают и уверяют, что ежедневно через их станцию проходит 5−6 эшелонов древесины. «В Румынии австрийцы построили деревоперерабатывающий завод, а румыны запретили рубку леса, поэтому все сырье едет от нас. Деревья срубают везде, где только могут, но больше всего в Ивано-Франковской и Черновицкой областях», — говорит местный житель.

Реальная борьба с контрабандой существенно ухудшит социальную и политическую жизнь Закарпатья, предупреждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Контрабанда дает работу и заработок не только самим «работникам» этой криминальной сферы деятельности, но и многим другим закарпатцам и их семьям. Ни для кого не секрет, что, заработав деньги на контрабанде, контрабандисты в большинстве случаев инвестируют эти деньги в малый и средний бизнес. Они и их «помощники» строят дома, дают заработки строительной отрасли, покупают недешевые автомобили, что, соответственно, «загружает» работой автомобильные мастерские и продавцов запчастей. Этот перечень, куда идут заработанные на границе деньги, можно продолжать и дальше. Да, не стоит отбеливать деятельность контрабандистов, но реальная борьба с контрабандой существенно ухудшит социальную и политическую жизнь Закарпатья, много закарпатских семей останется без средств. Новой украинской власти надо не только постоянно бороться с чем-нибудь, а работать над экономической и социальной ситуацией в крае. Только создание новых рабочих мест и достойных заработков отобьют желание закарпатцев рисковать и заниматься уголовным «бизнесом». Губернатору Закарпатья и областному совету надо проявить решимость и не стоять перед Киевом на коленях и просить денег на заработные платы, пенсии, дороги и другие социальные программы, а требовать создания свободной экономической зоны и зарабатывать деньги самим. Создание СЭЗ поставит заслон контрабанде, а попытки силовыми методами ее побороть ничего не дадут!

Десятки преподавателей учреждений профессионально-технического образования Волыни собрались под стенами облсовета с требованием выплатить заработные платы, а также стипендии и материальную помощь студентам и социально незащищенным детям, передают «Волинські Новини» (Луцк). Ведь уже три месяца их не финансируют. Напомним, в 2016 году учреждения профтехобразования передали местным бюджетам. Единственный город, который предусмотрел деньги на ПТУ — Луцк. Остро проблема стоит в городах Ковель, Владимир-Волынский и Нововолынск, которые не предусмотрели ни копейки. «Из нас хотят сделать контрабандистов», — в отчаянии говорят преподаватели, сетуя, что другой работы в пограничном Нововолынске нет, а они становятся заложниками ситуации. С педагогами успел пообщаться председатель Волынской облсовета Игорь Палица. Он отметил, что заставить город содержать учебные заведения силой не удастся.

Тысячи переселенцев с востока на Кировоградщине стали заложниками государственной машины, информирует «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Последняя не наделила полномочиями местные органы самоуправления по регистрации беженцев, забрав при этом такие полномочия у миграционной службы. Из-за отсутствия штампа люди не могут получить гарантированные законом социальные выплаты. Переселенка с востока Алина Лысенко, мама тяжелобольной Сони, говорит, что уже ощутила на себе последствия государственной ошибки. Единственное, что посоветовал юрист Алине — получить письменные отказы миграционной службы и управления труда и социальной защиты населения, а затем обратиться к столичным чиновникам и областному управлению соцзащиты, чтобы они приняли необходимые меры для разрешения этой ситуации. Издание обратилось к руководителю департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Александру Догарову. Чиновник признал, что о трудностях знает, но пока ничем помочь не может.

Активист блокады Крыма стал жертвой пыток, пишет «Kherson.net.ua» (Херсон). На автозаправку у села Чонгар с трудом добрался парень, попросивший помощи у работников АЗС. Помощь ему и вправду требовалась: гость оказался не только зверски избит. Его руки покрывали ожоги характерной формы, как будто их прижигали тлеющими сигаретами. Поговорив с ним, очевидцы тут же позвонили в полицию. Стражам порядка парень (оказавшийся 26-летним жителем местного села Подорожное) представился, как активист гражданской блокады Крыма из корпуса «Азов». И рассказал, что накануне трое его знакомых из числа таких же активистов устроили рядом с административной границей пьяный дебош. Сельчанин по этому поводу возмутился, позвонил своему координатору, рассказал, все что видел, и предупредил, что он с этим безобразием даже находиться рядом не намерен. Однако участники дебоша как-то узнали об этом разговоре — схватили «разговорчивого трезвенника», вывезли его на машине подальше, и избили, попутно прижигая руки от автомобильного прикуривателя. От своих мучителей активист сумел сбежать. После дачи показаний он попал в больницу. Начальник Генического отдела Национальной полиции Херсона, майор Андрей Лещенко говорит, что по факту нанесения телесных повреждений материалы уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Сельчанина признали потерпевшим, и госпитализировали. Однако проверить его версию невозможно, так как он отказывается сообщить, кто его пытал — побратимы все-таки.