



Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В БСЭ написано: в 1728-м 1-я Камчатская русская экспедиция В. Беринга — А. И. Чирикова впервые проникла в Берингов пролив с юга. Большой вклад в изучение севера и востока Азии сделала 2-я Камчатская (Великая Северная) экспедиция (1733−1743) под началом В. Беринга и А. И. Чирикова, которая вела не только географические исследования, но и геологические, ботанические, историческое и картографическое изучение Сибири. Участники этой экспедиции Д. Я. и X. П. Лаптевы, С. И. Челюскин и другие положили на карту азиатские берега Северного Ледовитого океана. В 1738—1739 годах были нанесены на карту Курильские о-ва, посещена Япония, в 1744-м открыты Командорские о-ва. В 1734—1741 И. Г. Гмелин исследовал природу Южной Сибири. С. П. Крашенинников в 1737—1741 дал подробное научное описание Камчатки.

На самом деле Главной задачей экспедиции была подготовка колонизации запада Северной Америки, и она поручалась начальнику и идеологу экспедиции Витусу Берингу.

Замысел был изложен им и географом Делилем в предложениях Адмиралтейств-коллегии. Найти землю со старой карты дона Жуана да Гамы к востоку от Японии, а затем обследовать берег Северной Америки до границ испанских владений — Калифорнии. Оба деликатничали: Делиль писал, что земля Да Гамы не занята ни одним государством, а Беринг — про торговлю с американцами. Но поручался поиск руды, в команды включили берг-мастеров — а это колонизация земель. Правительство Анны Иоанновны было настроено решительно, Адмиралтейство подгоняло Беринга и всех-всех. Чириков, заместитель Беринга, прямо предлагал основать в Америке русскую крепость. В письменном виде он сделал это в 1746 году, но то же предлагалось перед плаванием 1741 года. В 1746-м он получил официальный отказ, а вот что было решено в 1741-м, история умалчивает.

И колонизация, как принято, с десантом и флагом, состоялась! 1 июля 1741 года Чириков высадил на американский берег в два приема 11 солдат, пушку и штурмана с флагом, затем, через пару дней, трех плотников и боцмана. Высадилась почти четверть команды корабля. Спустя всего сутки после высадки, завидев пару лодок с аборигенами, Чириков заявил на офицерском совете, что отряд постигло несчастье, и ушел обратно на Камчатку. Возможно, Чириков своевольно, по договоренности со штурманом, хотел основать колонию и крепость — зачем идти на берег за водой с пушкой (!!!), плотниками, штурманом, который разбирается, куда идти посуху, но необходим на корабле? Бог весть, ибо на эти события был брошен занавес молчания. Лишь через 20 лет на Камчатке американские алеуты сказывали о деревянной крепости на реке Хеуврен, о долгополых бородачах, поклоняющихся иконам, но крепости так и не нашлось.

Летом следующего, 1742 года Чириков снова отправился на «Святом Павле» к Америке, но, столкнувшись с противными ветрами, вернулся. Пойди он дальше — и гибель: одиночный корабль, нет офицеров, некомплект в матросах, рвущиеся гнилые снасти — Петербург прекратил финансирование в 1742-м. Экспедиция была остановлена якобы из-за обнищания по ее причине Сибирского края (!!!).

Причины бросить экспедицию были не в Сибири, а в Петербурге. 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна вступила на трон в результате переворота, деньги на который дал французский посол Шетарди. В стране все стали решать участники переворота братья Шуваловы — франкофилы. Бескорыстны ли они, сказать трудно, но нравы были таковы, что вице-канцлер Бестужев, например, открыто играл в карты на деньги английского посольства. Сама Елизавета замечалась наедине с Шетарди, потом с другими господами из Парижа. А Северная Америка в 1700-х годах становилась французской колонией, прижавшей английскую к восточному берегу. Ларчик петербургских странностей открывался просто — с французами не хотели столкновений даже в отдаленном будущем. Этих тонкостей не ведал Чириков, написавший летом 1746 года в Адмиралтейств-коллегию предложение основать в Америке крепость и привести население в подданство для самообеспечения колонии. Земли он предлагал назвать Новороссией! Коллегия, будто не заметив «самообеспечения», заключила, что затраты на поставку в Америку хлеба делают проект нереальным. Высаженный десант даже не стали искать.

Закрытие проекта объясняли не французами, а экономией бюджета и большими затратами. Они за 10 лет составили аж 300.000 рублей! За эти деньги была обследована Сибирь, картографированы побережье Северного океана, Курильские острова, найден пролив между Азией и Америкой, основан Петропавловск-Камчатский, исследован берег Америки. Пикантности борьбе за экономию придавало то, что Елизавета Петровна не надевала ни разу одного и того же платья — очевидно, из экономии. После нее обнаружили 15.000 платьев, каждое из них стоило не менее 1000 рублей. Колонизация Америки и обследование Севморпути и Сибири по цене 300 платьев…

В 1763 году французские владения заполучила Великобритания, но российским интересам опять не повезло — франкофилы в Петербурге, как нарочно, сменились англофилами. Екатерина все-таки следовала национальным интересам и для отвода глаз основала частную Русско-Американскую компанию, осторожно продвигавшуюся к Америке по Алеутским островам. В 1764 году, наконец, начались поиски пропавшего 20 лет назад десанта Чирикова! Одним из инициаторов был помор Ломоносов — он включил в задание экспедиции слова: «То бы весьма уповательно было получить известие о тех россиянах, коих на Западно-Американском береге Чириков потерял». Поиски не прекращались до 1821 года! Такое упорство в поисках можно объяснить только необходимостью доказать более ранние права России на побережье Северной Америки.

При Павле Первом, после охлаждения с Англией, по соседству с местом высадки десанта построили Ново-Архангельск. Точка максимального продвижения Чирикова была повторно достигнута через 60 лет!

Но было уже поздно. В 1742 году продвижение в глубь континента и на юг не получило бы противодействия — британцы с французами занимались междоусобицей в тысячах километров. Но спустя 60 лет, в 1805 году, русских уже остановили восставшие тликиты — по наводке английской компании Гудзонова залива. Продвигаться в глубь континента от Форта Росс в Калифорнии Петербург запретил накануне переговоров с США о Священном Союзе. В 1817 году русская крепость на Гавайях, Елизаветинский форт, была отдана американским торговцам, «дабы не порождать конфликта». В 1842 году форт Росс продали американскому купцу из-за убытков, возникших как раз из-за нежелания двигаться в глубь Америки. Русские не меньше англичан были смелы и предприимчивы, но Лондон звал к захватам, а Петербург — к осторожности. Боялись то Англии, то США, то Испании. Насколько эта осторожность была подкреплена материально, кому и откуда поступали деньги — неизвестно. Наши историки не любят исследовать коррупционные причинно-следственные связи в политике даже царской России. Известно, что и продажу Аляски планировали «сверху» — за год до золотой лихорадки и обнаружения нефти. Великий князь Константин Николаевич лично занимался дискредитацией Русско-Американской компании. В итоге череды его записок ей отказали в кредитах, возникла угроза голода, и Аляску продали. Но в начале этой цепочки глупости или предательства была остановленная Великая Северная экспедиция, все остальное скорее было запоздалым цеплянием за упущенное.

Был ли шанс на успех? Калькуляция примерная, но ее следует провести. В 1741 году русские высадились на западе Америки за 35 лет до его обследования Джеймсом Куком, за 45 лет до Лаперуза и за 100 лет до покорения Дикого Запада! Такой отрыв по времени ГАРАНТИРОВАЛ успешное освоение колоний. Опыт колонизации вдоль берега, союза с аборигенами, меновой торговли, продвижения с побережья вглубь поморы приобрели еще с XVI века, продвигаясь Севморпутем «навстречь солнцу». Продовольствие — в районе Форта Росс, позже выращивали виноград, персики, рожь и пшеницу. Человеческие ресурсы — один Русский Север обеспечивал ими десятилетия русской колонизации Сибири. 70 спокойных лет могли получить русские поселенцы — английские колонии воевали с французскими, потом революция, потом государственное строительство США, потом до 1812 года непрерывные борьба за Канаду с англичанами.

Могли бы США стать мировой державой, не имея выхода к Тихому океану? Занять то место на вершине мировой цивилизации, которое занимают теперь? Зажатые с севера английской Канадой, с юга испанскими владениями, с запада Русской Америкой? Вряд ли.

Мог бы Петербург «сдать» русские владения — как сдал Аляску, русскую Калифорнию, русские Гавайи? Мог бы. Свои колонии продавала не только Россия, продавала Голландия, Испания, Португалия. Англичане вот не продавали, потому и владели пятой частью мира. Могла бы Русская Америка отделиться от России и стать вторыми Соединенными Штатами? Вряд ли, но не исключено. Но и в таком случае Россия получила бы, как показывает история, надежного союзника, скрепленного русской православной культурой, — сильный барьер продвижению англосаксов к Тихому океану. Могла ли провалиться русская колонизация Америки — в результате эпидемии, землетрясения, цунами, захвата, приказа ее покинуть и т.д. Возможно, но использовать исторический шанс было надо, он привел бы к ДРУГОМУ МИРУ, чем сейчас.

Зачем ворошить дела давно минувших дней? Чтобы не повторить те же ошибки в крупных, стратегических решениях сегодня — история с Великой экспедицией имеет еще один мостик в наши дни. Именно тогда Арктика стала единый проектом броска на Север — вдоль Севморпути устанавливались маяки, станции, поселения, склады снабжения. Вместе с колонизацией Америки были остановлены экспедиции вдоль побережья Сибири. Проект Арктика был возобновлен спустя столетия уже при СССР и снова умер вместе с ним в 1991 году. Нынешний бросок в Арктику ради шельфа и безопасности снова требует планировать и финансировать его как единый проект. Разработана госпрограмма развития Арктики, лежащая без движения года три в правительстве. На госкомиссии по Арктике в Мурманске в марте 2016 снова столкнулись два подхода — единые проект Арктика и децентрализация — финансирование по отдельности 8 арктических регионов по их заявкам. Снова «экономия», влияния и нежелание сталкиваться с интересами соседей?