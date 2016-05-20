На своих полотнах он изображал человека неразумным, ленивым и похотливым животным, бессильным перед могучими силами Вселенной. Будущий мастер Северного Возрождения появился на свет между 1525 и 1530 годами — точная дата неизвестна — в деревушке на границе современных Голландии и Бельгии. Разменяв третий десяток, он покинул отчий дом и отправился в Антверпен, где стал учеником Питера Кука ван Альста — придворного художника императора Карла V. В богатом патриархальном доме Брейгель постигал основы ремесла. В 1551 году он был принят в антверпенскую гильдию живописцев.

Питер Брейгель Старший. Две обезьяны. 1562

По просьбе своего главного заказчика Иеронима Коха Брейгель отправился в Италию, чтобы сделать серию эскизов для гравюр. Он был потрясен памятниками Рима и живописными гаванями Средиземного моря. Но больше всего жителя равнин поразили горы. Один из его друзей писал: «Находясь в Альпах, Питер глотал скалы и горы, а вернувшись домой, стал извергать их из себя на полотно».

Питер Брейгель Старший. На пути в Египет. 1563

Уже в первой картине, написанной маслом в 1553 году, были и горы, и небо, и море, и, что самое главное, парадоксальная личность самого Брейгеля. Популярный античный сюжет об Икаре художник буквально вывернул наизнанку. Никто не удивлен полетом крылатых людей: пахарь не отрывается от борозды, рыбак занят своей сетью, пастух мечтает о чем-то, опершись на посох… а от самого Икара осталась только пара забавных ножек, да круги на воде.

Ничто не могло скрыться от саркастического взгляда Брейгеля. Гротескному переосмыслению подверглись и жанровые картины, и евангельские сюжеты. В его многолюдных полотнах «Обращение Павла», «Проповедь Иоанна», «Несение Креста» любой человек выглядит беспомощной пылинкой, и даже сам Христос не выделяется из окружающей его равнодушной толпы.

Питер Брейгель Старший. Проповедь святого Иоанна Крестителя. 1566

Питер Брейгель не испытывал интереса к конкретной личности — он никогда не писал портретов. Может быть, потому, что не питал интереса и ко всему человечеству — жадному, глупому, завистливому, ленивому.

Многие картины Брейгеля у нынешнего зрителя вызывают недоумение. Но до современников его юмор доходил сразу — его картины зачастую были прямыми иллюстрациями известных голландских пословиц, и за угрюмым художником закрепилось прозвище Шутник.

Питер Брейгель Старший. Двенадцать пословиц. 1558

Но великому насмешнику над человеческой глупостью пришлось жить в страшное время — время господства испанских захватчиков. Уже в ранний период пейзажей Брейгеля на картинах появляются виселицы и приспособления для колесования. Его евангельские сюжеты — «Перепись в Вифлееме», «Избиение младенцев» — маскирует современные художнику сцены грабежей и разбоя испанских поработителей. Брейгеля вдохновлял крестьянский быт — непритязательный и даже вульгарный, но совершенно честный и подчиненный одной цели — борьбе за пропитание. Он нередко переодевался в крестьянские одежды и отправлялся в деревню, где наблюдал неистовое веселье и обжорство деревенских праздников. Он беспристрастно фиксировал человеческое несовершенство на фоне величественной природы. После таких шедевров, как «Фламандские пословицы» и «Детские игры», художника стали называть «мужицким».

В образе богородицы на полотне «Поклонение волхвов» он увековечил образ Марии — дочери своего учителя Кука ван Альста. В 1563 году 17-летняя Мария стала женой Питера Брейгеля. Супруги переехали в Брюссель, где Питер посвятил себя живописи. Историки не без лукавства замечают, что в период с 1564 по 1569 год Брейгелем были созданы величайшие произведения — и не только живописные. В эти годы у художника родилась дочь, имя которой история не охранила, и два сына — Ян и Питер-младший, которые также стали знаменитыми живописцами.

Питер Брейгель Старший. Поклонение волхвов. 1564

Последняя живописная серия Питера Брейгеля Старшего отразила красоту крестьянского труда. Зимнюю картину этой серии режиссер Андрей Тарковский поместил на космическую станцию в фильме «Солярис» как напоминание о красоте оставленной Земли.

Семейное счастье живописца длилось всего 6 лет. Питера Брейгеля не стало 5 ноября 1569 года. Перед смертью он велел своей молодой жене сжечь многие из своих гравюр и рисунков, чтобы не навлечь на семью гнев инквизиции.

Питер Брейгель Старший. Копия утраченного оригинала. Строительство вавилонской башни. После 1563

Картины Брейгеля поразительно современны. Его творчество стало предтечей сюрреализма в европейском искусстве. Спустя четыре века после смерти художника он был признан национальным героем Бельгии. «Великий шутник» — Питер Брейгель Старший почти никогда не изображал улыбающихся лиц, только непристойный хохот и гримасы, а тихая радость и чистота достались заснеженным холмам и колосящимся нивам.