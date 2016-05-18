



Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Битва с пожарной охраной как полноценным ведомством ведется в России давно. Сокращают тех, кто рискует жизнью каждое дежурство, а не их администрацию! С такой экономией бюджета только и остается самим осваивать навыки тушения пожаров, организуя добровольные пожарные дружины. Чтобы поддержать энтузиастов-огнеборцев в закон о добровольных пожарных дружинах даже готовы внести существенные послабления.

Урезать до полной оптимизации!

Накануне Первомая моей семье, прибывшей на дачу в Тульской области, пришлось поучаствовать в тушении пожара деревянного дома, расположенного через два участка от нашего. Это не был типичный первомайский «пьяный» пожар, да и траву не жгли. Возгорание случилось от свечки, которую пожилая хозяйка дома поставила «за упокой» кого-то из своих родственников. В результате загорелась полка для икон.

Женщина попыталась ее затушить, накинув на пламя старое пальто. Огонь побежал по занавеске и перекинулся на включенный в сеть телевизор… Вскоре полыхал весь первый этаж.

К счастью, многие дачники уже приехали в поселок, и все, кто мог, особенно соседи с ближайших дачных участков, прибежали к горящему деревянному дому со своими огнетушителями и ведрами. Хозяйку вытащили из горящего помещения, вызвали пожарных.

Во дворе был вырыт небольшой прудик, оттуда носили воду, подливали и из колодца. Но деревянный дом пылал изнутри, рушились межэтажные перекрытия. Войти внутрь никто из соседей не решился. Обгоревшая довольно сильно хозяйка дома находилась в состоянии шока и не давала оказать ей первую помощь, а вместе с соседями тушила пожар.

Когда большая часть дома выгорела, прибыл пожарный расчет, следовавший на вызов по крайне оживленной на майские праздники Симферопольской трассе. Вскоре приехала вторая машина пожарных. Зато у первой кончилась вода, и она проследовала к общему пожарному пруду, и выяснилось, что у этой машины толком не работает насос. Обе пожарные машины были старые, невзирая на все усовершенствования, проводимые с пожарной службой со времен перестройки.

Как выяснилось, устаревшая техника, которой более 5 лет, достается пожарной охране традиционно: и когда пожарные были в составе МВД, и с тех пор, как вошли в МЧС. Те, кто пытается оптимизировать работу службы, с горечью замечают, что пожарные чувствуют себя «младшими братьями» по отношению к спасателям. И техника, и оклады им достаются по остаточному принципу.

Могу с уверенностью сказать, что даже 20 здоровых мужчин-дачников, старавшихся, чтобы пламя остановилось, не перекинувшись на соседние дома, ничего бы без пожарных служб не сделали. Но и пожарные, которые отметили, что дачники действовали грамотно, приехали почти к шапочному разбору. Хотя успели эвакуировать из горящего дома… газовый баллон и грамотно локализовать возгорание.

Горит проводка — обесточьте дом!

По статистике, в сезон пожаров в Алексинском районе Тульской области происходит 70 пожаров в сутки, а в Заокском — 200. При этом на два соседних района оставлено 6 пожарных инспекторов Госпожарнадзора, выезжающих непосредственно на место происшествия. Они совмещают функции и инспекторов, и дознавателей.

Также отправили на пенсию всех «предельщиков» — сотрудников пожарных подразделений, достигших предельного возраста — 45 лет. Людей и раньше не хватало, теперь же каждый пожарный работает с двойной нагрузкой. Зато увеличилось количество добровольных пожарных команд, хотя они — даже используя спецтехнику — не могут полноценно заменить пожарных на местах, точно так же, как медсестра не может заменить опытного врача.

По информации МЧС Тульской области, с момента введения особого противопожарного режима (с 15 апреля по 10 мая) на территории Тульской области произошло 90 пожаров, на которых погибло 2 человека. Ежегодно на территории Тульской области происходит более 1,3 тыс. пожаров, гибнет более 115 человек, более 105 — получают травмы. Ситуация с пожарами и сокращениями в Тульской области достаточно типична для всех остальных регионов, расположенных за МКАД.

— Если в доме загорелась проводка или какой-либо электроприбор, первое, что необходимо сделать — обесточить их, и лишь после этого принимать меры по ликвидации возгорания. Если же обесточить загоревшийся объект не удаётся, то самое главное — не пытаться потушить возгорание проводки при помощи воды! — поясняет ИА REGNUM Вадим Надточиев — начальник службы корпоративных коммуникаций Мосэнергосбыта. — Это может привести к ещё более серьёзным последствиям. Для этих целей лучше всего использовать порошковый огнетушитель, песок, пытаться сбить пламя тряпкой или другими подручными средствами.

Практика показывает, что причиной возгорания, как правило, служит старая ветхая проводка, не рассчитанная на современные нагрузки. В результате она нагревается, плавится изоляция и так далее. Кроме того, причиной короткого замыкания и возгорания может быть некачественный электромонтаж.

— Известны случаи, когда возгорания происходили именно после работ доморощенных самоделкиных по бытовому электромонтажу, — поясняет Вадим Надточиев. — Во избежание подобных ситуаций, в целях профилактики и повышения безопасности в старых многоквартирных и частных домах лучше заменить устаревшую проводку во избежание несчастных случаев. При этом необходимо обращаться к профессионалам, которые имеют соответствующее образование, опыт, а главное — допуск на проведение соответствующих электромонтажных работ. Как правило, серьёзные организации, мы — в том числе, имеют в своём штате квалифицированный персонал и предоставляют гарантию на все проводимые работы. Кому-то может показаться, что цены на услуги серьёзных организаций несколько выше, чем у условного «дяди Васи из ЖЭКа». Но на безопасности экономить всё-таки не стоит. Это не те деньги. Да и поговорка про то, что скупой платит дважды, не на пустом месте родилась.

Объединили, чтобы сократить?

Не прошло и 6 лет с памятного лета 2010 года, когда лесные пожары в прямом смысле «перекрыли кислород» всей европейской части России, а пожарные героически боролись со стихией в составе МЧС, как правительство вновь взялось перестраивать эту структуру.

Памятуя о том, что пожарные не всегда могли справиться со стихией самостоятельно, в Госдуме приняли Федеральный закон №100 «О добровольной пожарной охране», определивший статус, порядок регистрации и льготы (например, получение детьми добровольных огнеборцев мест в детсадах, предоставление им права на внеочередную установку стационарных телефонов и медицинского обслуживания)

Итак, 9 ноября 2001 года Государственная пожарная охрана стала одним из подразделений МЧС. До того, при СССР, она была частью МВД, затем недолго была самостоятельным подразделением с изношенной техникой и слабой материальной базой.

Включение в состав набирающего силу МЧС для пожарных в 2001 году стало благом, так как детище Сергея Шойгу финансовыми и организационными ресурсами было обеспечено лучше других служб. Но в 2013 Шойгу оставил свой пост в МЧС, временно став и.о. губернатора Московской области, а затем, как и ожидалось в высших эшелонах власти, его назначили министром обороны.

В МЧС тут же начались кадровые подвижки, коснувшиеся в первую очередь пожарных. Сначала сокращали пустые ставки, при этом пожарные дежурили уже не через сутки-трое, а через день. «В расчет на машину снимают даже занятых в охране зданий», — сообщается на одном из форумов. Сокращали водителей пожарных машин, пожарных, занятых на ликвидации пожаров, начальников караулов пожарных частей, но офицерский состав, судя по откликам с многочисленных форумов пожарных, реформирование не задело.

С высоких трибун при этом заявляли, что сокращать будут именно офицерский состав, после чего юристы, бухгалтеры, кадровики и другие служащие административного аппарата снимут погоны и уйдут в службу тыла. Однако начали вовсе не с юристов, которые могут все же за себя постоять по букве закона.

При сокращении в пожарных частях не учитывались никакие «смягчающие» обстоятельства: ни наличие малолетних детей, ни очереди на получение жилья. «Из очередей «выдавливают», понуждая брать ипотеку», — возмущался один из тех, кого должны сократить в 2016 году. Ипотеки и оставшиеся 2−3 года для получения льготной пенсии также не брались во внимание теми, кто изо всех сил старался выполнить распоряжение по сокращению численности пожарных подразделений в меру своего понимания интересов службы.

«Стариков» вынуждали уступать дорогу молодым выпускникам специальных вузов, но те на освобожденные места не спешат. Уж очень малопривлекательное соотношение у зарплаты пожарных, риска и объема работы.

Огнеборцы-добровольцы и поправки в законы

По плану оптимизации МЧС 60%-ный некомплект пожарных подразделений должен быть передан региональным властям для формирования отрядов добровольной пожарной охраны. По сей причине 11 мая 2016 года в Госдуму внесли предложение по изменению ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране».

Добровольная пожарная дружина (ДПД) — это территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в профилактике и (или) тушение пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения, за исключением пожарных мотопомп.

Добровольная пожарная команда (ДПК) принимает участие в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и имеет на вооружении, помимо пожарных мотопомп, иные мобильные средства пожаротушения. Предполагается внести уточнение — ДПК оснащены пожарными автомобилями.

Кроме аварийно-спасательных работ, ДПК может, по мнению законодателей, осуществлять «действия по спасению людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Ранее ДПК не могла руководить тушением пожара и аварийно-спасательными работами. Теперь же руководитель ДПК имеет право руководить тушением пожара до приезда профессиональных пожарных. Только они могут разрабатывать оперативно-тактические и инженерно-технические мероприятия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. В данном случае виден аналог между «доврачебной» помощью пациенту, которую средний медперсонал оказывает до прибытия врача.

Для привлечения людей в ДПК и ДПД предполагается «распространить на них систему мер правовой и социальной защиты, предусматриваемую органами исполнительной власти и органами местного самоуправления». То есть право на медобслуживание вне очереди, установку стационарного телефона, льготную очередь для детей в детских садах.

Еще одна мера непосредственно касается «дачников», а, возможно, и сезонных рабочих: предлагается «разрешить гражданам, временно пребывающим на территории муниципального образования, участвовать в деятельности добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды».

При этом спецтехника для добровольных пожарных команд приобретается из средств муниципалитетов и им же передается на баланс, когда команда распадается. Регистрацию добровольных пожарных частей предлагается и вовсе отменить!

П. 10. Создаваемые физическими лицами общественные объединения пожарной охраны могут регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица».

Раз ДПК не будут регистрироваться и нанимать бухгалтеров, значит, и не будут учитываться, по их фактическому наличию, руководством МЧС или любой другой структуры, которая будет планировать операции по тушению пожаров. Правда, в отчет при таком положении можно будет вписать любое количество добровольных помощников.

Минимальный возраст участников добровольных пожарных команд (ранее — с 18 лет) теперь не оговаривается. Точно так же добровольцам не нужна более справка об отсутствии противопоказаний к тушению пожаров.

Кое-кто из сельских старожилов до сих пор с тоской вспоминает время, когда пожарная машина была при каждом крупном селе, совхозе и колхозе. Получится ли организовать что-то подобное в наше время? Это зависит как от руководства МЧС и законодателей, так и от доброй воли самих жителей коттеджных и дачных поселков, сел и деревень.

Если правительство России по-прежнему будет экономить буквально на всех жизненно важных службах — на скорой, МЧС, ГИБДД — то доброй воли народа по взятию на себя части функций государства по обеспечению безопасности и здоровья населения страны ему явно не видать.