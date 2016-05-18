



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Мировые информационные агентства с пометкой «срочно» сообщили, что 10 мая в результате авиаудара ВВС Израиля «в районе границы с Ливаном» был ликвидирован Мустафа Бадреддин — один из военных руководителей шиитского движения «Хезболла».

Первые сообщения появились об этом только 13 мая на ленте Рейтер со ссылкой на неофициальные источники в руководстве «Хезболлы». Отметим этот факт.

Террористический список Бадреддина мог бы составить несколько страниц — он входит в руководство шиитского террора еще с начала 80-х — но один эпизод следует выделить особо.

Бадреддин был организатором серии взрывов в Кувейте в 1983 году, возле посольств США и Франции, в результате которых пять человек погибли и 86 получили ранения. Тогда он был схвачен и приговорен властями Кувейта к смертной казни, однако сбежал из тюрьмы во время иракского вторжения в 1990 году.

Побег Мустафы Бадреддина из суннитской тюрьмы долгое время оставался шиитской легендой в их борьбе с суннитскими «американскими приспешниками», арестовавшими по приказу из Вашингтона пламенного борца с США. У террористов тоже есть свои легенды.

В общем, все укладывалось в традиционную для Ближнего Востока модель. Пламенный борец с сионисткой агрессией (он же — кровавый палач, на руках которого тысячи жертв) пал в результате трусливого удара из-за угла (точечной ликвидации с применением высокоточного оружия, в результате чего удалось избежать сопутствующих жертв)… «Хезболла» никогда не простит … Израиль никогда не комментирует…

Рутина.

И тут ситуацию взрывает официальное сообщение от имени «Хезболлы» в ливанской прессе, в котором движение вместо удобного в каждом таком случае «сионистского агрессора» виновником гибели Мустафы Бадреддина называет так называемые «такфиристские» группировки. И что погиб Бадреддин не в Ливане, а в Сирии, неподалеку от аэропорта Дамаска. И не от авиационного удара, а в результате артналета на резиденцию.

Что же такого тектонического должно было случиться, чтобы шейх Насралла отказался обвинить Израиль в подлом убийстве своего ближайшего соратника?

При ближайшем рассмотрении становится понятно — да, случилось. Сионистский враг подождет, здесь куда больший военный интерес.

Здесь нужно пояснить, что «такфиристские» группировки воюют только против вероотступников — то есть неправильных, с их точки зрения, мусульман. Для шиитов это стало почти что синонимом всех экстремистов суннитского толка, ориентированных на ваххабитские королевства Залива.

Важно, что на жаргоне сирийской войны термин «такфиристы» используется воюющими в Сирии шиитами в отношении всех противостоящих им суннитов. И здесь вспоминаем, что Мустафа Бадреддин с 2011 года руководил всеми военными операциями «Хезболлы» в Сирии против халифата, который почти что открыто поддерживается королями Залива и Турцией.

Здесь важны детали.

Если возле Дамаска — то уже в зоне сирийских (и русских) ПВО — значит, израильтяне должны были бы просить санкцию у Москвы и Дамаска, как это было в случае с ликвидацией Самира Кунтара.

«Перенос» места ликвидации Бадреддина с ливанско-израильской границы, где ВВС ЦАХАЛа «в своем праве», в глубь Сирии четко показывает — «Хезболла» не хочет, чтобы ответственными за ликвидацию Бадреддина были израильтяне — даже если это были на самом деле они.

Шейху Насралле сейчас нужен другой заклятый враг — сирийские и ливанские сунниты, ориентирующиеся на монархии Залива. Пока еще стволы горячи, пока еще пороховой дым витает над Сирией. Пока еще все отмобилизованы и рвутся в бой.

Укрепить позиции шиитского Ирана, помочь создать ему шиитский коридор для трубопроводов до средиземноморской Сайды, в обход контролируемого всеми и никем поодиночке узкого горлышка Ормузского пролива.

Того же хотят и ваххабитские короли — суннитского коридора для труб от Кувейта через Сирию к турецкой границе, к углеводородному хабу под Стамбулом, на греческой границе.

Две нитки труб — существующие пока что на карте — перечеркивают одна другую как раз в районе Ракки, столицы Халифата. И им вместе ну никак не возникнуть.

Не под этой Луной. Не на этом Ближнем Востоке, где тринадцать веков идет война суннитов и шиитов.

Так что так называемый сирийский мирный процесс был и остается всего лишь приятной европейской вакацией для местных политиков второго ряда и западных дипломатов, мечтающих об академической карьере.

Война шиитов и суннитов в новом технологическом, углеводородном укладе изменилась — это война не за земли, не за оазисы и не за колодцы.

Это война за непрерывные коридоры, по которым можно безопасно положить шиитские или суннитские трубы. И эта война окончится только тогда, когда сменится технологический уклад — точнее, тогда она обернется какой-то новой войной.