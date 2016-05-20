



Иван Шилов ИА REGNUM Венские переговоры

Итоги встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене по нагорно-карабахскому урегулированию (которая состоялась под эгидой глав МИД стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ) нуждаются в тщательном анализе для того, чтобы определить наметившуюся после четырехдневной войны тенденцию к изменениям в зоне конфликта.

Во-первых, накануне президенты Армении и Азербайджана выдвигали неприемлемые друг для друга условия возобновления политико-дипломатического процесса. Ереван требовал введения системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе и гарантии обеспечения безопасности. Баку же поднял планку на максимальную высоту: введение в действие известных резолюций Совета Безопасности по Карабаху и «освобождение» всех районов.

Обозначив события 2—5 апреля как свою «победу», Азербайджан стремился максимально конвертировать ее и в дипломатическую плоскость. В этой связи глава неправительственного Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу, высказывая господствующее среди азербайджанских политиков и экспертов мнение, заявлял следующее: «Договор о прекращении огня, подписанный в 1994 году, утратил силу» и «силовой вариант решения нагорно-карабахского конфликта обрел легитимность». Почему? Оказывается, по мнению Ахмедоглу, устное соглашение между представителями Генштабов Азербайджана и Армении при посредничестве российской стороны является «новым договором, регулирующим юридическую сторону соблюдения режима прекращения огня». Он был подписан официальными лицами Азербайджана и Армении без участия Степанакерта. Поэтому можно с уверенность говорить о том, что встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна состоялась только потому, что на них было оказано жесткое давление со стороны лидеров и глав внешнеполитических ведомств США, России и Франции, представители которых являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ (МГ ОБСЕ). Причем, судя по всему, тандем такого уровня может в дальнейшем стать определяющим фактором в карабахском урегулировании.

Во-вторых, совместное венское заявление Алиева и Саргсяна о приверженности мирному разрешению проблемы Карабаха не только юридически обозначает возобновление политического процесса, но и определяет его поэтапный характер в формате МГ ОБСЕ. На первом этапе будет усиливаться мониторинговая миссия ОБСЕ, хотя пока нет ясности в технических деталях относительно создания механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения. Ранее Баку заявлял, что создание и появление в Карабахе мониторинговой системы якобы «консервирует» конфликт. Теперь же он ее не только принял, но оказывается вынужденным считаться с договором и соглашением по сохранению перемирия в Карабахе на основе документов 1994—1995 годов, под которыми (наряду с подписями Баку и Еревана) стоит и подпись Степанакерта. Из этого следует, что в будущем неизбежно участие Степанакерта как в практическом осуществлении мониторинговой миссии МГ ОБСЕ, так и в политическом процессе. Впервые с 1995 года принято предложение личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика об усилении возможностей миссии по мониторингу нарушений режима прекращения огня. Исторический и мировой политический опыт показывает, что конфликты, в которых есть взаимодействие между сторонами, или когда его не существует, развиваются по стандартной логике, и карабахский конфликт не является исключением.

В-третьих, на горизонте высвечивается и перспектива появления реальных инструментов по урегулированию конфликта со снятием риска сползания в силовой сценарий. Баку и Ереван проявили готовность снимать напряженность в переговорном процессе, что создаст благоприятные внешние и внутренние условия для поиска взаимовыгодных и неизбежных компромиссов. Важным фактором является и то, что сопредседатели МГ ОБСЕ проявили высокую степень согласия между собой, что позволит им приступить к выработке дополнительной нормативно-правовой базы для того, чтобы стороны избегали вооруженных столкновений. Это возможно и в техническом, и в политическом плане, даже если иметь в виду только возведение многочисленных мониторинговых постов ОБСЕ вдоль линии фронта, отвод снайперов, военной техники и другие шаги.

То есть к намеченной на конец июня очередной встрече Алиева и Саргсяна сопредседатели МГ ОБСЕ должны будут подготовить для подписания соответствующие соглашения, чтобы, как говорит посол США в Армении Ричард Миллс, «эта группа была в действиях последовательной и развивала данную тенденцию». При этом, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, важно и то, чтобы в дальнейшем «армянские и азербайджанские переговорщики были настроены на поиск компромиссов», чтобы новый раунд переговоров в июне был результативным.

И еще: Германия, как председательница ОБСЕ в 2016 году, полностью поддерживает обозначившейся ход событий в карабахском урегулировании.