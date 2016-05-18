Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

80

▲ +5

30

▼ — 10

40

▼ — 5

50

▲ +15

40

▲ +5

60

▲ +5

75

90

▲ +5

85

60

▲ +10

40

20

85

65

Скандинавия

55

70

▼ — 5

40

▲ +5

60

Большой Ближний Восток

25

30

▼ — 5

90

10

80

▼ — 10

60

▲ +10

«Малая Европа»

80

▲ +5

45

▲ +5

40

▲ +10

60

95

▲ +5

Латинская Америка

30

10

▼ — 20

50

▲ +10

40

▼ — 10

20

▲ +10

20

▲ +10

10

15

30