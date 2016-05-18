Истеричная Прибалтика, замороженный Кавказ и мёртвый БРИКС: Рейтинг ИА REGNUM
18 мая 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
80
▲ +5
30
▼ — 10
40
▼ — 5
50
▲ +15
40
▲ +5
60
▲ +5
75
90
▲ +5
85
60
▲ +10
40
20
85
65
Скандинавия
55
70
▼ — 5
40
▲ +5
60
Большой Ближний Восток
25
30
▼ — 5
90
10
80
▼ — 10
60
▲ +10
«Малая Европа»
80
▲ +5
45
▲ +5
40
▲ +10
60
95
▲ +5
Латинская Америка
30
10
▼ — 20
50
▲ +10
40
▼ — 10
20
▲ +10
20
▲ +10
10
15
30