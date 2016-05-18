Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

80

+5

30

— 10

40

— 5

50

+15

40

+5

60

+5

75

90

+5

85

60

+10

40

20

85

65

Скандинавия

Скандинавия

55

70

— 5

40

+5

60

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

25

30

— 5

90

10

80

— 10

60

+10

«Малая Европа»

«Малая Европа»

80

+5

45

+5

40

+10

60

95

+5

Латинская Америка

Латинская Америка

30

10

— 20

50

+10

40

— 10

20

+10

20

+10

10

15

30