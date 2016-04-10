Вот что интересно… Что восторженные комментарии «менеджеров» ещё понятны, но предисловия «интеллигенции» уже кажутся забавными; оказалось, что мир голодных и рабов до сих пор существует, но претерпевает какие-то удивительные приключения, в том числе идеологические… Перед нами книжка, где преуспевающий британский финансист (при этом ещё и специалист по античности до какой-то степени) комментирует книгу одного из римских патрициев, учебник по обращению с рабами… Неплохо, да — отправимся же в терму, прихватив яблоки и обязательные яйца…

Иван Шилов ИА REGNUM Литературный раб

Книжку можно читать по-разному, разумеется, взглядом профессора истории в роговых очках, который помнит, что история — мать всех наук, сверяет цитаты, угрюмо бурчит над вольностями перевода и обращения с историческими материалами… В самом деле, курьёзных фактов из прошлого довольно много. Скажем, я не знал, что ореховая соня, бедная мышка из семейства орешковых, считалась лакомством в застольях… Если кому-то хочется чего-то кровавей, то децимация и фустуарий, и Тарпейские скалы к вашим услугам. Разумеется, коль скоро мы в мозаичных термах и патриции, то не грех поговорить и о философии, делая заметки на полях… Притворимся умными, вспомним, пока журчат фонтаны, про диалектику отношений раба и господина, хоть по Гегелю (который много писал про это), хоть даже — по Марксу, который Гегеля читал… И если уж пошла такая пьянка в патрицианском духе, то и Фрейд — вполне придётся ко двору, а то и Фуко, который знал толк в преступлениях и наказаниях, надзираниях, воле к власти и вообще размышлениях о природе сексуальности… В книге есть отдельная глава «Рабы и секс». Так что фантазии в духе bdsm — тоже могут быть допустимы…

Возвращаясь в жизнь от фантазий, с трудом признаёшь, что рабство — до сих пор существует в самых разных формах, начиная от офисного и заканчивая уже совсем прямым личным… Да и сама жизнь — зачастую, особенно в нашей стране, оборачивается только разными формами поводка для одних и вопросами о том, как бы купить новую яхту и где там кормить рабов у других… Специфика российского «капитализма» как раз в том, что господами стали зачастую бывшие рабы, ну даже если и «криминальные авторитеты», то всё равно, что с того… Рабство становится способом думать о жизни, можно вспомнить не только историю рабства в России, но и его отражения в искусстве, например, сцену в «Трудно быть богом» Алексея Германа, где освобожденный от колодок раб умирает через несколько минут свободы, так как вожделенная свобода оказывается ему непереносима… Ну и вообще достаточно набрать в поисковых строчках что-то вроде «рабство в искусстве», и можно будет написать целую диссертацию… Есть и более печальные аспекты… В книге есть глава про христиан, которые, как оказывается, не только рабы божии, но и со своими рабами не так уж сильно лучше обращались… Что же это за творец и господин такой, который придумал мир таким замысловатым образом, где одни должны быть рабами, а другие господами?.. И те, кто владеют вещами этого мира и во многом людьми, — небольшая прослойка… И прослойка эта во многом англосаксонская. Конечно, здесь можно высмеять доморощенных конспирологов, борцов с рептилиями или даже чуть более академических теоретиков элит и геополитиков… Можно пойти в сторону размышлений об этнической принадлежности «хозяев мира», так было открытием когда-то, кем оказались в большинстве герои американской работорговли по этническому признаку… Выяснять, кто кому раб, особенно в отечественной истории, можно до бесконечности. Что до мировых закулис…

О, англосаксонский мир, элитные учебные заведения, газоны, масоны, кодексы поведения, закрытые клубы, вежливое обхождение с прислугой… В этом смысле перед нами занимательнейшая книга, которая позволяет о многом задуматься. О том — почему античная «классика» рабовладения издаётся с комментариями отечественных «менеджеров» или о том, как вообще двигается история… И двигается ли она куда-нибудь. Книга может стать прекрасным подарком, лучше, если вы могли подарить её с парочкой рабов, но и отдельно тоже… Интересно поразмышлять о нюансах британской и американской цивилизации, особенно, если учесть, что последняя тоже имеет свой Капитолийский холм. Как именно живёт современное общество? Книга может стать и началом интереса к античности, бесконечной, кажется, как вся остальная история… И в этом смысле её можно ставить на одну полку с «Занимательной Грецией» Гаспарова, поскольку большую её часть составляет действительно исторический материал. Да и сам комментарий, пусть ставшего финансистом британского патриция, совсем не так уж плох… Забавно, что латинский и античность до сих пор считаются «признаком хорошего тона» в высшем британском свете…

Разумеется, книга намеренно сделана «провокативной». Никто бы не стал покупать какое-то руководство по обращению с рабами, если бы не контекст «менеджмента» и «управления» — столь важный для нынешних «королей жизни». На Западе они хотя бы читают книжки… И заканчивают престижные учебные заведения, чтобы стать финансистами, политиками, юристами… На Востоке же, с его тюрьмой и сумой, азиатчиной, таинственной душой и загадочной историей — всё чуть иначе. Банкиры кончают с собой с завязанными за спиной руками в бассейнах частных особняков. Олигархов находят на шарфиках в ванных. Жизнь бьет ключом. Торговцы рабами вербуют проституток через интернет. Профессора истории протирают очки и открывают рот с умом… И всё это так занимательно, так интересно, что достойно книжки в суперобложке. В книге есть ещё и про то, как рабы покупают свободу… Будем надеяться хотя бы на это. Vale.