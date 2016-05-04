Одним из побочных эффектов работы «критиком» или «обозревателем» оказывается довольно занимательное вынужденное, часто заряженное отношение к текстам: какие-то из них оказываются подчеркнуто безразличными, какие-то — вызывающими смешанные чувства. Чем смешанней — тем интересней.

Иван Шилов ИА REGNUM Невидимый клиент

Мне посчастливилось немного учиться у автора этой книги, и участие в её группах и тренингах оставляет только положительные эмоции. Нелепо оспаривать признанное положение одного из классиков отечественной практической психологии… Однако при чтении возникают чуть более интересные соображения. Вплоть до резкого неприятия. Или, скажем, презрения, которое можно испытывать, например, к счастливо шествующему по подиуму модельеру высокой моды. В конце концов, есть какой-то холодок от профессиональной работы. От слишком технического, слишком ловкого…

Вообще, автор — известнейший на отечественной сцене психодраматист. А сцены и подиумы всё-таки требуют умения себя на них держать. Быть показательно скромным. Или, напротив, жеманным. Быть красиво знаменитым и подниматься над толпой. Или быть предельно естественным. И это уже интересно. Собственно, с этого всё и начинается — с чувств, недосказанностей, затаённых обид, отношений, семейных и родовых историй, ролей, сценариев… И это в жизни. А в письмах? Оказывается, что мы пишем не так, как говорим, да и не для того и не тем… А в данном случае — книга имеет, вероятно, множество внутренних и внешних адресатов… Если хотите погрузиться в путешествия по чужим письмам и внутренним оркестрам людей (не всегда хорошо сыгранным), то вам сюда… Да и вообще стоит напомнить, что автор книги написал ещё несколько книг, которые стали бестселлерами…(Хорошо это или плохо?)

Уникальная затея этой книжки в размышлениях о письмах, которые были получены за многие годы работы в глянцевом журнале ведущим колонки психолога с советами… Огромный опыт. Тысячи писем. Возникает ощущение, что это вообще единственная книжка в своём роде, где практический психолог рассказывает об «эпистолярной» работе. Автор довольно честно пишет о несменяемой фотографии с фотошопом и прочих нюансах кухни. Кажется, что никто в истории мировой психологии больше не подвергал рефлексии так тщательно работу с письмами.

Чему посвящена книжка? Попытками схватить тон, запрос, найти интонацию, поразмышлять про такой странный почти невыносимый канал коммуникации. Немного про время. Много про характеры, возможные ситуации, нюансы работы психолога. Дело и правда странное. Отвечать на письма, реконструировать не всегда явные ожидания и проблемы. Как по капле понять про океан и так далее… Письма довольно подробно анализируются, есть даже своего рода статистика и типология их видов, например:

«Справка, Парад Планет (отчёт с достижениями об упоминаниях отдельных недостатков), монолог-причитание, обыкновенная история (хроника), «поступил сигнал» (жалобы в инстанцию), «да, я такой…» (песни протеста), «со мною вот что происходит… «(диагностический запрос), «психолог по призванию» (консультативный запрос), «о господи, и это пережить…» (реквиемы), «пока Земля ешё вертится…» (работа над ошибками, ситуацией, собой), «настоящим сообщаю…» (служебные записки», на бегу. sms».

Конечно, этот список вне книги выглядит, как рыба, вытащенная на берег, но внутри книги — он поясняется, раскрывается, комментируется… Есть там и про письма, написанные от руки в наш век клавиатур, и даже про письма, которые не прошли редакторский отбор… Есть и совсем уникальные подробности вроде того — сколько человек попытались выйти на психолога после публикации письма с ответом. Или какие внутренние механизмы журнальной кухни работали в этом проекте… Разумеется, всей правды в таких случаях не говорят, но сама попытка честного разговора и отчёта перед самим собой. И перед другими. В этом смысле это такая сдержанная исповедь… Описывается предельно подробно внутренняя кухня психологической работы. Вплоть до мотивов автора работать в журнале. Интереснейший фрагмент, где даются три варианта ответа, «истолкования» на одно письмо. Каждый из которых по своему оправдан и обоснован, но совершенно иначе трактует жизненную историю и характер пишущего. Вообще книжка читается на разных уровнях. В разные стороны. С разной скоростью. Но всегда интересно.

Книга замечательно построена: первая часть есть подробные аналитические размышления о столь необычном деле. И — вторая часть книги — «избранное», примеры писем и ответов, которые были даны на запросы, полученные редакцией. Разумеется, в книге есть неизбежные упрощения и искажения. Например, как водится, в таких случаях всегда редактируется реальный материал. Скажем, реальные письма — всё равно сокращаются, чуть-чуть меняются. Да и вообще из процесса остаётся что-то, что можно поместить в книгу…

Одной из интереснейших линий является линия исследования «почерка» человека, не столько в буквальном смысле, сколько как совокупности деталей характера, способов предъявлять себя. Вообще попытка понять человека через письмо — уникальная по своей глубине. Кроме прочего, книга прекрасно написана. Живым, здоровым (а местами и дворовым почти) языком. Будем надеяться, что когда-то подобного рода книги станут обязательными для прочтения. А глянцевые журналы запретят. Оставив только парочку, где выдающиеся психологи смогут делать свою работу на благо себе и всем нам. Чтобы мы могли писать туда письма, которые потом станут материалом для книг. Авторское право на письма в редакцию, по счастью, не распространяется.