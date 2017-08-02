



Иван Шилов ИА REGNUM Золотой батон Украины

Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, не было заявления от потерпевшей стороны. В прокуратуре сомневаются, что этот предмет вообще когда-либо существовал.

Конечно, нельзя исключать, что батон был похищен. Как было похищено многое другое из разграбленного Межигорья. Как была похищена несколько дней назад в Киеве книга первопечатника Федорова. Это запросто: «воруют». Но слишком уж важен был для майданных властей этот батон. Слишком много было причин его найти. Если не нашли — значит, не было.

Эта история стоит того, чтобы ее вспомнить. Она показательна.

В революционную зиму 2014-го оппозиционеры предъявляли три основания для силового свержения Виктора Януковича. Во-первых, его отказ (на самом деле — отсрочку) от якобы весьма выгодной ассоциации с ЕС. Во-вторых, стрельбу по протестующим, которую тоже организовал якобы Янукович. В-третьих — коррупцию, символом которой и был золотой батон.

Два года спустя майданные власти признают очевидное. Ассоциация с ЕС невыгодна Украине, это подтверждает экономическая статистика. По протестующим стреляли свои, это подтверждают они сами. Уровень коррупции за эти два года только вырос, это подтверждают все. А Виктор Янукович, хоть и был, вероятно, коррумпированным президентом, никаким золотым батоном не обладал.

Другими словами, все основания для силового свержения власти оказались ложью. И во всех трех случаях работает один и тот же механизм: вбрасывается миф, сменяется власть, сменяется повестка дня — и о мифе стараются больше не вспоминать.

Посмотрим подробнее. В ноябре 2013-го Янукович по совету премьер-министра Николая Азарова отказывается подписывать экономическую ассоциацию с ЕС на предложенных кабальных условиях. Оппозиционеры кричат об отказе от пути к европроцветанию. Так обеспечивается пиар в западной прессе, и так наивных киевских студентов подталкивают к протесту. Мол, Европа нас ждет, и только Янукович мешает.

Президент Порошенко документ об ассоциации подписал. Каков итог? Товарооборот с ЕС не вырос. Квоты украинским товарам выделены мизерные, на свой рынок ЕС их не пускает. К тому же подписание ассоциации лишило Украину свободного доступа на рынок России. В Киеве оценивают потери в $98 млрд. Единственным реальным евродостижением станет получение безвизового режима. Но при средней зарплате в стране в 170 евро это — достижение для немногих.

Был вброшен миф о благах ЕС, была захвачена власть, и больше об этом мифе никто не вспоминает.

К середине февраля 2014-го, пока споры об ассоциации продолжались, на майдане дошло до стрельбы. Снайперы стреляли и по правоохранителям, но в основном — по протестующим, и этим последним всегда — в спину, и набралось их, о чудо, ровно сто человек. Оппозиционеры говорили, что это, без сомнений, делает Янукович: кто же еще? Возражений о том, что Януковичу незачем отдавать такие странные приказы, у него есть законное право подавить захват власти более простым способом, — этих возражений никто не слушал.

За два года у власти майдану так и не удалось доказать, что стреляли по приказу Януковича. Напротив, все новые и новые свидетели говорят, что это они сами, протестующие, стреляли. В прокуратуре от этих фактов стыдливо отворачиваются.

Был вброшен миф о Януковиче-убийце, была захвачена власть, и больше об этом мифе никто не вспоминает.

Ну и, наконец, батон. Похоже, в методических пособиях по цветным революциям рекомендуют подбирать какой-нибудь яркий, осязаемый образ. Не просто сказать, что Янукович — коррупционер, а подкрепить это наглядным примером, доступным для ивано-франковских протестующих. Скажем, хлебобулочное изделие. Но — из золота.

В той же доступно-бытовой стилистике был придуман и другой якобы принадлежавший Януковичу экспонат: золотой унитаз. В Межигорье за это время побывало несколько сотен тысяч человек, и никто из них этого унитаза там не видел. Очень возможно, что, убегая, Янукович забрал унитаз с собой. Почему нет?

Впрочем, этот миф раскручивали не так явно. Словно подмигивая: ну это мы так, по приколу. Все-таки унитаз — это чересчур. А вот батон — в самый раз.

Но прошло два года, а батона всё нет. После захвата Межигорья «фотографии» с батоном на столе Януковича широко разошлись по социальным сетям. Предлагалось поверить, что Янукович забрал из резиденции все ценное, кроме главного экспоната, который он заботливо положил на самое видное место, и что потом батон растворился в пространстве.

Такое бывает. На эту тему есть старый киевский анекдот. Объявление по радио: «Вчера мощный ураган сорвал с крыши Киево-Печерской лавры золотую крышу, отнес ее на восемьсот метров и распилил».

А если серьезно, то украинская прокуратура де-факто подтверждает: да, про батон — это была ложь. Майданные власти врали, да.

Бояться нечего: фарш уже никто не провернет обратно. Пусть коррупции на Украине в эти два года стало только больше. Пусть президент владеет офшорными фирмами, премьер-министр обмывает первый миллиард, а дети чиновников проигрывают миллионы в казино. Теперь уже не страшно.

Признание своей лжи задним числом уже стало привычной политикой наших западных партнеров и их сателлитов. Достаточно вспомнить вторжение в Ирак или Ливию. Сначала раскручивается миф. Потом ведется кампания, и миф уже выдается за факт. Потом о мифе просто перестают вспоминать. А если припрет — признают, что врали. Но в следующий раз делают то же самое.

Утеряно не только их право судить. Другое и худшее последствие состоит в том, что атмосфера обмана и провокации становится привычной. Действуют только два механизма — пиар и сила.

Эти правила игры неприятны, но сегодня они такие. И надо быть готовым играть по ним. Половину работы наши западные партнеры делают за нас. Достаточно предъявлять их провокации в ярком свете и объяснять все понятным языком.