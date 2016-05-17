



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Итак, многих американцев не воодушевляют заявления Дональда Трампа о его первых внешнеполитических действиях в качестве президента: построение мексиканской стены, «мусульманская» политика, прекращение расширение НАТО и блокирование торговли с Китаем. И это только начало. Но чем больше говорит Трамп, тем лучше, по мнению экспертов, на его фоне выглядит Барак Обама.

Но по мере того, как президент Обама приближается к концу своего срока, мы можем взглянуть на его внешнеполитическое наследие, держа в уме доктрину Трампа «Америка прежде всего». Трамп совершенно не гонится за «успехами» Обамы; этот «крест» ожидает Хиллари Клинтон. Но оценка его наследства полезна, с учетом выбора между непоследовательным Трампом, с одной стороны, и опытной, но довольно воинственной Клинтон, с другой.

Правые критики, конечно, устраивают Обаме разнос за слабость в отношении таких противников, как Россия и Китай; переговоры вместо жесткого подавления Кубы и Ирана; обесценивание американских военных, подрыв отношений с Израилем. Слева Обама уже подвергается критике как еще один либеральный лидер, чьи действия не соответствовали обещаниям — сюда относят и Гуантанамо, и Ближний Восток.

«Считается, что есть и позитив: поражение явных противников, а также определенный прогресс по экологическим вопросам. В своем внеочередном визите на Кубу в марте Обама, критикуя положение с правами человека на Кубе, анонсировал тем не менее невмешательство.

С Ираном дела обстоят гораздо сложнее. Некоторые члены Конгресса и правые группы продолжают оказывать давление на администрацию и бизнес США, чтобы сохранить оставшиеся санкции и держать Иран на расстоянии. Им не нравится, что экономика Ирана извлекает значительную выгоду от ядерной сделки, а аятолла до сих пор не сдерживается в нападках на США. Если либеральные демократы не одержат верх в Конгрессе, а президент Рухани выиграет выборы в следующем году в Иране, торговое эмбарго в отношении Ирана (так же как и Кубы) будет продолжаться, сведя на нет все усилия Обамы. Тем не менее существуют все признаки того, что ядерная сделка будет претворена в жизнь. К сожалению, американская дипломатия не пытается заключить фундаментальный договор с тем, чтобы прекратить торговое эмбарго и включить Иран в ближневосточный мирный процесс, который предполагал бы и урегулирование гражданских войн в Ираке и Сирии.

Окружающая среда

На День Земли в 2016 году президент Обама вместе с президентом Китая Си Цзиньпином подписали Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано заставить США сократить выбросы парниковых газов от 25 до 28% к 2025 году. Действительно ли эта цель может быть достигнута — зависит от решения Верховного суда, которое будет вынесено уже после того, как Обама покинет свой пост. Напомним, что его административный акт по сокращению выбросов от электростанций Верховный суд США блокировал в феврале. В ответ на давление экологических групп Обама ввел мораторий на добычу угля на три года на государственных землях и запретил бурение вдоль побережья Атлантического океана в течение пяти лет.

Ближневосточная трясина

Дело мира на Ближнем Востоке не продвинулось при Обаме. Его решение последовать совету Хиллари Клинтон, а не своим собственным устремлениям, и вмешаться в Ливию после свержения Муаммара аль-Каддафи было катастрофическим. Ливия быстро стала недееспособным государством.

Гражданская война в Сирии опустошила страну. 400.000 человек погибли, в 10 раз больше — стали беженцами, и еще миллионы стали перемещенными лицами внутри страны. Никакие дальнейшие военные инвестиции не смогут сделать жизнь для них лучше, равно как и жизнь гражданского населения и даже антиасадовской оппозиции. Там, а также в Ираке и Афганистане, мирный процесс развалился на глазах, и возможность управления ситуацией на данный момент является отдаленной мечтой. Тем не менее администрация далека от разработки стратегии по выводу американских войск из Ирака и Афганистана и уже заявила, что собирается и дальше держать более 5000 военнослужащих в Афганистане до 2017 года, а также выказывает все признаки того, что США собираются возобновить боевую роль в Ираке, несмотря на бесконечные политические склоки и коррупцию внутри администрации. Обама говорит о беспилотных летательных аппаратах, которые могут привести к снижению потерь, но риторика по-прежнему сводится к вмешательству и почему-то не допускает миротворчества.

США оказались не способными найти верных партнеров среди экстремистов. У США теперь также нет надежных союзников на арабском Ближнем Востоке. И, что еще хуже, администрация Обамы последовала традиционным американским путем поддержки антидемократических режимов, которые сорвали в итоге американские политические цели, провозглашенные в борьбе с терроризмом. Такой поворот стал уже недоброй традицией по сценарию холодной войны, в которой США опирались на диктатуры и поддерживали режимы, которые трубили о своем «антикоммунизме».

США продолжают кормить вооруженные силы Пакистана миллиардами долларов в виде помощи, а те убивают мирных жителей. Служба разведки Пакистана культивирует связи с талибами в Афганистане. Критика США Саудовской Аравии за взаимодействие с Ираном и Сирией не остановила тем не менее руководство страны. И США были предоставлены данные разведки и материально-техническое обеспечение, которые способствовали ужасающим бомбардировкам в Йемене. Потери среди гражданского населения и уровень разрушения были очень высоки. Обама говорил, что Саудовская Аравия принимает «холодный мир» с Ираном и что это не должно повлиять на американо-саудовские отношения.

США поддерживают и другие авторитарные военные режимы, такие как режим в Таиланде, где военные переписывает конституцию так, что комиссар ООН по правам человека называет эти действия «опасными и нивелирующими законы и порядок», в то время как экономика погружается в хаос; Египет, где военные под руководством президента Абдула-Фаттаха эль-Сиси практически игнорировали конституцию и проводят широкие репрессии; и Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган «потрошит» светское общество шаг за шагом.

В конце концов, сам не желая того, Обама доказал, что не в состоянии выработать новый подход к Израилю, основанный на социальной справедливости и уважении к правам человека. И хотя администрация Нетаньяху очень недовольна Обамой по поводу политики в Иране и Сирии, она не имеет никаких претензий в отношении политики США по отношению к Израилю. Обама, как и любой президент до него, не критиковал Израиль за расширение поселений и пренебрежение к основным правам палестинцев.

Оружие

Вместо прорыва и «создания безъядерного мира» Обамы мы видим дальнейшее развитие новых видов оружия массового уничтожения. Почти $20 миллиардов было потрачено администрацией на ядерное оружие только в этом году как часть плана, который предполагает передачу Пентагону в целом 1 триллиона долларов для модернизации оружейного потенциала. Но эта политика не обещает улучшения перспектив по снижению ядерной опасности, например, со стороны Северной Кореи. Почему администрация не предприняла никаких серьезных усилий для вовлечения Северной Кореи в мирный процесс? — Ведь этот шаг способствовал бы улучшению отношений с Китаем! А вместо этого продолжает настаивать на том, что КНДР должна сначала прекратить свою ядерную программу. Эта задача не поддается логике.

Обострение отношений с Россией и Китаем

Отношения с Россией оказались противоположны той «перезагрузке», которую Обама анонсировал в начале своего первого срока. Конечно, изменение в политике объясняется поведением России — «поглощение» Крыма и вмешательство в дела на Украине. Но действия РФ имеют свою причину — излишне провокационное поведение США вдоль западной границы России. Эта опасная игра в кошки-мышки началась еще давно — со столкновений в Балтийском море, крупномасштабных военных учений США — НАТО, а также с наращиванием военной мощи США в Европе, которое включало значительную помощь странам, граничащим с Россией. Последствия этого напряжения мы теперь наблюдаем в Сирии, где рухнули надежды на подписание прочного американо-российского соглашения, которое может превратить режим прекращения огня в политическое решение.

С Китаем отношения по-прежнему сводятся к «стратегическому недоверию». Как и в ситуации с Россией, опасность таится в обоюдном позерстве вокруг ситуации с Южно-Китайским морем. Китай утверждает суверенитет над крошечным островом, а США утверждают свободу судоходства, подготавливая почву для конфронтации, поскольку каждая страна желает показать свои силы, чтобы утвердить именно свою позицию. Спорные американо-китайские отношения распространяются и на подавление Китаем гражданского общества, и на его военную модернизацию, и на разногласия по поводу торговли и валютных операций, и на принятый совсем недавно новый китайский закон, который ограничивает деятельность иностранных НПО.

Возможность взаимопонимания была отмечена в обоих случаях: США предпочли санкции против России и «предупреждение» Китая с помощью «дипломатии канонерок». Как и следовало ожидать, Владимир Путин и Си Цзиньпин отреагировали так, как отреагировали.

Секреты и этика

Использование беспилотных летательных аппаратов значительно расширилось, оставив без ответа на вопрос об их эффективности и правомерности. Многие комментаторы ставят под сомнение их употребление, утверждая, что они больше провоцируют появление новых террористов. Тот же вывод относится и к опоре Обамы на силы разведки.

О кризисной ситуации с беженцами в Европе

Обама не строит стены, но он и не вынужден принимать сирийских и других беженцев, спасающихся от войны. Президент пообещал принять только около 10.000 сирийцев в текущем году — конечно, гораздо больше, чем ничтожно малое число в прошлые годы. В США на ПМЖ переселяется больше беженцев в год, чем в любую другую страну. Но США могут позволить себе быть гораздо более щедрыми не только к сирийцам, тем более что именно вмешательство США внесло свой «вклад» в кризисную ситуацию с беженцами.

Наследие Обамы в течение последних восьми лет распространяется на необъявленные войны в Афганистане, Пакистане и Ираке, а также на поддержку бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене. Это повторяет катастрофическую модель вьетнамского пошагового вмешательства — но с помощью специальных сил, «советников», «тренеров», беспилотных летательных аппаратов вместо основных боевых сил.

Жесткое разоблачение Обамы, особенно в деле Сноудена, — это всего лишь верхушка айсберга. Иногда его администрация удивляла нас рассекречиванием некогда секретных материалов, например, в отношении поддержки США «грязной войны» в Аргентине против левых сил в эпоху Никсона — Киссинджера. Рассекречивание совпало с визитом в Аргентину, который, по мнению правозащитников, оказал поддержку авторитарному режиму, который свернул демократические реформы.

Внешняя политика Обамы уже давно базируется лишь на прогрессивной риторике (кроме успешного взаимодействия с Ираном и Кубой, о которых еще рано судить, так как прошло мало времени). Кончено, нужно сделать поправку на Конгресс, с которым он вынужден был «бороться»; и помнить об успехах в деле изменения климата. Но мы ожидали больше, намного больше от него, особенно по вопросам войны и мира. В конце концов, он должен был учесть опыт Джорджа Буша и внять его завету касательно внешней политики — «не делать глупых поступков», и не дать себе погрязнуть в безнадежных иностранных приключениях. Но он не смог. Его внешнеполитическое наследие теперь включает в себя дорогостоящую и непоправимую «трясину» на Ближнем Востоке, а также враждебные отношения с Россией и Китаем.