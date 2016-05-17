



Иван Шилов ИА REGNUM Кирпичи

Немузыкальное шоу

Пожалуй, музыкальный конкурс «Евровидение» уже не привлекал бы к себе столько внимания, если бы не ежегодные скандалы, которые сопутствуют его итогам. В результате даже те, кто не не следил за борьбой выступающих, оказываются в курсе обсуждаемых тем.

Если бы не изменение правил голосования, вероятно, первое место в этот раз досталось бы российскому исполнителю Сергею Лазареву. И не столь важно поклонникам, нужен ли этот конкурс и его проведение России, пенсионерам, которые считают, сколько у них в кошельке осталось до следующей пенсии, безработным, которые пытаются жить на пособия, или больным, которые не уверены, что завтра у них будут деньги на необходимое лекарство. О том, за чей счет праздник, похоже задумываются немногие.

Победу одержала украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар. Сергей Лазарев из России оказался на третьем месте, хотя по результатам голосования телезрителей, он был лидером.

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Клинцевич о победе Джамалы: «Политика взяла верх над искусством»

И вот на сайте Change.org появилась петиция в адрес EBU с просьбой пересмотреть результаты конкурса «Евровидение-2016».

В петиции говорится: «Мы (зрители) понимаем, что процесс голосования жюри и телеголосования является трудным и эмоциональным, но количество человек, которые подписали это обращение, показывает, что в этом году победителем конкурса является не тот, кто действительно должен был выиграть».

Обращение подписали уже более 200 тысяч человек. Европейскому вещательному союзу предстоит рассмотреть петицию.

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Петиция о пересмотре итогов «Евровидения» продолжает набирать голоса

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко считает, что победа украинской певицы Джамалы в конкурсе «Евровидение-2016» будет способствовать возвращению Крыма Украине, сообщила пресс-служба главы государства.

В Совете Федерации РФ назвали такое заявление бессмысленным и несообразным. «Как говорят в подобных случаях, в огороде бузина, а в Киеве дядька», — прокомментировал член Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, «особенно пикантно это утверждение выглядит на фоне петиции об отмене результатов «Евровидения».

Он добавил, что «любые попытки наложить политику на искусство изначально ничтожны уже по самой своей сути, а потому всегда проигрышны».

Еще не все отобрали?

Работающие граждане должны сами заботиться о том, чтобы размер их пенсии в будущем был выше среднего пенсионного обеспечения, которое может предложить государство. Об этом 17 мая в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. При этом гражданам Российской Федерации решили вновь помочь расстаться с уже заработанными средствами и предлагают новую схему накоплений на безбедную старость.

Новая добровольная система формирования пенсионных накоплений, разработанная Минфином и ЦБ РФ, может заработать либо к концу 2017 — началу 2018 года.

«Чтобы воссоздать эту (накопительную) систему, мы говорим, что каждый гражданин должен формировать себе такие накопления, иметь четкое понимание, сколько средств он накопил», — отметил Силуанов.

На этот раз предлагается открывать пенсионные накопительные счета в пенсионных фондах или в коммерческих банках. Министр сравнил такой капитал с «материнским» — средства можно будет снять со счета после накопления определенной суммы (например, на цели здравоохранения) и даже оставить в наследство.

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Еще в конце апреля вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что правительство не получало материалов по изменению пенсионной системы.

Подробнее: Голодец прояснила ситуацию с «новой» пенсионной реформой

Напомним, что пенсионная реформа продолжается в РФ не первый год. За это время то замораживали пенсионные накопления граждан, то заявляли об их потере.

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Банк России: Голодец ошибается

Одним из самых острых вопросов остается обсуждаемое повышение возраста выхода на пенсию.

Так, Госдума уже приняла закон о повышении пенсионного возраста госслужащих. Он вступит в силу 1 января 2017 года. Пенсионный возраст будет повышаться по полгода в год до 2026 года — для мужчин и до 2032 года — для женщин.

Глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский не видит необходимости ничего кардинально менять в пенсионной системе вплоть до момента окончания реализации Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года. Тем не менее, различные предложения обсуждаются, они обусловлены проблемами в экономике.

Подробнее: Нет необходимости ничего менять в пенсионной системе до 2030 г. — сенатор

«В вопросе пенсий Минфин переплюнул всех»

На Госсовете Путин вновь учил работать

Президент РФ Владимир Путин в ходе Госсовета 17 мая предложил рассмотреть возможность создания государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве, который бы занялся решением проблем обманутых дольщиков.

Он обратил внимание, что обманутых дольщиков пока в РФ остается много: «Ситуация с недостроенными, брошенными домами, с фирмами, которые прикарманили, если прямо сказать, чужие деньги, да и как в народе говорят, смылись после этого, подрывает доверие граждан к долевому строительству».

Путин предложил рассмотреть вариант создания в России государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве. Но это не должен быть механизм, «который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу или еще хуже — жульничество».

Он также заявил, что российские власти имеют возможность решить жилищную проблему, остро стоявшую перед Россией практически во все времена: «Жилищная проблема — вечная проблема России. Она всегда остро стояла и никогда не была решена. Интересно и важно, что все мы можем решить эту историческую задачу. Казалось бы, что она неподъёмна, как строительство дорог, но нужное количество жилья построить возможно. Ясно, что всегда будут нерешённые проблемки, вопросики. Но в целом у нас есть исторический шанс решить проблему».

По его словам, нужно только «разбюрократить решения по выдаче земли — не раздавать её «своим да нашим»: «Если будем действовать настойчиво, то ситуация в каждом регионе может поменяться. Заработают инструменты, мы будем их совершенствовать, может быть, включим что-то. Но поверьте — у нас есть такой исторический шанс, и все мы станем участниками этого вопроса. Надо избавиться от коррупционных схем, освободить от ненужного давления правоохранителей бизнес, на уровне правительства сконцентрировать админресурсы».

Путин попросил всех присутствующих «внимательно доработать» решения с учётом предложений и идей, которые были озвучены: «Мы собрались, поскольку от эффективного решения вопроса зависит консолидированная работа — от муниципалитетов до регионального и федерального уровня. Я прошу полпредов президента внимательно это изучить и с коллегами в регионах дорабатывать и помогать руководителям довести принятые решения до реализации».

Напомним, на сегодняшний день всё большее число семей использует ипотечную программу. В рамках программы граждане имеют право получить жильё и выплачивать за него денежные средства уже после заселения.

Президент также отметил, что в РФ ипотека стала реальным механизмом решения жилищных проблем.

«Общий объём спроса на ближайшие пять лет — примерно 300 млн квадратных метров жилья. Спрос сформирован шестью миллионами семей, при этом 50% из них планируют улучшить условия жизни при помощи ипотеки», — сказал Путин.

«Объём ипотечных кредитов в реальном выражении вырос в два раза. Сегодня ипотека стала реальным механизмом решения жилищных проблем для молодых людей. С марта 2015 года у нас действует программа субсидирования процентной ставки, которая позволяет удерживать её на приемлемом уровне. Снижение ипотечного кредитования в 2015 году не имела критического характера — в том числе и благодаря решениям власти», — подчеркнул президент.

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Путин заявил о дискредитации идеи СРО в строительстве