



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Дрозденко рассказывает о предстоящей реформе

До конца 2016 года Ленинградскую область поделят на пять административных округов с представительствами областного правительства. Это нужно для того, чтобы сидящие ныне в северной столице чиновники исполняли свои полномочия на местах. Многим из них придется либо переехать из Петербурга в глубинку, либо потерять работу во власти.

Разговор в столовой привел к большим последствиям

На революционную реформу главу 47-го региона подвигли слова, услышанные однажды в столовой областного правительства. «Достала эта Ленинградская область — завтра снова надо в командировку ехать», — сказал кто-то из чиновников, чем до глубины души возмутил губернатора.

К пониманию необходимости скорейших перемен привели и громкие ЧП в регионе. Одним из них стала конфликтная ситуация с оплатой коммунальных услуг в Выборге, вылившаяся в массовую акцию протеста в марте. Она стала для областных властей неприятным сюрпризом. «Если бы специалист жилищного комитета, контроля и надзора проживал в Выборге и исполнял свои полномочия на месте, эту ситуацию уловил бы гораздо быстрее», — считает Александр Дрозденко.

По данным губернатора, в органах исполнительной власти Ленобласти примерно 160 специалистов (около 10% всех чиновников аппарата) официально исполняют свои полномочия на территории региона, но при этом только 60 из них имеют рабочие места непосредственно в районах Ленинградской области. Дрозденко уверен, что «эффект от деятельности такого специалиста (…) стремится к нулю».

Большинство сотрудников правительства Ленинградской области являются жителями Санкт-Петербурга. Иногда это приводит к курьезным ситуациям. «Вспоминаю времена, когда я работал главой администрации Кингисеппского района, мне позвонил один сотрудник и сказал: «Я вот в Кингисепп собираюсь с проверкой, скажите, я успею еще потом в Тихвин заскочить?» Я говорю: «Конечно. Это же абсолютно рядом. Еще успеете и в Бокситогорск, и в Лодейное Поле», — посмеялся губернатор, обратив тем самым внимание на то, что многие областные чиновники, живущие в Петербурге, слабо представляют географию того региона, за который отвечают.

Пять областных «континентов»

Задача реформы, по словам Александра Дрозденко, заключается в создании «представительств по реализации полномочий органов исполнительной власти региона на местах». С этой целью было решено условно разбить регион на 5 округов: Центральный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный.

В Северо-Западный округ с центром в Выборге войдут Выборгский и Приозерский районы, в Юго-Западный с центром в Кингисеппе — Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский район, в Северо-Восточный с центром в Волхове — Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, в Юго-Восточный с центром в Тихвине — Бокситогорский, Киришский и Тихвинский районы Ленобласти.

Управлять центральным округом, куда вошли Гатчинский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор будут по-прежнему из Петербурга. «Здесь не нужно ничего создавать, всё находится в часовой доступности», — отметил Дрозденко.

В центрах четырех других округов будет создано что-то вроде филиалов правительства региона под рабочим названием «представительство администрации Ленинградской области по реализации государственных полномочий в административном округе».

Презентуя свою реформу перед депутатами областного парламента и муниципалами, глава региона, чтобы избежать кривотолков, сразу заверил собравшихся, что ни о каких префектурах, полпредствах и иных новых органах власти речи не идет.

«Мы не планируем подменять собой местное самоуправление или брать контроль над теми полномочиями, которые мы передали органам местного самоуправления. Речь идет о том, чтобы те отраслевые комитеты, которые по своей специфике обладают контрольными, надзорными или иными полномочиями, подразумевающими наличие специалистов, отвечающих за те или иные территории, заставить работать на местах», — объяснил Александр Дрозденко.

Кроме того, реформа не потребует создания новых штатных единиц и не повлечет бюджетной нагрузки. Работать на места отправят уже действующих чиновников: им предложат либо переехать в центр административного округа, либо жить там с понедельника по пятницу, а на выходные возвращаться в Петербург. Отказавшихся от переезда, скорее всего, уволят, а на их должности подберут аналогичных специалистов из числа местных жителей.

Надзор обеспечат

По предварительным оценкам, на первом этапе реформа затронет 160 сотрудников региональных ведомств: специалистов комитетов, отвечающих за сферу жилищного и дорожного хозяйства, сельскохозяйственный транспорт, охрану окружающей среды и животного мира, охрану объектов культурного наследия, опеку и попечительство и ряд других. Рабочие кабинеты чиновникам в центрах округов выделят в одном здании: для этого планируется использовать помещения, высвободившиеся после объединения администраций районов и районных центров.

Планируется, что в четырех удаленных от Петербурга округах будут работать помощники-представители губернатора, которые будут следить за тем, чтобы чиновники вдали от начальства не соблазнялись вместо работы «в погожий денек отправиться на рыбалку». Они же будут вести табельный учет сотрудников и дважды в месяц общаться с местными жителями о проблемах на вверенной им территории.

Последнее, как надеется губернатор, снимет часть нагрузки лично с него. «За время встречи с населением мне задают до 150 вопросов. Чтобы на все ответить, нужно сидеть с утра и до ночи. Как раз для того, чтобы этих вопросов было хотя бы 50, они должны сниматься в течение года. Для этого и нужны помощники на местах», — пояснил Александр Дрозденко.

Приблизить власть к народу

Большинство присутствующих на презентации губернаторской реформы были огорошены известием о столь серьезных переменах, но противиться им не смели. Поддержал инициативу губернатора депутат Владимир Цой. По его словам, в Выборге, например, ждут не дождутся, когда, наконец, у древнего города появится свой специалист по охране памятников.

«Считаю, что регион нужно муниципализировать и создать в городах и районах территориальные органы государственной власти. Понимаю, что закон не позволяет это сделать, но аплодирую правительству региона, что вы так изящно вышли в плане надзора и контроля», — заявил, в свою очередь, парламентарий Дмитрий Силаев.

«Я давно говорил, что государственная власть у нас на земле не представлена. Сегодня специалист, который находится в Петербурге, не полностью владеет ситуацией и не может работать так эффективно, как он мог бы работать «на земле». И это показали поездки по региону в течение последних трех лет», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат областного парламента Олег Петров.

Помимо прочего, по мнению народного избранника, эта реформа разгрузит сами муниципальные образования. Так, если сегодня люди приходят к главе администрации или к его заму по вопросам, на которые те не могут ответить в силу нехватки компетенции, то новая система позволит подключить тех чиновников, которые оперативно решат проблему.

Олег Петров признал однако, что многие «побаиваются, что новая система станет «надсмотрщиком», а надо, чтобы это был «рабочий орган и союзник муниципальных образований».

Политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM также предположил, что реформа нацелена на усиление контроля за местными органами власти, а за образец была взята система Москвы, которая «еще при Лужкове была поделена на округа с префектурами, что сделало Москву более управляемой». «У нас в районах вольница с выборами депутатов, глав. Там еще и двуглавие. Не могу до конца уловить разницу между главой района и главой администрации района. Система управления в области со времен Густова (Вадим Густов, — глава Ленобласти в 1996−98 годах) была не отлажена. Конфликты в районах следуют один за другим. Есть логика в том, что эту систему хотят изменить», — сказал эксперт.

Оправданным решение губернатора считает глава комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Андрей Гаврилов. «Точно так же для усиления вертикали власти у нас в стране были созданы федеральные округа. Сегодня много полномочий закреплено за областью, и решать все вопросы приходится из центра. Иметь людей, приближенных к территории, правильно», — отметил Гаврилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике Сергея Перминова, реформа не только усилит эффект обратной связи между главой региона и жителями, но и исключит «замалчивание» проблем на местах. Чиновник уверен, что представительства на территории округов укрепят вертикаль исполнительной власти.

«Предложенные изменения — самые масштабные с точки зрения административного управления на местах за последние четыре года, когда губернатор начал процесс объединения администраций муниципальных районов и их центров. На более общей шкале — это веха с момента принятия 131-го федерального закона («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», — прим.ред.) в 2003-м», — отметил Перминов.

Недоволен технической стороной вопроса остался глава администрации Лужского района Олег Малащенко. Он посетовал, что «опять Луга осталась обделена». «До этого мы ездили полтора часа, сейчас будем два. Если у нас до Санкт-Петербурга ходит «Ласточка», прямой маршрут, то до Кингисеппа нам не добраться никак — прямого маршрута нет», — пожаловался он на возникающие в связи с реформой неудобства.

Губернатор согласился, что окружной центр в Кингисеппе, конечно, будет более удобен Сланцам и Волосово, чем Луге, но на автомобиле, заверил Дрозденко, все равно быстрее добраться до Кингисеппа, а не до Петербурга. «С Выборгом у Приозерска тоже непрямое сообщение, но надо с чего-то начинать», — сказал он.

Уволиться или переехать?

Главной проблемой для самих чиновников, чьих рабочих мест коснется эта реформа, станет дилемма: уволиться или переехать в Ленобласть, смирившись со всеми ее транспортными, бытовыми и прочими особенностями.

Как предположил депутат Олег Петров, около 80% чиновников не согласятся переехать на территорию Ленобласти, но в этом есть положительный момент. Поскольку «на местах есть хорошо подготовленные специалисты, которые могут эффективно и профессионально выполнять эти функции».

Корреспондент агентства поинтересовался у главы комитета по ТЭК, как бы он поступил, если бы ему предложили работать и жить, например, в Тихвине. Андрей Гаврилов ответил, что, «как чиновник, принял бы под козырек, но, как семейный человек, подумал, насколько это реально».

Обсуждая губернаторскую реформу, депутаты подчеркнули необходимость расширения списка комитетов, которые должны быть представлены на местах. А депутат Татьяна Павлова и вовсе осторожно заметила, что было бы «правильно, чтобы и главы администраций тоже жили на местах». Разумное предложение.

Глава региона рассчитывает, что новая система заработает уже в четвертом квартале этого года. К 2018 году планируется рассредоточить по территории Ленобласти и все остальные комитеты.

«В будущем, если эта реформа не пробуксует, а заработает, то в каждом комитете центрального аппарата правительства останется по 10−12 человек. Это будут те специалисты, которые будут определять стратегию развития той отрасли, которой руководят, и определять тактические шаги и их контролировать. Но саму тактику будут решать на местах специалисты этих же комитетов», — заключил Александр Дрозденко.