



Иван Шилов ИА REGNUM Змеи те же. Вид сбоку

Интереснейший все же документ Национальный закон Авторизация обороны (NDAA) — ежегодная ведомость реальных расходов на военное строительство в США.

В отличие от Оборонного бюджета, стратегий и посланий президента Конгрессу, в нем каждая цифра омыта потом лоббистов, за каждым центом стоят настоящие, а не декларируемые интересы.

Особенно трогательно, когда пафосные борцы за ценности как раз и оказываются теми самыми лоббистами, за каждым из которых недвусмысленно высвечивается «своя» корпорация.

Комитет Сената по вооруженным силам, контролируемый республиканцами, внес в NDAA исполнительное ограничение на покупку США российских ракетных двигателей для космических запусков — вступив в жесточайшее публичное противостояние с Комитетом Конгресса по вооруженным силам, также контролируемым республиканцами.

Комитет верхней палаты Капитолия одобрил вариант 2017 финансового года для военного строительства, который позволял бы Пентагону приобрести еще только девять российских двигателей РД-180 для удовлетворения потребностей предстоящих запусков спутников в интересах национальной безопасности и обороны, сохранив ограничения, введенные прошлогодним законом NDAA.

«Соединенные Штаты не должны участвовать в бизнесе [покупки ракетных двигателей российского производства] в пользу Владимира Путина и его дружков и субсидировать российскую военную производственную базу, в то время как его страна занимает Крым, дестабилизирует Украину, бомбит поддерживаемые США силы в Сирии и провоцирует военно-морские силы США», — гремел с сенаторской трибуны Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам.

«В своих показаниях перед комитетом министр обороны, директор национальной разведки и секретарь ВВС, каждый подтвердил комитету, что Соединенные Штаты могут удовлетворить его гарантированный доступ к требованиям космических сил без использования российских ракетных двигателей…» — поясняет резюме законопроекта в варианте, принятом в Сенате.

Версия Сената вышла на прямой конфликт с версией, одобренной Комитетом по вооруженным силам палаты представителей в конце прошлого месяца. Тогда комитет палаты представителей одобрил программы, которые позволили бы покупку 18 двигателей РД-180−2 российского производства — в два раза больше разрешенного планом оборонных расходов на текущий финансовый год.

Конгрессмены исходили из факта серьезного отставания американской спутниковой группировки от числа аппаратов, способных обеспечить наземное (и морское) сопровождение операций и на Ближнем Востоке, и в Южно-Китайском море. Без закупки русских двигателей Америка теряет важнейшую опору тактики наземных операций — спутниковое сопровождение реального времени.

Конгрессмены с этим не спорят — просто уточняют, что техническая такая возможность есть. Вот только экономически выгодно использовать русские РД-180 — как минимум пока США не смогут разработать собственный двигатель такого класса для ракеты «Атлас 5».

Сенаторы согласны — воевать в современной войне без спутников никак, и потому в своем варианте предлагают «до половины фондов развития для разработки двигателя производства США должны быть доступны для компенсации любого потенциального увеличения стоимости запуска в результате запретов на российские ракетные двигатели».

А вот здесь уже вскинули голову финансовые аналитики.

В основе этого вопроса — жесточайшая конкуренция United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и «Локхид Мартин», и стремительно ворвавшейся на рынок военных запусков частной SpaceX, принадлежащей Илону Маску, которая также все чаще привлекается правительством для запуска спутников в интересах национальной безопасности.

Дело в том, что ULA, еще недавно монополист военных пусков, выступает оператором использования русских РД-180 — фактически перекупщиком их с немалой для себя выгодой — для оснащения пусков ракет «Атлас 5». Одновременно «альянсовцы» неспешно, вдумчиво и о-о-очень дорого работают над разработкой новой ракеты, которая будет использовать только американские детали, включая и двигатели.

SpaceX, единственная компания, которая также осуществляет космические запуски в интересах национальной безопасности для правительства, уже делает это с использованием ракет, которые базируются только на американских деталях.

Используя русские РД-180, тяжеловесы американского ВПК из ULA могут держать ребят Маска на безопасном для себя расстоянии — SpaceX не в состоянии предложить цену, способную конкурировать с русскими. А пока что «альянсовцы» могли бы тратить — долго и со вкусом — средства на разработку своего двигателя. Именно поэтому Амери… то есть United Launch Alliance нужно больше, больше, больше русских ракетных двигателей.

Двойная выгода.

Республиканский конгрессмен Майк Коффман (разумеется, по чистой случайности избранный от Колорадо, где находятся основные производственные и исследовательские мощности «альянсовцев») внес поправку к NDAA в комитет палаты представителей еще в апреле, чтобы удвоить покупку Пентагоном именно тех ракет, которые производятся с российскими двигателями.

Неистовый Маккейн прямо обвинил своих коллег в «интригах в пользу ULA и его материнской компании Boeing», настаивая, что ракеты «Дельта IV» и «Фэлкон 9» производства SpaceX, которые используют американские двигатели, могут запускать те же космические объекты национальной безопасности. И тут же сам был немедленно обвинен в проталкивании интересов Илона Маска и изъятии денег на разработку американского аналога РД-180 (в виде компенсации разницы в цене пусков) из кармана «альянсовцев».

Пожалуй, впервые в своей карьере Джон Маккейн услышал от коллег, что он работает против американского военного прогресса…

В лоббистскую игру включился и Пентагон — на стороне Конгресса, а не Сената.

В тот же день, когда комитет палаты представителей по вооруженным силам голосовал поправку, разрешающую двукратное увеличение закупок двигателей РД-180 в следующем финансовом году, Эш Картер свидетельствовал перед подкомитетом по ассигнованиям Сената, что именно 18 двигателей необходимы, чтобы обеспечить достаточно времени для разработки полностью американского двигателя.

На этой неделе пройдут процедуры выработки единого проекта NDAA между Конгрессом и Сенатом.

Кто победит — Сенат или Конгресс (точнее — Boeing или Маск), будет известно уже к этим выходным.