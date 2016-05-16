



Иван Шилов ИА REGNUM Манекены европейской экономики и политики пока не взбунтовались по-настоящему

Сьюзан Коэн, сотрудница «Гринпис», написала на официальном сайте организации: «TTIP — это сделка не о торговле. Речь идет о передаче власти от граждан к крупному бизнесу. Их не волнуют токсичные пестициды в нашей пище или опасные вещества в воздухе, которым мы дышим. Они хотят снизить стандарты производства, чтобы увеличить прибыль корпораций, несмотря на вред, причиняемый обществу и окружающей среде. Наша обязанность — обнаружить их намерения и дать голос миллионам людей, которые выступают против этого соглашения о торговле».

Будущее договора о Трансатлантической торговле и инвестициях (TTIP) (планируемое США и Европейским союзом соглашение о свободной торговле) выглядит все более шатко… Переговоры начались три года назад, механизм планировался простой — создать своеобразное «экономическое НАТО», чтобы укрепить связь между Америкой и ЕС. Но на данный момент переговоры затянулись, и общественное настроение обернулись резко против TTIP.

В апреле 2016 года в Ганновере президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель были убеждены в том, что переговоры по TTIP завершатся уже в этом году, но, учитывая политический климат в ключевых европейских странах (в том числе в Англии, Германии и Франции) и предстоящие выборы в США, все оказалось не так просто, — пишет издание The Money Week.

На последнем раунде переговоров неожиданно «проснулся» Франсуа Олланд, который внезапно объявил, что планирует отвергнуть TTIP «на данном этапе», так как Франция выступает против нерегулируемой свободной торговли, и он никогда не примет «подрыв основных принципов национального сельского хозяйства, нашей культуры и открытый доступ к государственным рынкам». Главный переговорщик от Франции, Маттиас Фекл сказал, что текущий проект был «неудачным проектом … Европа предлагает много, и мы получаем очень мало взамен», — приводит слова французских функционеров The Money Week. Также переговорщик заявил, что прекращение переговоров «является наиболее вероятным вариантом исхода событий», — пишет The Washington Post.

При заключении договора TTIP подконтрольным одной системе станет 45% мирового ВВП. Договор объединит производство телекоммуникации, сельскохозяйственных продуктов, текстиля, интеллектуальной собственности и финансовых услуг. Изначальная цель договора заключалась в том, чтобы снизить торговые тарифы и устранить «нетарифные барьеры», например, путем уравнивания стандартов производства. Идея заключается в снижении барьеров для торговли и подразумевает стимулирование роста производства, от которого, по идее, должны выиграть все. Но так ли это будет на самом деле?

«Правительство Великобритании утверждает, что ВВП страны после подписания TTIP ожидает дополнительный ежегодный рост в размере 0,35%. Это около £10 млрд. Но к таким прогнозам следует относиться с осторожностью. Во-первых, потенциал роста из-за низких тарифов сомнителен, так как США и ЕС уже самые открытые рынки мира — средний внешний тариф ЕС составляет всего 3%. Во-вторых, в некоторых секторах — IT, химическом и автомобильном — планируется оптимизировать 37,5% производства — многие эксперты считают подобные надежды несколько несбыточными.

К тому же особенно трудным для осуществления выглядит совмещение различных систем экономического регулирования (США и ЕС), говорит экономист Саймон Никсон в интервью The Times: «В двух словах: ЕС стремится регулировать в более широком плане, но США регулирует более глубоко».

К тому же для противников TTIP планируемые наднациональные суды (равно как и условия строгой секретности, в которых проводятся переговоры) подтверждают опасения о том, что TTIP — заговор сил глобального капитализма и передача власти мегакорпорациям от национальных правительств, потребителей и избирателей.

И вот мы наблюдаем новую мировую тенденцию — левые все меньше поддерживают открытые рынки и свободную торговлю. «Последним видным деятелем-леваком, который действительно понимал и защищал дело свободной торговли как путь к процветанию для обездоленных всего мира, был Гордон Браун», — пишет издание The Times. Сегодня и демократка Хиллари Клинтон, которая ранее поддерживала идею TTIP, и социалист Берни Сандерс, и английские лейбористы называют договор «новым рабством».

Более 130.000 британцев потребовали, чтобы президент Барак Обама прекратил переговоры о TTIP с премьер-министром Дэвидом Кэмероном во время его визита в Великобританию. Но США предупредили Великобританию, что она столкнется с суровыми торговыми ограничениями, если решит вдруг выйти из соглашения. А некоторые эксперты советуют Лондону остаться в TTIP, даже если Великобритания выйдет из Европейского союза (страну скоро ожидает референдум)», — пишет издание The Independent.

В Германии, в Ганновере, во время визита Барака Обамы люди также вышли на улицы, чтобы протестовать против TTIP. Сам Обама выразил надежду на то, что сопротивление договору в самих Соединенных Штатах может успокоиться «после того, как основной сезон [предвыборной агитации] будет закончен». «Я думаю, что мы все знаем, что выборы могут иногда усложнить вещи», — сказал он.

Меркель прокомментировала свое одобрение договора в типичной для нее сдержанной манере: «Это важно для немецкой экономики, — сказала она. — Это важно для всей европейской экономики. Мы должны быть заинтересованы в ускорении переговоров». На вопрос о возможных перспективах работы с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом она подняла бровь и процедила, что «полностью сконцентрирована на стоящей перед нами задаче на 2016 год, и занята только этим», — пишет The Washington Post.

У трансатлантической элиты назрела потребность покончить с этим делом в этом году — до выборов, так как непонятно, что будет потом. Ведь на данный момент лишь 17% немцев считают TTIP «хорошей идеей», а в США за последние два года поддержка договора снизилась с 50% до 15%.

С уходом Обамы заключить соглашение, скорее всего, станет невозможно. И Трамп, и Клинтон — против. Они представляют бизнес и профсоюзы, которые, скорее, ставят на протекционизм. Затягивает процесс еще и тот факт, что от США пока не слышно предметных решений наиболее щепетильных вопросов, которые так беспокоят европейцев — по поводу арбитражных судов, которые посягают на доселе неприкосновенный примат национального законодательства.

Ряд экспертов заверяет, что TTIP спасет только прозрачный диалог с общественностью. В ином случае документ просто не будет ратифицирован национальными парламентами и не пройдет референдум.

Европе, что называется, и хочется и… реально необходимо увеличение рынков для препятствия стагнации экономики. Однако даст ли TTIP желаемые результаты? Но, в то же время, такой шаг фактически окончательно исключит из экономической орбиты ЕС Россию и Китай. По мнению многих аналитиков, ЕС вполне бы хватило сотрудничества в рамках ВТО или евразийского пространства, которое предлагала Россия, но, возможно, уже в скором времени ЕС от возможности такого экономического маневра будет навсегда отрезан.

Также противники соглашения уверены, что наднациональные «третейские суды» станут инструментом в руках США. И что международный арбитраж станет точкой бифуркации и будет означать переход к власти транснациональных корпораций и нивелирование прав национальных государств.

В конце апреля закончился 13-й раунд переговоров по TTIP. В июле будет предоставлен текст соглашения, в котором временно планируется «опустить» самые острые вопросы — об арбитражных судах.

Многие опасаются, что глобалисты все же «продавят» соглашение, несмотря на жесткое сопротивление общественности. Министр торговли США Пенни Прицкер заявила, что США «надеются заключить TTIP до конца года. TTIP — геостратегический шанс укрепить трансатлантическое пространство. Благодаря этому проекту США и Европа смогут диктовать правила торговли в 21-м веке». Вполне очевидно, что TTIP, как «торговое НАТО», будет призвано противостоять также РФ, Китаю, Индии и Бразилии.