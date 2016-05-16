



Иван Шилов ИА REGNUM

14 мая на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка. Итог: трое погибших, 20 раненых, почти 100 задержанных и ужесточение миграционного контроля

Комитет Госдумы по делам национальностей проведет расширенное заседание по вопросам миграции. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). «Мы хотели бы пригласить Ольгу Кириллову, возглавившую управление по вопросам миграции МВД, представителей других органов исполнительной власти, наших партнеров из администрации президента, естественно, коллег из других комитетов. Проблему нельзя оставлять без внимания, в том числе в свете прозвучавшего обращения к депутатскому корпусу главы правительства, а также реформы правоохранительных органов, в частности, упразднения ФМС», — сказал депутат.

Миграционное законодательство может и должно быть ужесточено, полагает парламентарий, необходимо, чтобы взаимоотношения с бывшими республиками СССР отвечали не только искренним и добрым намерениям в духе взаимопомощи и интеграции, но прежде всего здравому смыслу и реально складывающейся ситуации, чтобы миграционная политика и законодательство, деятельность министерств и ведомств, занимающихся ее воплощением в жизнь, были адекватны новым вызовам и угрозам.

«Мы не должны стесняться жесткости мер, которые направлены в конечном итоге на безопасность наших граждан. Тем более не стоит стесняться того, что, возможно, придется задавать дополнительные вопросы тем людям, которые хотят к нам приехать даже в рамках безвизового режима», — говорит Старшинов. «Государство должно точно знать, зачем эти люди сюда едут, кто они и какие цели преследуют, потому что это важно для обеспечения государственной безопасности, а самое главное — для безопасности наших граждан. Поэтому первую очередь государство должно и будет преследовать интересы граждан РФ», — заключил он.

Читайте подробнее: Комитет Госдумы обсудит ужесточение миграционной политики

«Справедливая Россия» настаивает на введении визового режима с Таджикистаном и Узбекистаном. «Мы настаиваем на введении визового режима с Таджикистаном и Узбекистаном», — заявил лидер партии Сергей Миронов, комментируя драку на Хованском кладбище.

«Эти рассадники, просто анклавы незаконных мигрантов, которые сюда идут потоком только потому что нечистоплотный бизнес этот рабский труд задешево используют, люди действительно находятся в униженном положении и готовы на все ради минимальных заработков, — в этом нужно наводить порядок», — отметил парламентарий.

Прежде всего, по мнению депутата, порядок нужно наводить, начиная с работодателя. «Я что-то не слышал, чтобы хоть одного работодателя, который использует незаконный труд мигрантов, привлекли к ответственности, — говорит Миронов. — Нужно начинать с головы — с работодателя», — считает Миронов.

Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на визовом режиме с Таджикистаном и Узбекистаном

Посольство Таджикистана в России направило в МИД России запрос об участии граждан Таджикистана в драке на Хованском кладбище в Москве, в ходе которой погибли три человека. Для защиты таджикских граждан нужно принять необходимые меры. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Республики Таджикистан в РФ.

Отмечается, что на Хованском кладбище в Москве 14 мая произошла массовая драка, в ходе которой пострадали граждане Таджикистана. После поступления информации о случившемся на место происшествия выехали сотрудники таджикского посольства в РФ, а также сотрудники представительств МВД Таджикистана в России и Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Выяснилось, что в ходе драки погибли три человека, которые являются гражданами Таджикистана. Все трое приехали в Москву из города Рогун (Таджикистан): Хушаков Сухроб Таваралиевич 1990 г.р., Ризоев Иноят Каноатович 1977 г.р. и Собиров Сайнуриддин Нозилович 1974 г.р.

В результате массовой драки травмы получили 20 человек. Несколько участников инцидента ранены из огнестрельного оружия.

«Также Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации 14 мая направило ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в которой выражена просьба предоставить информацию об участии граждан Таджикистана в данном инциденте и принять необходимые меры для защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Таджикистан запросил сведения об участниках драки на Хованском кладбище

В Москве после задержания Юрия Чабуева — бывшего директора Хованского кладбища, на котором 14 мая произошла массовая драка с тремя погибшими, сегодня, 16 мая, в Пресненском суде будет рассмотрен вопрос об его аресте. Ходатайство подала прокуратура Москвы.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства об аресте Чугуева начнётся в Пресненском суде в 15:00 мск. Чугуев был уволен с должности директора кладбища после того, как стало известно о массовых разборках: в инциденте участвовали порядка 200 человек, 112 участников ЧП задержаны.

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Сотрудника патрульно-постовой службы МВД по району Хамовники, которого заподозрили в непосредственном участии в массовой драке на Хованском кладбище, задержали в Москве. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Отмечается, что руководство полиции Центрального административного округа Москвы уже уволило сержанта, который в ближайшее время понесет установленное законом наказание.

Материалы, доказывающие участие молодого человека в потасовке, уже переданы в следственные органы.

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Финансовый мотив совершённых на Хованском кладбище Москвы преступлений, в ходе которых были убиты три человека, следствие рассматривает как основной. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Уголовное дело, которое было возбуждено по факту массовой драки на Хованском кладбище, случившейся 14 мая, продолжает расследоваться главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и хулиганстве стали 14 человек, в числе которых оказался глава территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев. Также подозреваемым по делу проходит бывший сотрудник ППСП ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко. Следствие подало в суд ходатайство об аресте подозреваемых.

«На данный момент финансовый мотив совершения преступлений рассматривается следствием в качестве основного. Информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла», — сообщил Маркин.

Маркин отметил, что на месте преступления представители правоохранительных органов изъяли оружие: один небоевой автомат Калашникова и два травматических пистолета. По ряду изъятых объектов (всего 300) назначено более 18 криминалистических экспертиз.

Читайте подробнее: Маркин назвал основной мотив драки на Хованском кладбище

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами о мерах против мигрантов после массовой драки на Хованском кладбище в Москве. Так он прокомментировал журналистам идею об ужесточении в России визового режима для иностранных рабочих.

Он также отметил, что МВД РФ обладает необходимым потенциалом для расследования причин драки и недопущения повторения таких ситуаций. Песков подчеркнул, что МВД РФ оперативно информировало главу государства о происходящем и о мерах, которые предпринимались для купирования противоправных действий.

Читайте подробнее: Песков прокомментировал массовую драку на Хованском кладбище

Несколько регионов России приходят в себя после природных катаклизмов — ливней, смерчей и града, нанесших колоссальный ущерб сельскохозяйственным объектам и частному сектор. Но вопрос о восстановлении эффективной работы противоградовых службы обсуждается вяло

В выходные в ряде регионов юга России разгулялась стихия. Так, 13 мая в Чернышковском районе сильный атмосферный вихрь учинил значительные повреждения. В населенных пунктах ветер сносил крыши домов, оборваны линии электропередач, разрушено здание зернохранилища. Накануне погодные условия также оставляли желать лучшего. На регион обрушился сильный дождь с грозой, местами с градом, порывы шквалистого ветра достигали 22 метров в секунду.

Сейчас с Волгоградской области ведутся работы по ликвидации последствий смерча, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 16 мая. На прошедшем вчера в администрации области совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Андрей Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить жизнеспособность пострадавших от разгула стихии районов. Комиссия по ЧС будет работать в усиленном режиме до устранения всех неполадок в сетях, связанных с погодными условиями.

Глава области отметил, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, к которому быть готовы все службы должны. Все силы и средства будут сосредоточены для обеспечения безопасности жителей Волгоградской области.

Добавим, что ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с прошли и Калмыкии. В результате стихии было нарушено электроснабжение в Сарпинском и Малодербетовском районах республики. В настоящее время бригады МРСК Юга в Калмыкии продолжают бороться с последствиями непогоды. В устранении локальных повреждений в распределительной сети 0,4 кВ задействованы семь бригад энергетиков.

Кроме того, две бригады проводили аварийно-восстановительные работы в поселке Комсомольский Черноземельского района, которые были завершены накануне.

Напомним, в режим повышенной готовности калмыцкие энергетики перешли 14 мая, оценив риски неблагоприятного метеопрогноза. При первых же технологических нарушениях в работе электросетей бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Читайте подробнее: По Волгоградской области и Калмыкии прошёлся смерч

Смерч, сопровождавшийся ураганным ветром, градом и ливнем, оставил сотни домов в Ростовской области без света, воды, кровли и окон. В зону отключения попали четыре населенных пункта в Белокалитвинском районе, был введен режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 16 мая, восстановительные работы продолжаются.

Сообщение о последствиях разгула стихии на пульт дежурного поступило 14 мая около 17 часов. Как установили прибывшие на место спасатели, наиболее пострадали от непогоды хутора Ильинка, Калиновка, Раздолье, Анновка. Очевидцы сообщают о том, что смерч кружил над землей тракторы, поднимал в воздух крупный рогатый скот. В результате обрушения непогоды около 500 домов получили повреждения: где-то были снесены крыши, в некоторых домовладениях выбиты стекла. Частично также были повреждены здания администрации, почты, сельского клуба. К счастью, никто из 1,4 тыс. местных жителей не пострадал, и эвакуация граждан не потребовалась.

Устраняли последствия стихийного бедствия около 400 человек, более 65 единиц техники. Накануне были восстановлены 24 опоры линий электропередачи, все линии были подключены, подача воды возобновлена. 50 деревьев, не выдержавших ураганного ветра, были распилены и вывезены, практически весь мусор убран.

В 93 домах кровля была восстановлена, осталось покрыть шифером еще около 15 домов. Также принято 86 заявок от населения о помощи по восстановлению кровли и проведению очистных работ.

Читайте подробнее: Смерч в Ростовской области оставил сотни домов без света, воды и кровли

В Краснодарском крае в выходные стихия устроила разгул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 16 мая, осадки в виде дождя и града выпали накануне при прохождении грозового фронта.

Под удар непогоды попали три района Кубани. В Выселковском районе ливень прошел в станице Выселки, Бузиновском и Новомалороссийском сельских поселениях. Обрушилась стихия и на поселки Прогресс и Восход Новокубанского района, а также сельское поселение Архангельское Тихорецкого района. Сильным ветром снесло крыши 45 домов.

«На телефоны экстренных служб поступило 30 заявок о повреждении кровли жилых домов в станице Выселки и 15 заявок в поселке Прогресс. В других населенных пунктах информации о повреждении кровли не поступало», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По данным заявкам работают созданные районные комиссии. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте подробнее: На Кубани подсчитывают ущерб от грозовых дождей

Град в Ставропольском крае повредил более 900 частных домов. Такие данные регионального управления МЧС озвучены 16 мая главе региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

По информации Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, в результате стихии ущерб нанесён более 900 частным домовладениям Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Повреждения получили кровли жилых домов, транспортные средства, посевы.

Данных о повреждении социальных объектов и объектов жизнеобеспечения нет. Сведения о повреждении сельхозугодий в настоящее время уточняются.

Напомним, 14 мая, ливни, град и порывы ветра нанесли ущерб в Ставрополе, а также Левокумском, Благодарненском, Александровском, Петровском районах Ставрополья. В отдельных населенных пунктах градины достигали размера перепелиного яйца. К вечеру электроснабжение было восстановлено полностью. 15 мая в Ставрополе снова прошел град, в других районах ливни.

В двух районах Ставропольского края — Левокумском и Александровском — после градобоя введен режим чрезвычайной ситуации. В этих районах значительному повреждению подверглись сельскохозяйственные предприятия.

В пострадавших муниципалитетах созданы 12 муниципальных комиссий по подсчёту ущерба в населённых пунктах и на сельхозугодиях, а также продолжена работа шести оперативных групп от МЧС России.

Читайте подробнее: Град на Ставрополье повредил более 900 частных домов

В Ставропольском крае 16 мая третий день подряд ожидается град и комплекс других неблагоприятных погодных явлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие несколько часов и до конца суток местами по краю пройдут сильные дожди, ожидаются грозы, град и шквалистые ветра до 20 м/с.

Это может вызвать чрезвычайные ситуации, связанные подтоплениями, ростом автоаварий, повреждениями линий электропередач и другими.

Населению рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте; соблюдать осторожность при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами и деревьями;

Читайте подробнее: Ставрополье может накрыть градом третий день подряд

В Ставропольском крае малоимущим и социально незащищённым семьям, пострадавшим от градобоя, выплатят помощь в размере 10 тысяч рублей. Такое распоряжение отдал 16 мая на совещании в региональном правительстве губернатор Ставрополья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

«В приоритетном порядке материальную помощь должны получить нуждающиеся многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды, одиноко проживающие граждане», — отметил Владимир Владимиров.

Соответствующие меры будут обеспечены за счет краевого и местных бюджетов.

В резервном фонде края достаточно средств для устранения последствий стихии. На ликвидацию последствий стихии из резервного фонда выделят 13,5 тысячи листов шифера. Продолжается составление списков пострадавших для оказания материальной помощи. В поселениях уже ведутся ремонтные работы, их планируется завершить к 19 мая.

Читайте подробнее: Пострадавшим от града малоимущим ставропольцам выплатят по 10 тыс. рублей

Пострадавшие от града районы Ставропольского края и краевая столица находятся вне зоны защиты противоградовой службы. Такие сведения озвучены 16 мая на совещании в краевом правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Формирование градового облака, накрывшего краевой центр, произошло в районе Сенгилеевского водохранилища, где отсутствуют пункты воздействия на градовые явления. Александровский, Благодарненский и Левокумский районы, а также Ставрополь в настоящее время находятся вне зоны защиты противоградовой службы.

Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, с учётом произошедших изменений климата и очагов формирования градовых облаков по согласованию с администрацией Ставрополя подготовлены предложения о размещении 6−7 пунктов воздействия в окрестностях краевого центра.

По предварительной оценке, стоимость их установки с учётом годового обслуживания составит около 41 миллиона рублей.

Читайте подробнее: Накрытые градом районы Ставрополья не защищены противоградовыми установками

Жители населенных пунктов Ростовской области, чьи жилища и угодья пострадали от смерча в минувшие выходные, получат компенсации. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 мая, уже принято 77 заявок на 214 человек на выплаты компенсаций в размере по 10 тыс. рублей на каждого. Средства будут выделены из региональной казны.

Ведомство также информирует об окончании работ по восстановлению пострадавших от урагана зданий. В частности, восстановлены соцобъекты, электроснабжение и водоснабжение, в 110 пострадавших домах восстановлены крыши. Деревья, вырванные с корнем ураганным ветром, распилены и вывезены.

В ликвидации последствий разгула стихии принимали участие 345 человек и 67 единиц техники.

Читайте подробнее: Пострадавшие от смерча жители Ростовской области получат компенсации

В Ставрополе после градобоя восстанавливают функционирование ботанического сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Сад сильно пострадал от градобоя и нуждается в восстановлении. Крупные градины побили цветы, кустарники и деревья на площади 132 га.

Сегодня на территории парковой зоны ремонтируются скамейки, дорожки очищаются от заиливания, веток и листвы деревьев.

Директор Ставропольского ботанического садаВладимир Кожевников отмечает, что стихия нанесла существенный урон. Ликвидировать последствия стихии помогают силы МЧС.

Ставропольский ботанический сад является крупнейшим интродукционным учреждением на Юге России. Он расположен на площади 132 га, из которых — 93 га — постоянные насаждения. Порядка 20 га занимают природные широколиственные леса с заповедным режимом, интродукционные и производственные питомники и хозяйственный комплекс.

В саду имеются 14 коллекций численностью 5,5 тысяч видов живых растений различных климатических зон мира. В парке интродуцентов произрастает 1455 деревьев и кустарников. Степные ценозы хранят 90−110 видов на 100 м2. Общая площадь восстановленного участка луговых степей около 2 га.

Научный коллекционный фонд древесных и кустарниковых растений насчитывает 14 коллекций численностью 5,5 тысяч видов растений различных климатических зон мира. На территории сада действует регулярный парк из 22 аллей, общей протяженностью 3216 метров. Регулярный дендропарк занимает центральную часть сада площадью 10 га. В основу его была положена модель Павловского парка.

Читайте подробнее: В Ставрополе после градобоя восстанавливают ботанический сад