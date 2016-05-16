



Иван Шилов ИА REGNUM

Армянская сторона признала потерю некоторых территорий

Азербайджанские СМИ с 4 апреля возмущаются тем, что Армения не признает территориальные изменения в Карабахе. Однако на прошлой неделе им удалось найти этому частичное и косвенное подтверждение у армянских коллег. «Никто не может сказать, сколько именно территорий потеряла армянская сторона в ходе войны в начале апреля сего года», — Haqqin.az цитирует пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

В беседе с ереванским агентством «Первый Информационный» член Учредительного парламента и ветеран карабахской войны Павел Манукян«заявил, что если бы армянская сторона опередила противника, то она не утратила бы опорные пункты стратегического назначения», — приводит бакинское информагентство.

Ядерное оружие Армении и химическая атака на Азербайджан

Если признание территориальных уступок можно назвать «мёдом» для бакинских медиа, то настоящим «дегтем» стали заявления о возможном создании ядерного оружия Ереваном. В Баку всерьез воспринимают угрозу депутата и бывшего премьера Армении Гранта Багратяна. «Понятно, что у Армении нет ядерного оружия. Но достав уран, Армения может изготовить «грязную бомбу», —комментирует руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу в интервью Haqqin.az.

Подозрения эксперта подтверждаются серией сообщений азербайджанских СМИ за последний месяц о задержании в Грузии «армянских контрабандистов ядерных материалов». Шахиноглу считает заявления Багратяна шантажом с целью предотвращения повторения апрельских боев и сохранения контроля над Карабахом. По его словам, наличие ОМУ не остановит борьбу Баку за спорные территории. «Если у Армении появится ядерное оружие, то Азербайджан будет вынужден обзавестись таким же или более мощным ядерным арсеналом», — добавил эксперт, приводя историческую аналогию с Пакистаном и Индией.

Если ядерное оружие Армении является гипотезой, то применение другого запрещенного Женевской конвенцией 1980 г. оружия Ереваном — факт, доказанный министерством обороны Азербайджана. 12 мая саперы Азербайджанского национального агентства по разминированию территорий обнаружили белый фосфор в местах, где 2−4 апреля шли бои.

«10 мая в направлении села Аскипара Тертерского района был обнаружен неразорвавшийся снаряд, начиненный белым фосфором. Упавший на землю снаряд был поврежден, и данная территория покрылась белым фосфором. Внутри 122-миллиметрового снаряда находилось 3 кг 80 грамм белого фосфора», — передает агентство Azertag. На следующий день на место прибыли военные атташе зарубежных государств.

Отставка Давутоглу — жест доброй воли в отношении России

5 мая Ахмет Давутоглу подал в отставку с поста премьер-министра Турции. Оппозиционная газета Yeni Musavat среди популярной причины о разногласиях с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом называет и российско-турецкие отношения, которые Анкара стремится улучшить. Musavat уверена, что уход Давутоглу ознаменует начало нового этапа турецкой внутренней и внешней политик, и связывает отставку премьера с обострением отношений с Кремлем. »Известно, что ответственность за этот инцидент взял на себя Ахмед Давутоглу, сказав, что он лично приказал сбить Су-24», — пишут оппозиционеры. В отличие от готового к компромиссу с Москвой Эрдогана, »Давутоглу в связи с этим инцидентом и тогда и сейчас занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию». Личность Давутоглу играет «сдерживающую роль» в сглаживании инцидента со сбитым Су-24, что могло обусловить «принесение в жертву» премьера президентом Турции.

Мусаватисты считают, что необходимость сближения двух стран сейчас важна как никогда. «Если для России это примирение необходимо для улучшения все более ухудшающегося экономического положения …, то для Турции … в экономических интересах и для привлечения российских туристов в начинающийся летний сезон, а также для размораживания проекта «Турецкого потока» и строительства АЭС Аккую». Так что внезапная отставка Давутоглу — своеобразный «жест доброй воли в отношении России», заключает Musavat.

Штайнмайер: статус-кво в Карабахе неприемлем

11 мая состоялся визит главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Германию, передает Trend.az. В центре внимания двусторонних отношений был ряд вопросов: экономика, «роль Азербайджана в качестве регионального фактора стабильности» (слова министра иностранных дел ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера), демократия и права человека, а также роль Германии как председателя ОБСЕ. Как и ожидалось, не оставили в стороне и проблему Нагорного Карабаха. «В прошедшие недели мы констатировали новую эскалацию и конфронтацию в конфликте. Эти события, в том числе, к сожалению, и жертвы, показали лишь одно: статус-кво не может более сохраняться. Мы должны вернуться к обсуждению политического разрешения проблемы», — заявил Штайнмайер на пресс-конференции в Германском обществе внешней политики.

Немецкий министр пообещал, что его страна как председатель ОБСЕ совместно с Минской группой приложит «все усилия для того, чтобы наступило спокойствие и был найден путь к возвращению к политическим переговорам в кратчайшие сроки». Мамедъяров, в свою очередь, выразил надежду на то, что Берлин сможет внести свой вклад в мирный процесс. Он обратил внимание своего коллеги на то, «что во время военных действий ВС Армении совершили военные преступления, направленные против гражданского населения Азербайджана, а также что на фоне этого армянская сторона прибегала к провокационным заявлениям», передает информагентство AПA.

Тайные смыслы визита Путина в Баку

Запланированный в канун 9 мая визит российского президента Владимира Путина отложен, но не отменен, пишут азербайджанские СМИ. Minval.az попытался разобраться в причинах поездки лидера России. Отмечая серьезную обеспокоенность Кремля напряженностью в Карабахе, агентство указывает на то, что президент РФ «не посещает маленькие страны просто так», а «значит, есть более сильные мотивы». Агентство отмечает фактор Грузии, где недавно прошли широкомасштабные военные учения НАТО. Цель визита Путина — достичь введения российских миротворцев в зону карабахского конфликта, считает Minval.az.

Это решает две важные задачи. Во-первых, Россия добивается «нейтрализации активности США и НАТО, усилив военное присутствие в регионе, в том числе подготовить почву для введения в зону карабахского конфликта российских миротворцев». Во-вторых, Москва нейтрализует «риск начала широкомасштабной войны в Карабахе после «Формулы-1», если в мирном процессе в скором времени не будут достигнуты подвижки», заключил инфопортал.