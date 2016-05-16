



Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

В тот момент, когда посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы в интервью телеканалу ANS рассуждал о том, что в России якобы «убедились в надежности партнерства с Азербайджаном», и что «ему можно доверять, и поэтому сотрудничество между странами укрепляется», в самом Азербайджане, в Габале, завершилась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. По ее итогам министр обороны АР Закир Гасанов заявил, что «для повышения боеспособности и боеготовности ВС Азербайджана, Турции и Грузии мы посчитали целесообразным проведение совместных военных учений». Гасанов также подчеркнул, что «на встречах была подчеркнута эффективность трехстороннего формата военного сотрудничества, осуществлен обмен мнениями и обсуждены перспективы развития связей». По его словам, предусмотрено подписание Меморандума по взаимопониманию в оборонной сфере между тремя странами.

Именно на этом фоне в Грузии проходят совместные с НАТО военные учения Noble Partner — 2016 («Достойный партнер — 2016»), в которых принимают участие 1300 военнослужащих: 500 грузинских, 650 военнослужащих европейского командования армии США и 150 британских военных. Впервые в истории вооруженных сил Грузии в учениях используются американские танки «Абрамс». В этой связи МИД России заявил, что рассматривает «последовательное «освоение» натовскими военными грузинской территории как провокационный шаг, нацеленный на сознательное раскачивание военно-политической обстановки в Закавказском регионе».

Видимо, не случайно к этим учениям была приурочена встреча глав оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии. Плюс непрекращающиеся боевые столкновения на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе. Поэтому, если говорить о формирующемся более масштабном военно-техническом взаимодействии Азербайджана, Грузии и Турции, то видно, как выстраивается военная логистика тылового обеспечения этого трехстороннего альянса — с севера с грузинского плацдарма с предположительным участием НАТО, с юга — Турции как члена НАТО, и с востока со стороны Азербайджана, что обозначает геополитическую конструкцию, в эпицентре которой оказывается Армения — союзник России по ОДКБ. В этой связи некоторые российские военные эксперты утверждают, что в Закавказье формируется антироссийский альянс, за спиной которого стоят США. Однако не все столь однозначно.

Формальный повод альянса Азербайджан — Турция — Грузия в Габале был озвучен турецким министром обороны Исметом Йылмазом: «Министры трех стран обсудили вопрос обеспечения безопасности нефтегазопроводов, и было получено согласие на этот счет». Речь идет об охране экспортных энергетических коммуникаций, идущих через Грузию на Турцию: газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум) и нефтепровод (Баку — Тбилиси — Джейхан), а также о завершающемся строительстве железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Охрана от кого? Понятно, что от Армении, которая в случае расширения военной конфронтации с Азербайджаном может нанести удар по этим коммуникациям. Понятно и то, что такой ход событий возможен только при резком осложнении ситуации в Карабахе. И наоборот: если конфликтующие стороны все же придут к каким-то компромиссным соглашениям по данной проблеме. Тогда ситуация, по идее, должна быть блокирована. Но тут мы сталкиваемся с интригующей комбинацией.

Начнем с того, что так называемый трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном существует давно. Его активно продвигали главы Грузии и Азербайджана — Михаил Саакашвили и Ильхам Алиев с подключением премьер-министра, а ныне — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. К настоящему моменту Саакашвили свергнут, Эрдоган погряз в конфликтах на Ближнем Востоке и ведет уже гражданскую войну в юго-восточных вилайетах страны с курдами. Кстати, практически на тех территориях, по которым проходят из Азербайджана через Грузию энергетические коммуникации и над которыми, по сведениям уже турецких экспертов, он «утрачивает контроль».

Президент Азербайджана Алиев также завяз в военной фазе карабахского конфликта. Опасность состоит в том, что углубление военного сотрудничества по линии Анкара — Баку формирует канал перетекания эскалации как с Ближнего Востока в Закавказье, так и обратно. «Турция не поддержит другой вариант решения конфликта в Карабахе, если не будет идти речь о территориальной целостности Азербайджана. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Турция рядом с Азербайджаном в этом вопросе», — констатирует Йылмаз. Тогда как Россия проводит в отношении Азербайджана и Армении политику равноудаленности, хотя Ереван является членом ОДКБ. Поэтому апрельские события на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе играют на руку Турции, которая через «размораживание» конфликта пытается создать для России «закавказский фронт», чтобы отвлечь ее активное внимание от Ближнего Востока.

Карабахский конфликт «разморозили». Что дальше? Позиция западных сопредседателей в Минской группе не изменилась — в принципе, а в частности — они выступают за введение системы мониторинга по линии фронта и говорят о возможности введения миротворческого корпуса. Азербайджан, потерпев дипломатическое поражение на западном направлении, стал опасаться появления в регионе миротворцев, в составе которых может не быть российских военных, и что не только законсервирует ситуацию, но и поведет события по косовскому сценарию. Отсюда попытки — как это делает посол Азербайджана в России Бюль-Бюль оглы — посылать Москве позитивные политические импульсы. В свою очередь глава Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу уверяет, что «важность отношений Баку и Москвы для России выше членства Азербайджана в Евразийском экономическом союзе или ОДКБ, Кремль форсирует претворение в жизнь своего промежуточного плана по урегулированию карабахского территориального спора»; «до конца мая президент России Владимир Путин намерен провести встречи со своими армянским и азербайджанским коллегами, посетив лично Ереван и Баку». Кремль опроверг эту информацию, поэтому сложно понять, на кого рассчитана такая «политическая лапша».

Идем дальше. Турция — член НАТО и союзник США по этому альянсу. Для утверждения категорического императива как в курдском вопросе, так и в карабахском конфликте Анкара могла бы достичь согласия с Вашингтоном по этим проблемам и действовать с открытым забралом. Но этого нет. Более того, как в формате женевского процесса по сирийскому урегулированию, где планируется решение курдской проблемы, так и в формате Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию США и Россия действуют не только в тандеме, но и (по оценке авторитетных западных экспертов) достигли консенсуса. Не видеть этого может только слепой.

Поэтому когда командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, комментируя военные учения НАТО в Грузии, заявляет, что их «главная цель — проверить, насколько быстро американская военная техника и бойцы смогут примчаться на Кавказ в случае необходимости», сразу возникает вопрос о том, почему США пытаются — пока очень в очень ограниченных масштабах — постепенно закрепляться в Грузии при факторе существования российской базы в Армении. Может, они в Грузии готовят базу для своего миротворческого корпуса? Если США желают решить карабахскую проблему по азербайджанскому сценарию, утвердить Азербайджан в качестве главного регионального игрока в Закавказье, то почему до сих пор не обозначили публично свою позицию?

На наш взгляд, проблема в другом. Баку и весь остальной мир имеют разное представление о корнях карабахского конфликта, иначе интерпретируют прошлое народов Закавказья и пытаются вывести Азербайджан, Грузию, да и Турцию из плена мифологий прошлого, чтобы предоставить посредникам возможность заставить противников пойти на компромиссы, необходимые для всякого долгосрочного политического соглашения. В Грузии после августа 2008 года уже состоялся промежуточный геополитический финиш, для Турции — все еще впереди, а Азербайджан — на перепутье. Но вместо минимизации рисков распада все они почему-то ищут дороги к новой войне.