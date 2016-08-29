



Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в апреле 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Казахстан

«Китайцы выкупят всю землю»

Страх перед «китайской экспансией» стал поводом для проведения серии митингов «против продажи или сдачи в аренду земли иностранцам» в Казахстане, после которых 5 мая президент Нурсултан Назарбаев объявил о годичном моратории на ряд норм Земельного Кодекса. Свои посты потеряли министр экономики и министр сельского хозяйства.

Упрощенный транзит: из России в СУАР за два дня

Первая партия грузовиков из Новосибирска прибыла в Северо-Западный Китай в рамках режима упрощенного транзита через Казахстан. Время в пути составило два дня вместо семи. Прежний вариант включал обязательный таможенный досмотр при пересечении границы России и Казахстана.

В феврале 2016 года Россия и КНР обменялись бланками разрешений на транзитные автоперевозки через Казахстан.

СМИ назвали это событие «первыми практическими шагами в сопряжении двух интеграционных проектов — ЕАЭС и ЭПШП».

Киргизия

Китай хочет построить ГЭС в Киргизии

Представители китайской компании «StatePowerInvestmentCorporation» заявили о желании построить каскад из четырех ГЭС на юге Киргизии.

Речь идет о строительстве Казарманского каскада ГЭС суммарной мощностью 1160 МВт со среднегодовой выработкой 4661,6 млн кВт. ч

Представитель китайской стороны надеется, что в «скором времени весь пакет необходимых документов, необходимых для реализации проекта по возведению Алабугинской, Тогуз-Тороуской и двух Кара-Булунских ГЭС, будет готов».

Сроки реализации проекта не названы. Стоимость проекта и его условия также не разглашаются. По данным Агентства по продвижению инвестиций Минэкономики Киргизии, строительство может обойтись в $1,565 млрд.

Помня недавнее расторжение договора с Россией по схожему проекту, аналитик Никита Мендкович не верит в серьезность намерений Китая: «У Пекина узкий спектр интересов в регионе, который сводится к получению природных ресурсов. Импортировать электроэнергию из Киргизии невыгодно. Ведь Китай в текущей политической формации ориентируется на импорт из России и на самостоятельное производство. Китай может реализовывать подобные проекты в регионе «в нагрузку». Но, учитывая нынешнее сокращение темпов роста, логичным решением будет сокращение инвестиций. Киргизии не стоит рассчитывать на китайские инвестиции».

СМИ на Шелковом пути: мягкая сила Китая в действии

В Бишкеке прошел круглый стол на тему «Информационно-аналитическое сотрудничество стран на Шелковом пути». Участники круглого стола обсудили вопросы сотрудничества экспертно-аналитических и научно-образовательных учреждений, роли средств массовой информации стран, расположенных на пространстве Шелкового пути.

Инициатива встречи исходила от китайской стороны. Гостей из Поднебесной интересовала оценка эффективности китайской «мягкой силы» в Киргизии.

Ситуацию с китайскими попытками реализовать программы лояльности ИА REGNUMпрокомментировал казахстанский аналитик Марат Шибутов: «Все возможности, которые должны открывать программы «мягкой силы», для КНР сводятся к нулю. Для успешной работы в этом направлении существует препятствие — языковой барьер. Китайские СМИ на русском языке, которые работают на аудиторию Средней Азии, не слишком популярны».

Добавляет проблем Китаю и синафобия — по словам политолога Аркадия Дубнова, проекты Китая «в столицах Центральной Азии расценивают как опасное стремление Пекина к ползучей экспансии в регион. Растущее китайское влияние воспринимается как серьезная угроза даже на уровне менталитета».

Таджикистан

Китай и Россия — основные партнеры Таджикистана в торговле.

Согласно свежим статданным, объем таджикско-китайского товарооборота за первый квартал 2016 года составил свыше $215 млн. С Россией — почти $214 млн, с Казахстаном — около $140 млн, с Турцией — более $85 млн, с Ираном — свыше $26 млн.

В целом, по сравнению с данными аналогичный период прошлого года, объем внешнеторгового оборота снизился на $92 млн (-9,5%).

Китай — основной кредитор Таджикистана. Душанбе уже должен Пекину почти $1 млрд. Второе и третье место среди кредиторов занимают Всемирный банк (более $325 млн) и Азиатский банком развития ($277 млн).

Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало 2016 года составил $2,18 млрд. За год эта цифра выросла на $87,2 млн.

Безвозмездная помощь китайского соседа

В Таджикистане завершился «Поиск-2016». Совместные учения разведподразделений стран ОДКБ прошли в Рамитском ущелье на полигоне, построенном с помощью КНР.

Наблюдателям продемонстрировали китайские бронеавтомобили, которые Пекин предоставил бесплатно, в качестве гуманитарной помощи. При этом, по мнению таджикских военных, такие подарки «раздражают Москву и расцениваются как сближение Пекина и Душанбе».

В Таджикистане расположена российская военная база, самая крупная на территории Средней Азии. Пребывание российских военных на территории Таджикистана продлено до 2024 года.

Узбекистан

Узбекский газ уйдет в Китай

Узбекистан может высвободить дополнительные объемы газа для экспорта в Китай. Произойти это может в случае успешного завершения строительства газоперерабатывающего завода на юго-западе Узбекистана.

19 апреля о начале строительства Кандымского газоперерабатывающего комплекса сообщила российская компания «Лукойл». В рамках проекта планируется построить «газоперерабатывающий завод мощностью 8,1 млрд м3 газа/год, а также систему сбора природного газа, которая на стадии полного развития включит в себя 114 добывающих скважин, 11 кустовых площадок и четыре сборных пункта».

Первую очередь Кандымского газоперерабатывающего комплекса планируется ввести в строй до 1 июля 2018 года.

Сейчас узбекский газ в Китай идет по трем параллельным линиям центральноазиатского магистрального газопровода. Дополнительные объемы пойдут по четвертой линии — через Киргизию и Таджикистан.

По словам ведущего специалиста Института энергетики и финансов Ивана Баграмяна, «текущий экспорт находится в районе шести миллиардов с перспективой увеличения в ближайшие годы до десяти миллиардов кубов».

По данным китайской статистики на 14 апреля, КНР продолжает наращивать импорт газа. В первом квартале 2016 года объем увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Узбекские виноделы и железная дорога в Китай

В Узбекистане наблюдаются признаки проведения медийной кампании в поддержку строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан. 13 апреля 2016 года на сайте «Спутник — Узбекистан» появился рассказ анонимного узбекского винодела, сетующего на невозможность напрямую поставлять свою продукцию в Китай.

Как отмечается в материале, «запуск новой железной дороги в Поднебесную позволит значительно сократить сроки и стоимость перевозок, а значит и повысить привлекательность вина».

Железная дороги Китай-Киргизия-Узбекистан является частью проекта Экономического пояса Шелкового пути. В феврале 2016 года на территории Узбекистана завершилась прокладка электрифицированной железной дороги, соединяющей Ферганскую долину с основной частью Узбекистана. Другой предполагаемый участник строительства, Киргизия, не назвала четких сроков строительство полотна на своем участке. Сейчас проект проходит очередной этап согласования ТЭО.

Туркмения

Ашхабад навострил рельсы в Иран

Туркменская делегация обсудила с китайскими коллегами реализацию транзитного и экспортно-импортного потенциала железнодорожного коридора Китай-Казахстан-Туркмения-Иран.

Участие в обсуждении, проходившем в китайском городе Ляньюньган, приняли более 180 человек. Туркменскую сторону представили посол Туркмении в КНР, сотрудники представительства Союза промышленников и предпринимателей в Пекине, а также представители служб железнодорожного и морского транспорта Туркмении.

Также был проведен интерактивный семинар с участием крупных логистических и экспедиторских компаний города Ляньюньган. Делегация Туркмении встретилась с секретарем городского партийного комитета Яном Синши и мэром города Ляньюньган Сян Сюелуном, а также посетила новый экономический район Сюйвэй, международный порт города Ляньюньган, завод по производству стальных труб, совместный логистический центр «Китай-Казахстан»

В декабре 2014 года была запущена в эксплуатацию магистраль по маршруту Узень-Гызылгая-Берекет-Этрек-Горган. Предполагается, что коридор Север-Юг может стать альтернативой морскому маршруту через Суэцкий канал.

По предварительным оценкам, по сухопутному маршруту будет перевозиться до 3−5 миллионов тонн грузов в год, в перспективе возможно увеличение до 10−12 миллионов тонн.

Туркмения увеличит поставки газа в Китай

Туркменнефтегазстрой начал строительство дожимной компрессорной станции на Малайском газовом месторождении. Оно находится на востоке страны и служит ресурсной базой магистрального газопровода Туркмения — Китай.

Станция увеличивает темпы и уровень добычи голубого топлива при сниженном давлении на месторождении. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению экспортных поставок газа в Китай.

Ашхабад планирует в 2016 году увеличить добычу газа на 9% — до 83,8 млрд кубометров. На экспорт, главным образом в Китай, будет направлено около 48 млрд кубометров.

Выводы:

1. Пекин меняет риторику в отношении ЕАЭС. Если ранее китайская сторона активно говорила о желании сотрудничать с ЕАЭС в целом, то сейчас чаще речь идет о двухстороннем сотрудниестве со странами региона вне зависимости от того, являются ли они членами ЕАЭС или нет.

2. Пекин наращивает усилия в области реализации «мягкой силы». Одновременно с этим КНР пытается проанализировать причины предыдущих неудач в этом направлении.

3. Пекин реализовывает инфраструктурные проекты на территории Средней Азии, используя регион как ресурсную базу и, в перспективе, как рынок сбыта своих товаров. КНР не вкладывает средства в проекты, ускоряющие процесс реиндустриализации региона.

4. С прицелом на интеграционный проект Пекина государства Персидского залива развивают свои логистические маршруты со странами Средней Азии: Узбекистаном и Таджикистаном.