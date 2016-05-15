



Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин и британские СМИ

«Влад теряет свою крутизну» — таблоид Sun ни на сантиметр не отступает от своего главного принципа деятельности: увидеть в любом факте нечто, до чего другие даже бы и не додумались. Убойный заголовок — естественно, про Путина. Кто же еще может привлечь внимание читателя, заставить того совершить вожделенный клик? Ну, а для тех, кто по какой-то причине сомневается, стоит ли посещать страницу — подзаголовок «Путин падает во время хоккейного матча и крадет внимание всех».

Издание сообщает читателю, что президент Владимир Путин упал на льду во время хоккейного матча вечером в Сочи. Участие в игре — хороший пиар-ход политика. А его падение — может быть, игровая оплошность, а может быть, и рекламный ход.

Минимум текста сопровождает огромное количество красочных фотографий, на которых невооруженным глазом видно, что российский президент доволен, счастлив и совершенно невредим.

«Фабрика мороженого «Славица» в Татарстане прекращает выпуск одного из видов шоколадного мороженого, — пишет Guardian. — На это бы никто не обратил внимания, если бы не название этого продукта — «Обамка». Что по-русски означает «Маленький Обама». Мороженому дали имя в честь президента США. Что тут же вызвало возмущение международной общественности, указавшей русским, что в этом видится расизм и этим провоцируется антиамериканизм в российском обществе».

Автор статьи Дженнифер Уилсон утверждает, что мороженое «Обамка» является частью тенденции в отношениях между Россией и США, в рамках которой расистские шутки в адрес первого темнокожего президента Америки стали привычным делом.

Журналистка говорит, что это уже второй скандал, связанный с именем американского лидера — в декабре прошлого года в сети супермаркетов «Бахетле» были обнаружены разделочные доски, на которых красовались три обезьяны — две взрослые и с ними детеныш. Детеныш имел лицо Обамы.

Уилсон утверждает, что ей известны еще, по крайней мере, четыре расистские шутки, в которых фигурирует Обама. При этом она ссылается на снимок, выложенный в Twitter Ириной Родниной, серию плакатов «Банан-Обама», расклеенных в Перми, пишет о том, что в Москве на световом шоу по случаю дня рождения хозяина Овального кабинета на стену американского посольства было спроецировано изображение Обамы с бананом, и упоминает сценку на ту же тему, разыгранную в ходе чемпионата по полетам на любительских планерах Red Bull Flugtug — 2015 в Крылатском.

«В последние два года в России особенно часто появляются подобные расистские шутки. Надо понимать, что это — реакция россиян на критику, высказываемую Вашингтоном в адрес Москвы за аннексию Крыма и поддержку украинских повстанцев оружием и людьми».

Financial Times анализирует «возвращение Кудрина на значимую должность, которая на самом деле значимой не является». Корреспондент издания Кэтрин Хилле считает, что «говорить о повороте Путина лицом к реформам пока нет оснований. Приближение Кудрина может оказаться небольшой уступкой оппозиционерам. И эта уступка впоследствии принесет нынешнему главе Кремля большие дивиденды. Сейчас Кудрин, составляя план действий на 2018 год, фактически разрабатывает платформу, на основании которой Путина снова изберут президентом. На самом деле начало реформ отложили, таким образом, еще на два года. И отложить — не значит твердо пообещать начать их делать в назначенный срок. Пока экс-министр финансов России работает за надежду на то, что его назначат на высокий пост, определяющий ход развития страны. За надежду, к которой не приложили гарантий на ее исполнение».

Independent приводит данные социологического опроса, проведенного фирмой YouGov в тридцати странах мира (перечень государств не приводится). Задачей компании было определить, кем в мире сегодня восхищаются больше всего (по 20 мужчин и женщин). Папа Римский Франциск занял в итоговом протоколе 13-е место, далай-лама — 8-е. Возглавил список глава Microsoft Билл Гейтс, в первую пятерку вошли также Барак Обама, Си Цзиньпин, Джеки Чан и Стивен Хокинг. Шестое место в этом рейтинге — у Владимира Путина.

«Путиным в мире восхищаются больше, чем далай-ламой и папой», — с удивлением констатирует автор новостного сообщения Оливия Блэр. Можно представить, какого уровня достигло бы удивление журналистки, попробуй она провести такой же опрос в России.

Times обнаружила в стране «нового высокопоставленного защитника Путина». Им стал только что покинувший кресло мэра Лондона Борис Джонсон.

«Если хотите знать, как вести оборонную политику, чтобы получить максимум проблем, взгляните на международную политику ЕС, — цитирует газета отставного мэра. — Разве продуманные действия трезвых специалистов могут привести к тому, что случилось в Боснии, и тому, что происходит на Украине? Максимум, чего удалось добиться Евросоюзу, — инициировать хаос. Это мы видели на Балканах».

На Джонсона тут же набросились несогласные, сообщает издание. Бывший премьер Швеции Карл Бильдт в своем Twitter обвинил британского политика в незнании того, что происходит на Украине, и назвал того «защитником Путина». Его определение тут же повторил экс-министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, добавив, что «Джонсон составил компанию Марин Ле Пен, Найджелу Фаражу и Гриту Уайлдерсу, которые считают виноватым в случившемся на Украине ЕС, а не Владимира Путина. Вот так сторонники «брекзита» легко поступаются нашей безопасностью», — пишет корреспондент.

Тема «выходить или не выходить из Евросоюза» по-прежнему остается одной из ключевых в британской прессе. Чем ближе дата референдума, тем выше накал полемики.

Telegraph публикует выдержки из письма в редакцию пятерых бывших руководителей НАТО, служивших в организации в период с 1984 по 2014 год.

«Если британцы проголосуют за «брекзит» 23 июня — это будет результатом, вызывающим большую тревогу за страну. Это будет реальной помощью врагам Запада. Такое решение приведет к потере британского влияния в Европе и подорвет престиж и мощь НАТО в тот самый момент, когда альянс пытается усилить свои позиции и роль в Восточной Европе. Все знают, что мир на континенте в последние 60−70 лет гарантировало НАТО», — цитирует газета пятерку «ястребов».