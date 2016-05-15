



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8—14 мая стали: папа Франциск принял в Ватикане мирового старейшину суфийского ордена Бекташи Бабу Эдмонда Брахимая; тридцать сирийских детей-беженцев были изнасилованы в турецком лагере для беженцев; Эрдоган активизировал борьбу с немусульманскими меньшинствами; бежавших в Иракский Курдистан христиан обязали подписать петицию о реорганизации автономии в независимое курдское государство; американские базы ПРО не защитят Польшу и Румынию; госсекретарь Ватикана кардинал Паролин в июне отправится на Украину и другое.

Зал печати Святого престола обнародовал программу апостольского визита папы Римского Франциска в Армению, который состоится с 24 по 26 июня, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик прибудет в Ереван 24 июня во второй половине дня. После он направится в Эчмиадзинский кафедральный собор, главный храм Армянской апостольской церкви, где вознесет молитвы и обратится с приветствием к католикосу всех армян Гарегину II. Вечером того же дня в президентском дворце Франциск встретится с президентом Армении, гражданскими властями и дипломатическим корпусом, к которым обратится с речью. 25 июня утром папа посетит столичный мемориальный комплекс, посвященный жертвам массового уничтожения 1,5 миллиона армян между 1915 и 1916 годами во времена Османской империи, а затем отправится в Гюмри — там на площади Вардананц понтифик возглавит божественную литургию. Во второй половине дня Франциск посетит кафедральные соборы Армянской апостольской церкви и Армянской католической церкви. Вечером того же дня папа возвратится в Ереван, где на площади Республики примет участие в экуменической встрече и молитве о мире. 26 июня в апостольском дворце Эчмиадзина Франциск встретится с армянскими католическими епископами и будет присутствовать на божественной литургии в армянском апостольском кафедральном соборе, где проповедь произнесет Гарегин II, а папа — приветственное слово. После обеда с иерархами Апостольской и Католической церквей состоится встреча с делегатами и благотворителями и подписание Совместной декларации. Последний этап визита в Армению — вечерняя молитва в монастыре Хор Вирап, на месте, где, согласно преданию, в конце III века много лет находился в заточении святой Григорий Просветитель, первый католикос всех армян.

«Для нас, армян, это большая и великая радость, — заявил Radio Vaticana архиепископ Армянской католической церкви в сирийском Алеппо Бутрос Мараяти. — И прежде всего потому, что Святейший отец, который знает историю армян, совершает паломничество в память армянских мучеников». Монсеньор отметил и экуменическое значение визита понтифика, заявив, что это «дает нам надежду на мирную жизнь со всеми странами, граничащими с маленькой страной, которая является Армения, а также на сотрудничество между армянами Республики и всеми армянами диаспоры». Архиепископ подчеркнул, что посещение Франциском Армении имеет международное значение, так как Ереван надеется присоединиться к европейскому сообществу.

Визит папы в Армению проходит по следам 100-летней годовщины Геноцида армян и во время Года милосердия, объявленного Святым престолом, рассказал Catholic News Agency (Инглвуд, США) посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. Армянский народ научился быть сильным из-за своей истории, отметил Минасян, отсылая к убийству 1,5 миллиона армян, совершенному Османской империей. Столетняя годовщина стала возможностью увидеть достигнутый прогресс, добавил посол, армяне показали миру, что такое геноцид и что такое отрицание геноцида. «Мы очень благодарны людям, от самого «маленького» до самого «большого», до папы Франциска, который совершил исторический поступок, отслужив мессу в честь армянских мучеников и назвав вещи своими именами, вводя в оборот еще один термин — «экуменизм крови». Это экуменизм, основанный на крови, так как армян уничтожали еще и потому, что они были христианами», — констатировал Минасян. Армянский народ «полон радости» от предстоящего визита понтифика и с нетерпением ждет Франциска. Особенно значимо паломничество папы в контексте отказа признать Геноцид армян со стороны некоторых турецких и иных политиков. Как сказал посол, «мы не закрываем историю в этом году, переворачивая страницу. Мы открываем еще одну книгу, и эта новая книга имеет название «Борьба против отрицания».

В восточной турецкой области Муш недавно было осквернено историческое армянское кладбище начала XVIII века, передает Agenzia Fides (Ватикан). Вандалы разрыли несколько могил и разбросали человеческие останки по всему кладбищу. По мнению местных властей, преступники думали найти в могилах ценности. Узнав о случившемся, представитель армянской общины Азиз Дагкин призвал к скорейшему восстановлению исторического кладбища. «Мы призываем положить конец осквернению наших могил: они не содержат ничего, кроме костей наших предков, которые были похоронены, завернутые в простыни. Там нет ценностей, так же как и в наших монастырях», — подчеркнул Дагкин. Напомним, что Муш в конце XVIII века стал ареной антиармянских погромов и массовых убийств, инициированных османской властью и часто осуществляемых нерегулярными курдскими формированиями.

AsiaNews (Рим, Италия) со ссылкой на турецкую газету BirGün сообщает, что тридцать сирийских детей-беженцев были изнасилованы в лагере для беженцев Низип, расположенном неподалеку от города Газиантеп. Педофил арестован. Несмотря на то, что об этом преступлении знали давно, новость о нем только сейчас появилась в турецких СМИ. Этот факт можно расценивать как часть политической борьбы за «наследство» уходящего в отставку премьер-министра Ахмета Давудоглу. Ответственность за поддержание порядка в лагерях для беженцев несет правительственное агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Кроме того, Низип позиционировался турецкими властями как модель обустройства вынужденных переселенцев, его лично посещала канцлер Германии Ангела Меркель во время своей недавней поездки в Турцию. Главная оппозиционная турецкая сила, Республиканская народная партия, потребовала начать парламентское расследование и отправила в лагерь собственную делегацию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган активизировал борьбу с немусульманскими меньшинствами, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Об этом говорит отмена церемонии освящения храма в местечке Ослудже (область Бурса), на которую должен был прибыть глава Константинопольского патриархата Варфоломей. В 1923 году христианское большинство этого региона было выселено и на их место пришли турки. В упадок пришла базилика Святого Георгия, лишь только после того, как в 2012 году была восстановлена епархия Бурса, местный епископ начал собирать свою паству и занялся восстановлением церквей. Он смог перетянуть на свою сторону мэра города Бурса Мустафу Бозбея, который согласился взять на себя часть затрат на реконструкцию. Бозбей и пригласил патриарха Варфоломея заново освятить базилику Святого Георгия, что было запланировано на 7 мая этого года. Однако ставленник Эрдогана, губернатор провинции Бурса Мунир Каралоглу выступил против открытия храма. Все это, по мнению издания, напрямую связано с отставкой премьера Давутоглу, на которого турецкие христиане возлагали большие надежды. В последнее время с главой правительства представители Константинопольского патриархата вели переговоры о возвращении депортированных христиан и их потомков в Турцию. Однако самодержавные планы Эрдогана ставят крест на этих усилиях.

Папа Франциск принял в Ватикане мирового старейшину суфийского ордена Бекташи Бабу Эдмонда Брахимая, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Оба лидера выступили против распространения «фундаментализма» на Балканах, особенно в Боснии и Герцеговине. Понтифик во время встречи с Брахимаем нарушил дипломатический протокол, чтобы показать ему свое сердечное расположение. Франциск подчеркнул в разговоре с духовным лидером бекташи «необходимость диалога, взаимопонимания и братского сотрудничества между религиозными общинами в современном мире» и назвал Балканы «истинно европейской границей в борьбе против халифата». Баба Эдмонд Брахимай проживает в Албании. Папа посетил эту страну в сентябре 2014 года и с тех пор поддерживает хорошие отношения с главой суфийского ордена. Учение Бекташи связывают с шиитским исламом. В Сирии и Ливии места отправления этого культа сравняли с землей, так как сунниты считают их «местами отступничества». Сам орден возник в XIII веке. В 1925 году большая часть его адептов из-за репрессий со стороны властей переехала из Турции в Тирану. Последователи бекташи сражаются с влиянием радикальной ваххабитской идеологии на Балканах, а папа Франциск участвует в международной деятельности, как и дипломаты по всему миру.

Изрядное число исповедующих христианство ассирийцев, халдеев и сирийцев, которые нашли убежище в Дахуке от боевиков ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), были вынуждены на днях подписать петицию в поддержку провозглашения независимого курдского государства в Иракском Курдистане, информирует Agenzia Fides. В документе, адресованном правительству курдской автономии, в частности, выражается надежда на скорейшее освобождение Мосула от джихадистов и включение провинции Ниневии в качестве автономного округа в Иракский Курдистан. Новость о петиции вызвала тревогу у партий, которые поддерживают халдеев, сирийцев и ассирийцев. Христианский политик Имад Юхана, член Ассирийского демократического движения (Zowaa) и депутат иракского парламента, призвал власти курдской автономии срочно начать расследование, чтобы выяснить, кто стал организатором сбора подписей, подчеркнув, что требования петиции в настоящий момент только лишь усугубляют расколы и разделения и могут подорвать мирное сосуществование между различными общинами иракского народа. По мнению издания, появление петиции, которую христиане были вынуждены подписать, указывает на фрагментацию Иракского государства.

Северных йеменцев вытесняют из Адена, пишет AsiaNews. Кампания по их принудительному удалению началась еще в 2015 году, но сейчас набрала обороты. Целью высылки северных йеменцев, как представляется, является создание гомогенного населения в южных провинциях страны. По некоторым предположениям, за этим планом стоят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Прибытие американских войск, как считается, не остановит депортации. Строго говоря, происходящий процесс нельзя назвать этнической чисткой, так как жертвы преследования имеют то же происхождение, что и их преследователи. Местные власти отвергают обвинения в целенаправленном изгнании северян, заявляя, что депортированные не имеют документов, однако удостоверения личности у тех все же были. Один из последних инцидентов произошел в районе Тор на полпути между провинциями Аль Хай и Тааз. Кампания ненависти раскалывает страну на две части, север и юг, спустя 25 лет после воссоединения страны, подчеркивает издание.

Новый этап в отношениях между Ватиканом и материковой частью Китая может начаться с подбора кандидатуры главы апостольской нунциатуры на Тайване, полагает Catholic News Agency. Присутствие апостольской нунциатуры на острове до сих пор является препятствием для установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий между Пекином и Святым престолом. 19 марта этого года поверенный Ватикана в делах на Тайване, монсеньор Пол Фицпатрик Рассел был назначен апостольским нунцием в Турции и Туркменистане. На его место никто не был назначен, что, возможно, говорит об определенной динамике в отношениях между Святым престолом и КНР. Папа Франциск неоднократно демонстрировал большой интерес к восстановлению контактов с материковым Китаем, не секрет, что одно из его мечтаний — визит в Пекин. Не исключено, что «дипломатическая оттепель» оставит вакантным пост руководителя апостольской нунциатуры на Тайване в течение какого-то времени. Это не означает, что нунциатуру закроют, но ее статус будет Ватиканом понижен.

Глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский прокомментировал Nasz dziennik (Варшава, Польша) предстоящий саммит НАТО, который примет в июле этого года польская столица. По словам эксперта, решение об укреплении «восточного фланга» Североатлантического альянса, а именно — развертывание в Польше бригады на ротационной основе, ничего существенного не изменит «с точки зрения нашей безопасности». Для Польши важнее получить противоракетные системы, от отсутствия которых она «отчаянно страдает». Как полагает Запаловский, в ответ Россия может разместить ядерные ракеты в Калининградской области, проблема будет лишь в том, предаст Москва гласности этот факт или нет. Что касается американских баз ПРО НАТО, одна из которых уже запущена в Румынии, а строительство второй началось в польском поселке Редзиково, то, как говорит эксперт, «давайте посмотрим правде в глаза: эти базы имеют важное значение для обороны Соединенных Штатов, а не Польши и Румынии». Варшаве, напротив, важно иметь несколько мобильных систем противоракетной обороны для борьбы с ракетами малого и среднего радиуса действия.

В июне этого года государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин посетит Украину, информирует Radio Vaticana. Цель визита — «выразить солидарность папы Франциска с населением, которое подвергается страданиям». Госсекретарь подчеркнул, что он «особенно обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации, вызванной продолжающимся конфликтом», который заставил более 1,5 миллиона человек оставить свои дома. Он отметил, что Католическая церковь хотя и является меньшинством на Украине, она «пытается отвечать на потребности населения», а Святой престол готовит «ряд инициатив для помощи всем, несмотря на религиозную принадлежность». Кардинал Паролин также подчеркнул важность соблюдения международного и гуманитарного права, вновь призывая заинтересованные стороны «вступить на путь диалога с целью преодоления актуальных проблем и облегчения страданий населения».

Апостольский нунций Клаудио Гуджеротти встретился с нуждающимися города Киева во время раздачи пищи, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Бедняки всегда с нетерпением ожидают приезда машины «Каритас-Спес», но на этот раз во время традиционного обеда дело не ограничилось только едой. Настоящим сюрпризом для людей был приезд монсеньора Гуджеротти, который решил лично поддержать нуждающихся. Исходное удивление и неуверенность присутствующих очень быстро развеялись от веселых шуток и теплых слов, которыми их приветствовал нунций. Нуждающиеся были так увлечены общением, что архиепископу пришлось несколько раз попросить их немного поесть. Завершилась встреча совместным фотографированием и взаимными заверениями, что это не в последний раз.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.