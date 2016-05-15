



Дамир Сафиуллов Разрушающаяся стела «Радость труда» в Тольятти, 14 мая 2016 года

Вандалы разрушают исторический памятник. Что это? Где это? Когда это?

Что? — огромная монументально-мозаичная стела-панно «Радость труда».

Где? — в центре европейской части России, в Самарской области, практически на главной улице города Тольятти.

Когда? — в начале мая 2016 года.

Осталось ответить на вопрос «Почему разрушают?». Об этом ниже.

Тольятти — город, рождённый трижды. В 1737 году на берегу Волги, напротив Жигулёвских гор, построили крепость для защиты южных рубежей России. Крепость получила название Ставрополь.

Вторым рождением города принято считать начало строительства в 1950 году крупнейшей в Европе гидроэлектростанции с образованием Жигулёвского моря (Куйбышевского водохранилища).

Третье рождение связано с началом строительства в 1966 году Волжского автомобильного завода. К этому времени (с 1964 года) город уже носил имя «Тольятти».

Тольятти рождался в третий раз как город будущего, город-сад. На его создание направлялись ресурсы всего Советского Союза. Тысячи комсомольцев-добровольцев приезжали строить новый город, новый завод, новую жизнь… Сейчас Тольятти является самым крупным НЕ областным городом в России и в Европе. Здесь живет более 700 тысяч граждан.

У Тольятти был огромный экономический потенциал, в городском бюджете хватало денег на самые амбициозные проекты. Что говорить, какое-то время в 90-е годы «АвтоВАЗ» формировал 4% федерального бюджета!

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О тех временах вспоминают с ностальгией. Нынешняя действительность не радует. Кризис за кризисом сотрясали Тольятти и превратили его в один из беднейших городов России. Из-за высокой безработицы и низких зарплат молодёжь бежит отсюда в поисках лучшей доли в другие регионы.

Несмотря на кризисы, ухудшающиеся перспективы, признание за Тольятти статуса «моногород», его жители сохраняют оптимизм и не хотят отказываться от культурного развития города.

В Тольятти существует уникальный памятник культуры, на котором выложена мозаикой история СССР: возникновение рабоче-крестьянской красной армии, ликвидация безграмотности и создание мощной науки, Великая Отечественная война, первый полёт в космос советского человека Гагарина. Завершается композиция строительством ВАЗа, выпуском первого автомобиля и словами Указа о присвоении заводу имени 50-летия СССР. Мозаика «Радость труда» имеет исполинские размеры: в высоту 5 метров, в длину более 100 метров, а её площадь составляет 530 кв. м!

Фёдор Быстров, pro-derek.livejournal.com Разрушающаяся стела «Радость труда» в Тольятти, 2014 год.

Монументально-мозаичная стела-панно «Радость труда» должна была бы стать главной достопримечательностью Тольятти, только нынешние городские власти поступили с нею как временщики, как варвары с Римом. В 2006 году, в нарушении Закона о памятниках, мэрия передала землю вместе с мозаичным памятником в аренду под постройку объекта недвижимости фирме «Экспо-Тольятти», руководителем которой являлся В.В.Воронской. При этом в договоре об аренде земли стела-панно не выступает в качестве обременения — про неё вообще не упоминается, как будто там пустое место. Застройщик организовал отвал земли (огромную гору) в метре от памятника. Теперь одна сторона этого грандиозного сооружения недоступна для просмотра. Впрочем, для горожан недоступен для просмотра весь памятник, ведь он находится за забором с колючей проволокой, на земле, которую арендует частное лицо.

С 2008 года стройку заморозили, да так и не разморозили по настоящее время. Зато в 2011 году право на аренду земли было передано фирме-двойнику из Перми (руководитель А.А.Бодров), но под тем же номером договора — весьма подозрительное обстоятельство, если не сказать «прямое нарушение». Мало того, договор на аренду земли закончился в 2014 году, но охрана, нанятая А.А.Бодровым, продолжает удерживать территорию и запрещает приближаться к памятнику.

Дмитрий Протасов Разрушающаяся стела «Радость труда» в Тольятти, 1 марта 2016 года

Возмутившись бездействием и попустительством властей, тольяттинское отделение Движения «Суть времени» подало жалобу в прокуратуру — с указанием всех нарушений.

А 9 мая 2016 года «Суть времени» начало сбор подписей под обращением, адресованным губернатору Самарской области Меркушкину Н.И. и мэру г.о.Тольятти Андрееву С.И. Подписавшие Обращение граждане требуют включения реставрации стелы-панно «Радость труда» в федеральную программу празднования 50-летия «АвтоВАЗа». Тольяттинцы живо откликнулись на призыв общественной организации и всего за 5 дней было собрано более 1200 подписей! Такую активность можно назвать признаком настоящего гражданского общества, проявлений которого не предполагали в депрессивном Тольятти.

Дмитрий Протасов Разрушающаяся стела «Радость труда» в Тольятти, 1 марта 2016 года

На гражданскую активность тольяттинцев совершенно невероятным образом отреагировали те, кто заинтересован в сносе памятника. С него стали скалывать целые пласты мозаики! Её разрушали специальными инструментами, так как иначе снять крепко закреплённую смальту было нельзя, а стало быть, действовали не простые вандалы.

Видно, опыт ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) воспринят тольяттинскими частными собственниками и эффективными менеджерами. Интересно, как на это все прореагируют власти?