



Иван Шилов ИА REGNUM «Углеродный налог» уничтожит угольную промышленность России. Получается, что Польше и Китаю — уголь как источник энергии полезен, а России — вреден

13 мая премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с вице-премьером Александром Хлопониным для обсуждения вопросов, связанных с Парижским соглашением. Поскольку фактическая сторона вопроса, связанная с неприемлемостью полноценного участия нашей страны в данном соглашении, на ИА REGNUM и ИА REX обсуждалась неоднократно и этому вопросу был посвящен специальный экспертный форум, проведенный 17−18 марта, повторяться, переливая из пустого в порожнее, не имеет смысла.

Кроме того, тема привлекла внимание широкой общественности; результатом этого стало ее обсуждение в начале мая, то есть совсем недавно, на телеканале «Красная линия».

Поэтому целесообразно сразу же приступить к анализу сказанного на встрече премьера и его заместителя и к тому, что нас всех ожидает — страну, ее экономику, регионы и т.д.

Первое, о чем говорит Дмитрий Медведев, — план мероприятий по сокращению объема выбросов парниковых газов до уровня 75% объема выбросов в 1990 году, в который он внес изменения, указанные в Распоряжении Правительства РФ от 11 мая 2016 года №877-р. В этом распоряжении содержится ссылка на еще одно такое же Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля уже прошлого, 2015 года №716-р.

Имеет очевидный смысл рассматривать эти документы в комплексе.

Первое. Говорится о разработке проекта федерального закона, регулирующего выбросы, в том числе в части классификации парниковых газов, которую руководящие чиновники обещают изменить и внести в перечень «вредных выбросов» углекислоту (CO 2 ). Ранее, и это подтверждает Хлопонин, углекислоты в перечне «опасных газов» не было, что вполне логично: этот газ — часть земной атмосферы. Премьер-министр, любящий демонстрировать свою IT-продвинутость, либо не обладает необходимым запасом знаний уровня средней школы, либо совершил научное открытие, достойное лавров Эйнштейна.

Кроме того, расширение перечня «опасных газов», в том числе за счет метана, который естественным путем выделяется из болот, это — очередной, уже практический, шаг к уничтожению российской промышленности, который расширяет пространство внешнего контроля над нашей страной. Еще и потому — и на это следует обратить внимание, — что, перечисляя объемы выбросов парниковых газов различными странами, «собеседники» ни слова не говорят об их поглощении, и из их диалога следует, что Россия — не экологический донор планеты, которым является на самом деле, а такой же рядовой «эмитент» парниковых выбросов, то есть загрязнитель, как и другие страны. Только выбрасывает меньше ведущих — Китая, США, Европейского союза и Индии, находясь по этому показателю на пятом месте с 4% от общего объема мировых выбросов.

Причем ни слова не говорится не только о поглощении парниковых газов российской природной средой, но и об абсолютных цифрах выбросов (у России — 2,4 млрд тонн эквивалента CO 2 ). Это делается, чтобы не «заострять», спустив «на тормозах» и утаив от общественности тему российского поглотительного ресурса, который, по оценкам специалистов, составляет 11,2 млрд тонн и в 15 раз превосходит ту ложь, которую распространяет Минприроды во главе с министром Сергеем Донским, который говорит о 860 млн тонн поглощения. Куда девается этот ресурс? Он похищается и приватизируется загрязнителями, которые, его захапав, еще и не стесняются обвинять Россию в загрязнении окружающей среды и требовать от нее сокращений.

Делятся ли они «захапанным» с Россией? С Россией не делятся, с отдельными «россиянами» — очень даже вероятно. И это на соответствующем «профессиональном» сленге называется «откатом».

Понимаете, читатель, в 15 раз или около того разницы не бывает; при профессиональном, честном подсчете оценки могут различаться на считаные проценты. Даже не на десятки процентов и уж тем более не в разы и не на порядки. И даже когда возникают разночтения, переговорщики с традиционной, национальной ориентацией — хоть американские, хоть китайские или корейские — с кровью бьются за каждую тонну, дюйм или процент, чтобы выиграть его для своей страны. Все так делают, кроме российских. Российские переговорщики, которым свойственна «нетрадиционная», антинациональная ориентация, до крови бьются за каждую такую единицу, чтобы ее у страны отнять, и по части нанесения ущерба национальным интересам бегут впереди не только паровоза, но и наших откровенных «пиндопартнеров».

Второе. Возникают «эти» 15 раз по одной, очень простой причине. Правительство во главе с Медведевым, Хлопониным, Донским считает по международной методике МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), не пользуясь при этом правом, которое записано в базовой Декларации ООН по окружающей среде и развитию 1992 года (принцип 17), — самим устанавливать методику отчетности. Причем правительство само признает, что разрешенной международным правом собственной методики у него нет, что и позволяет высокопоставленным чиновникам лгать в глаза общественности. За 24 года она создана не была, а теперь вот решились выдать за нее лукавые цифры из Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в России (из 716-го распоряжения).

То, что эта правительственная «система мониторинга» будет липовой, ясно из 877-го распоряжения. В нем говорится, что в 2017—2018 годах «обязанность по предоставлению отчетов о выбросах парниковых газов будет распространена на организации с объемом выбросов более 50 тыс. тонн CO 2 -экв./год с учетом косвенных энергетических выбросов парниковых газов». Далее и последуют требования СОКРАЩАТЬ эти объемы в соответствии с принятыми в Париже колониальными обязательствами. То есть душить промышленность. Или платить за эти выбросы углеродный налог, который пойдет на финансирование развивающихся стран по части адаптации к климатическим изменениям. То есть тоже её душить, но уже не физически, а финансово. Помощь «развиваям» эта — незаконная, противоречащая еще одному международному документу, на который ссылаются Медведев с Хлопониным, — Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). По ней Россия такие взносы в пользу развивающихся стран делать не обязана, не входит она в соответствующий перечень стран, установленный приложением II к РКИК; Зеленый климатический фонд под это должны наполнять развитые страны Запада из ОЭСР — Организации экономического сотрудничества и развития. Но наши, бегущие впереди паровоза, «отцы нации» готовы и собираются это делать вне закона, для поддержания имиджа Медведева и его правительственной Кo «за бугром». Что подумают о них в ООН, этим «народным благодетелям» куда важнее, чем мнение своих сограждан; на него им наплевать. Как в общем-то было всегда.

Почему такой подход именно «липовый»? Все по тому же отсутствию упоминания о поглощении парниковых газов природными средами России. Если бы он был не липовый, говорилось бы об обязанности предоставлять отчеты не о выбросах для организаций, а о балансах выбросов и поглощения на соответствующих территориях. И при таком подходе стало бы ясно, что в соответствии с принципом 16-м той же Рио-де-Жанейрской декларации ни о каком сокращении выбросов для России речи идти не должно.

Третье. «Хорошей миной при плохой игре» являются заигрывания Медведева и Хлопонина с общественностью и промышленниками. Общественности обещают, что ратификация Парижского соглашения состоится «в зависимости от того, как это будут делать другие страны», а промышленникам — что учтут их озабоченность. Не верьте! Сразу же следом в материалах беседы Медведева и Хлопонина говорится:

— о разработке стратегии «низкоуглеродного» развития и национального плана адаптации к климатическим изменениям; и становится понятно, что «посмотреть на других» — это обманная фигура речи, а на самом деле, если бы «смотреть на других» собирались, то с «низкоуглеродной» стратегией бы не торопились. А отнесли бы ее разработку на после того, как «посмотрим» и сделаем для себя выводы из чужого опыта; в реальности никто выводы делать и не собирается, а собираются обернуть и общественность, и промышленников, и, разумеется, налогоплательщиков вокруг «наперсточного» правительственного пальца;

— о совещаниях с представителями общественных организаций и бизнеса — по итогам совещания в Кузбассе, где озабоченность высказали угольщики и металлурги, а также энергетики. Ровным счетом то же самое: обещать «советоваться», как «смотреть» — обещают, но выполнять не собираются, ибо если бы собирались, не создавали бы уже «пилотных регионов» по сокращению парниковых выбросов, а их создают, и занимается этим либерально-улоюкаевское МЭР. И потом, вы, читатель, сомневаетесь, с кем из «общественных организаций» будут советоваться Медведев с Хлопониным? С «социально близкими» (по Солженицыну) они будут советоваться — с Гринпис, Всемирным фондом дикой природы (WWF) и т.д. То есть с иностранной «агентурой влияния» они посоветуются, а те, кто озабочен национальными интересами Родины, — на них они, как всегда, наплюют.

Четвертое. Поражает демонстративное лицемерие относительно озабоченности граждан состоянием экологии.

Медведев подменяет понятия и делает вид, будто не понимает, что сокращение выбросов в рамках обязательств перед западными кураторами так называемого «мирового сообщества» это одно, а реальные экологические проблемы — это совсем другое. Под эту подмену понятий уже и пропагандистскую базу вовсю подводят.

А как на самом деле все обстоит? Очень просто: конкретные экологические проблемы города N — это не предмет заботы ООН и не пункт отчетности перед ООН российского правительства. Это тем более не предмет международных соглашений. Это сугубо внутренний вопрос:

— к которому ООН не имеет никакого отношения,

— который не является предметом внешних обязательств и тем более контроля;

— и который относится к компетенции не международных соглашений, а главы города, губернатора региона и региональной судебной власти; на уровень Минприроды, а тем более главы правительства и, далее, президента, этот вопрос выходит только в том случае, если муниципальные и региональные власти не принимают к этому мер. Или на его конструктивное решение «не настроены» владельцы соответствующих предприятий, игнорирующие соответствующие судебные постановления. На уровень ООН этот вопрос, если оставаться в рамках здравого смысла и, главное, суверенитета, не выходит НИ-КОГ-ДА!

Только и всего-то! Ровным счетом ничего «международного» в экологии, если отделить ее от политики, нет и быть не может! Просто неоткуда этому «международному» там взяться! Опрошенные «Красной линией» зрители этого телеканала, в отличие от высокопоставленных правительственных чиновников, это, как свидетельствуют данные, приведенные в конце эфира, очень хорошо понимают.

И только в том театре абсурда, в котором в последние четверть века пребывает Российская Федерация, это «международное» и может появиться. И то не само по себе, а в результате мощнейших лоббистских усилий тех, кто:

— с одной стороны, хочет получить на этом политический капитал и заручиться в своих продажных частных интересах на Западе «рукопожатной», «продвинутой» репутацией;

— а с другой, на этом еще и заработать сугубо материально, поделив соответствующие подачки, эти библейские «тридцать сребреников», раздачей которых сопровождается «климатический процесс». Как именно? Пройдите по ссылкам, приведенным в начале статьи; легко в этом убедитесь.

Мораль проста, как у крыловской басни. Пока экология не будет отделена от политики и национализирована, а тех, кто ее эксплуатирует, не выгонят из власти, отделив от корпоративных интересов, в которые они вовлечены, Россия будет оставаться «дойной коровой» для лихих и оборотистых аферистов. И постепенно проваливаться в бездну. Что мы сегодня и наблюдаем.

Бывали хуже времена, но не было подлей!