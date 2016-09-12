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Уже несколько месяцев народ в ужасе ждет замены «скорой» для всех, на ее платный вариант. Рассуждения о том, что все виды «скорой» передадут частникам, и лишь 4 вызова в год будут по ОМС, а дальше «нищим можно помереть» сотрясают интернет. Первоисточник, то есть поручения президента Минздраву, читали не все. Но от перемен хорошего не ждут даже те, кто уже прочел.

«Пьяные вызовы» и врачебные ошибки

В многочисленных разговорах о введении платной скорой как обычно присутствует классическое «Не читал, но осуждаю!». Хотя перемены в порядке оказания скорой все же ждут нас в обозримом будущем. А слухи, запускаемые в СМИ о поголовно платных «скорых», словно специально подготавливают людей к тому, что за каждое движение придется платить. Журналисты и сами напуганы, ибо скорую хоть раз в жизни вызывали всем.

Предпосылки к переменам в организации работы скорой и неотложной помощи есть давно. В больших городах — масса ложных вызовов «скорой» наркоманами, людьми в нетрезвом состоянии, на «сопли», а также — «просто пообщаться», как часто делают это пожилые люди. Однако чем дальше населенный пункт от цивилизации, тем меньше подобных «фокусов» от пациентов.

— Мы — за израильскую модель вызова «скорой», — в один голос твердят российские доктора. — Пока «скорая» летит к похмельному пьянице, кто-то умирает от инфаркта! Вызвал по делу — оплачивает страховая, просто так — плати сам. Да еще и жалобы пишут! Вам не кажется, что вызов скорой по любому пустяку — это — анахронизм?

Израильская модель вызова «скорой», конечно, не предполагает вызовов без дела (штраф — 1000 шекелей, почти 250 долларов!). Однако если пациента довезли до больницы, помощь оказали в приемном покое и не госпитализировали, то платить ему все равно придется. Строго говоря, вызов не был ложным, но тяжести своего состояния пациент объективно оценить не мог.

Опять же ситуация с ложными вызовами далеко не всегда однозначна. Когда у моего отца в Москве было предынфарктное состояние, мы дважды вызывали «скорую», которая констатировала у него — грипп. Фельдшера советовали… пить витамины. И в результате он был доставлен в стационар той же бригадой по повторному вызову только через 6 часов: с диагнозом — обширный инфаркт миокарда. Фельдшера извинились, но состояние уже было критическим и купировалось в кардиореанимации.

Вызывать"скорую» в тот день мы могли бы и трижды, так как пожилому человеку становилось все хуже, а сами констатировать инфаркт и даже везти в больницу своим ходом мы не решались. Не хватало профессиональной подготовки. В данном случае была врачебная ошибка — неверная терапия «скорой», в другом (речь не идет о «пьяных» вызовах) мог ошибиться пациент.

Потому, занимаясь реформированием работы СМП хорошо бы наладить объективный контроль и за вызовами, и за ошибочными диагнозами, и за грядущими штрафами за ложный вызов. Штрафы, кстати, еще в ноябре 2015 предлагал Минфин. Сотрудники «скорой» постараются фиксировать свои ошибки по минимуму, и без нормального контроля снова будут страдать пациенты.

Хочется заметить, что в Израиле в больничную кассу платят все, включая безработных (у тех вычитают самый минимум.), а не только те, у кого белая зарплата. В России же такой вариант сразу не запустишь из-за крайне низкого реального уровня доходов большей части населения страны.

Как утверждают российские медики, примерно две трети вызовов «скорой» к пожилым людям — это отсутствие адекватной терапии их хронических заболеваний. Участковым терапевтам, у которых бывает и по 70 вызовов на дом, просто некогда этим заниматься.

Думаю, если взять сельский сектор, то обострившейся запущенной хроники будет еще больше. И выездные диагностические бригады ситуацию особо не улучшат. Надо вновь открывать ФАПы с целевыми и регулярными визитами в них специалистов.

Часто навязчивые вызовы «скорой» носят «социальный» характер: пожилые пациенты, оставшиеся без попечения патронажных служб, ищут способ обратить на себя внимание.

«Скорую"нередко вызывают и граждане с психическими нарушениями, не желающие при этом госпитализироваться в профильный стационар. При этом количество сотрудников психиатрических клиник и диспансеров Минздрав упорно сокращает. Следовательно, эта категория лиц будет продолжать беспорядочные вызовы, а расплачиваться за это даже не подумает. Нечем и незачем: читайте справку из ПНД!

Как проехать к пациенту?

Все мы помним, что каждый гражданин РФ имеет право на бесплатное здравоохранение и образование. В федеральном законе от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в последней редакции, сказано, что программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016−2017 год включает скорую медицинскую помощь, в том числе, скорую — специализированную.

Нигде не указано, сколько именно раз в году ею можно пользоваться.Первоисточник этой новости так и не выявлен, но многие считают, что народ подобными «вбросами» ложной информации готовят к поголовно платной медицине.

Программа госгарантий утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период) правительством РФ. О ее реализации ежегодно докладывает исполнительная власть.

Следовательно, чтобы медицинская помощь стала окончательно платной, надо изменить, либо же вовсе отметить закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», и придумать что-то более достойное ему взамен. Дабы граждане, для которых бесплатная медицина является единственной гарантией нормальной жизни, а не ежедневной борьбы за выживание, не прониклись революционными идеями по государственному переустройству.

Пока что, на передачу медицинских функций государственной скорой помощи в частные руки пока никто не покушался. Хотя платные негосударственные скорые уже давно существуют во многих крупных городах, но юридически — их статус пока четко не определен.

В Приказе Минздрава РФ от 22 января 2016 г. № 33н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи», действительно, отражены некоторые нововведения по работе СМП. Правда, частоты вызова скорой гражданами они не касаются, а лишь скоростью доезда бригады до пациента.

Процитирую:«Время доезда до пациента выездной бригады… при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов».

Хочу заметить, что в Москве и Санкт-Петербурге скорая действительно стала доезжать по вызовам очень быстро. Также за пределами МКАД и КАД на федеральных трассах установлены передвижные посты скорой, которые оперативно выезжают на ДТП. Но для жителей менее крупных городов и, особенно, удаленных деревень, все не так оптимистично.

Недавно в Липецке «скорая» ехала по пробкам на ДТП — порядка часа, на сердечный приступ мужчины 40 лет (весьма проблемный возраст!) — около двух часов. Дороги в Липецкой области, да и в самом городе, давно уже стали притчей во языцех.

Теперь о «добровольной» оплате выездов бесплатной скорой. Это явление — не такая уж и редкость за границами МКАД и КАД. У бригад не хватает бензина (а заправляться по талонам машины скорой могут лишь в небольшой части бензозаправок, выигравших тендеры Минздрава!), ломаются машины, мало специалистов, особенно, если они задержались где-то на крупном ДТП. На это жаловались в тематических форумах жители Удмуртии, Тульской, Архангельской, Магаданской областей.

Даже в теплом Крыму, как выяснилось, с доставкой бригады «скорой» к пациенту все не просто. Например, в Щебетовке (район Большая Феодосия), «скорая» доезжает лишь туда, где не надо подниматься круто в гору. Дальнейшая ситуация зависит от того, можно ли к дому пациента добраться пешком и без потерь для собственного здоровья. Могут, оказывается, и не дойти. Хорошо, если соседи спустят к ним пациента на осмотр, а если — нет?

Замечу, что норматив о двадцатиминутной доступности касается не просто доезда автомобиля СМП к пациенту, но и вдумчивого размещения подстанций «скорой» на местности. Надо сделать так, чтобы все населенные пункты, находящиеся в ведении данной подстанции, были одинаково доступны. И это — проблема и чиновников, и управления СМП.

Устаревший автопарк на разбитых дорогах

Из-за высокой изношенности автомобилей на подстанциях СМП встает еще один вопрос: как правительству выгодней содержать их автопарк — за свой счет, как это было всегда, или передать эту функцию в частные руки? Такой аутсорсинг уже проводят в нескольких российских регионах.

На обновление 20% автопарка, находящегося в собственности подстанций СМПв 2016 году выделено 3,5 млрд. рублей. И сейчас правительство сравнивает, какой способ содержания транспорта скорой будет лучше для бюджета. Предполагают, что передача автопарка на аутсорсинг значительно сократит непрофильные заботы медицинского персонала скорой.

В некоторых республиках с суровыми зимами на выделенные на обновление автопарка СМП бюджетные деньги были приобретены утепленные автомобили. Кое-где — более проходимые в условиях местного бездорожья, чем привычные «батоны» и «газели». Если тенденция сохранится, то за 5 лет можно будет полностью обновить автохозяйство СМП, проводя вместо аварийных ремонтов профилактические ТО.

Главный вопрос: сможет ли скорая доехать до отдаленных районов, уже ни Минздрав, ни — администрация скорой без помощи профильных служб решить не смогут. А местные администрации вопрос доступа экстренных служб к населенным пунктам, зачастую, решать не хотят, у их бюджета — другие приоритеты. Об этом ИА REGNUM писало в материале «Как они нас убивают: можно ли в России родить бесплатно и рядом с домом?»?.

По этой причине было бы рационально тендеры на транспортное обслуживание скорых разыгрывать без участия местной администрации. Пока правительство решило само заняться этим вопросом, решив проблемы с изношенным автопарком скорой, а также — с обязательностью оказания государственной скорой «иных» услуг.

В «иные», как полагают профессионалы, будет включена транспортировка тяжелых пациентов — до больницы, или до их дома после выписки. С проблемой транспортировки лежачих пациентов я, увы, знакома не понаслышке. Мою маму после инсульта решили выписать из больницы, но ходить самостоятельно она уже не могла. Ей предложили бесплатную доставку до дома на «скорой».

Мама жила на втором этаже, но лифта в доме не было. О том, что фельдшер хотя бы поможет нам донести носилки, договориться было невозможно. По словам сотрудников больницы, маму мог сопровождать один фельдшер, причем, скорее всего, девушка.

Мы вызвали платную скорую, где имелось все необходимое, чтобы транспортировать пожилого пациента после инсульта на второй этаж. Двое крепких фельдшеров прекрасно справились с задачей за 5 тысяч рублей.

Нам с сестрой повезло, что мы обе работали. А кто и как транспортирует до дома одинокую старушку? В провинции 5 тысяч — это вся пенсия. На что выжить пенсионеру-одиночке после такой дорогостоящей выписки из больницы?

По некоторым сведениям, почерпнутым из ноябрьских предложений Минфина, именно транспортировка очень скоро может стать платной для большинства пациентов.

Возможно, часть трат по уходу за лежачими больными возьмет на себя государство, и оформляться они будут через органы соцопеки. Но каждый ли страждущий дождется, когда его очередь на транспортировку в больницу или из нее подойдет? А если нужна будет транспортировка беременной, которая, по большому счету — не старушка, не инвалид, но рожать в поле не может?

Наконец, обратимся к главному первоисточнику, вызвавшему массу слухов о переводе скорой на платную основу: поручениям президента РФ к Минздраву. На официальном сайте Кремля изложен перечень поручений президента по вопросам, связанным с организацией оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

Начнем с того, что в Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Вологодской и Кировской областях уже проводится эксперимент по передаче транспортного обслуживания СМП частным компаниям на 3 года. Победители тендера не только осуществляют транспортировку пациентов, но и оснащение специальных машин скорой, а также — техническое обслуживание и содержание технического персонала.

Аутсорсинг в каждом из этих регионов дал различные результаты. И их поручено проанализировать и осмыслить Минздраву и органам исполнительной власти экспериментальных регионов. Как указано на сайте Кремля, при этом следует:

а) указать классы используемых автомобилей скорой медицинской помощи, условия, в которых они эксплуатируются (на селе или в городе), и сроки их эксплуатации;

б) уточнить рентабельность транспортных услуг, а также механизм формирования тарифов на их оказание, в том числе влияние стоимости содержания, ремонта, технического обслуживания автомобилей и площади обслуживаемой территории на величину тарифов;

в) определить возможность и условия продолжения соответствующих проектов по истечении срока их реализации.

2. Минздраву России:

а) совместно с Минэкономразвития России провести анализ бизнес-моделей аналогичных проектов по передаче функций по предоставлению транспортных и иных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сотрудничестве с негосударственными организациями…

Доклад — до 10 июня 2016 г.

Ответственные: Скворцова В.И., Улюкаев А.В.;

б) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере организации оказания скорой и неотложной медицинской помощи, включая установление мер ответственности за нарушение требований, предъявляемых к оказанию такой помощи, а также к автомобилям скорой медицинской помощи, в случаях передачи функций по предоставлению транспортных услуг негосударственным организациям.

в) уточнить рентабельность транспортных услуг, а также механизм формирования тарифов на их оказание, в том числе влияние стоимости содержания, ремонта, технического обслуживания автомобилей и площади обслуживаемой территории на величину тарифов;

г) определить возможность и условия продолжения соответствующих проектов по истечении срока их реализации.

На мой взгляд, пункт 2 «б» — самый «интересный» из всех перечисленных! Ибо ответственность за неправильную организацию скорой и неотложной помощи могут нести не только организации, которые получили право на аутсорсинг по транспортному обслуживанию скорой, но и местные власти, которые не дали возможность этим самым организациям нормально свои обязанности выполнить. То есть, не организовали нормальные подъезды к каждому населенному пункту, включая те, где из их электората — всего один человек, остальные — дачники, или сезонные рабочие, или другие «временно проживающие граждане» нашей общей страны.

Кроме того, ответственность за транспортировку пациентов из населенных пунктов должны нести не только сотрудники ГИБДД, которые и так стараются всегда помочь «скорым», но такой гигант, как Росавтодор. Сейчас он активно борется за то, чтобы местные власти сами организовывали подъезды из малых городов и поселков к федеральным трассам. Те же стараются все траты переложить на местное население в виде «народного финансирования».

Таким образом, только при коллективной ответственности всех ведомств за транспортировку экстренных пациентов к стационарам, нам, наконец, удастся сделать медицинскую помощь доступной для всех категорий населения — вне зависимости от количества вызовов скорой каждым отдельным гражданином.