



Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданская война на Украине встречает и провожает каждую новость власть

В течение всего одного месяца — почти день в день, с 14 апреля до 12 мая — П. Порошенко удалось протянуть через парламент два крайне важных для него кадровых решения: убрать с поста премьера А. Яценюка и усадить в кресло генпрокурора Ю. Луценко. Если бы кадры и сегодня решали все, главе государства впору было бы со спокойной душой отправляться гулять на свою подпольную виллу в Испанию или еще куда-нибудь. Не тут-то было! Для преодоления политического кризиса в стране кадровых ротаций в верхних эшелонах власти оказалось недостаточно. С уходом Сени пробуксовка системы государственного управления не прекратилась, кризис никуда не делся. Приход Юры вряд ли способен что-либо в этой сфере кардинально изменить. Монополия на власть президента и его «команды» пошла не на пользу, а во вред. С каждым днем все больше признаков указывают на правоту тех, кто склонен считать единственно действенным в сложившихся условиях антикризисным средством досрочные выборы. То ли парламентские, то ли президентские, то ли сразу и те, и другие.

П. Порошенко никогда не пользовался особым авторитетом ни в глазах истеблишмента, ни в общественном мнении, ни в кругах, представляющих ядро гражданского общества. Его появление в главном кабинете страны носило ситуативный характер. Обстоятельства сложились так, что именно он оказался в нужный момент в нужном месте, вот выбор и пал на него, а не на кого-то другого. Остальное было делом техники, и Петр Алексеевич это дело сделал, доказав свою незаменимость американцам, поладив с Д. Фирташем и еще кое с кем из олигархов, приняв «баланс» в лице Кролика. Потом же, когда процесс пошел и отыгрывать назад стало поздно, выяснилось, что без соответствующей репутации быть проводником национальных интересов, стратегом и гарантом непросто. Особенно когда день ото дня авторитет не крепнет, а рассеивается, как с белых яблонь дым. Президентская «шапка» оказалась явно великоватой для «шоколадного короля», и после отставки А. Яценюка это проявилось с особой ясностью и отчетливостью.

За последние месяцы репутация П. Порошенко пошатнулась. Причем как внутри страны, так и за рубежом. В разгар кампании дискредитации В. Януковича с легкой руки одного из «креативщиков» из народа стало модно с иронией благодарить жителей Донбасса за президента-пи…са. «Креативить» в подобном духе и стиле в отношении П. Порошенко команды «оттуда» еще не поступало. Тем не менее первые пробы пера в этом направлении стали случаться с завидным постоянством. Обращение граждан в Киевскую горадминистрацию с просьбой переименовать улицу Банковую в Офшорную — яркий пример того, в каком именно ключе работает мысль «креативщиков». Название родного для пятого президента Украины городка Болград в Одесской области пока в оборот не взяли, эмоционально окрашенной рифмы к нему не подобрали. Впрочем, положа руку на сердце, все к этому не только идет, а уже, пожалуй, пришло.

П. Порошенко тем временем продолжает удивлять публику. Удивлять и утомлять. Предпринимаемые им настойчивые попытки застолбить за собой образ истово верующего, глубоко набожного человека, ответственного политика-патриота, болеющего за судьбу страны и нации, не только не срабатывают так, как задумывали политтехнологи, но дают очевидный обратный эффект. И дело тут отнюдь не только в весьма сомнительном с точки зрения и морали, и Уголовного кодекса бизнесовом и политическом прошлом владельца Roshen. Дело, прежде всего, в его не менее сомнительном настоящем, значительная часть которого покрыта покровом тайны гораздо более прочным, чем, например, информация о том, что П. Порошенко в 1999 году стал лауреатом Государственной премии Украины в области… науки и техники, хотя ни наукой, ни техникой никогда не занимался. Самые правильные слова на фоне неправильных, неправедных, порой преступных решений и шагов, мотивированных единственной целью — получением максимальной выгоды и прибыли, воспринимаются не так, как того хотелось бы шоколадных дел хозяину. Тем не менее президенту-олигарху не остается ничего иного, как снова и снова повторять их. Проблема дефицита личного авторитета сохраняет для него остроту и актуальность, а разумной альтернативы набожности не видно. Стать президентом-миротворцем, остановив волевым решением «АТО» и выполнив, таким образом, свое же собственное обещание, данное после победы на выборах, П. Порошенко, по всей видимости, не по силам.

Очередным пополнением в достаточно длинном списке президентских имиджевых проколов последнего времени стала невинная, казалось бы, запись в Твиттере, сделанная им поздним вечером (за десяток минут до полуночи) 8 мая: «Пусть Господь спасет нас от нашествия чужаков, поможет освободить нашу Отчизну от непрошеных гостей…» Вроде, все правильно, все слова на своих местах, ан нет, не совсем. Мотив изгнания «чужаков» для спасения Родины далеко не столь однозначен, как кажется набожному Петру. Те, кого предлагает считать «чужаками», кивая в сторону России, он сам, многими украинцами отнюдь не воспринимаются таковыми. А вот к тем, кто для него стал с недавних пор «своими» в доску, отношение как раз как к «непрошеным гостям», которым надо бы поскорее указать на дверь. Позиция главы государства в этом вопросе не совпадает с мнением значительной части населения, не продиктована национальными интересами. Его призыв с Божьей помощью «освободить Отчизну от непрошеных гостей» звучит угрожающе и для Яресько с Саакашвили, и для Яценюка с Гройсманом, и даже для него самого. Язвительные комментарии к президентской твиттер-записи в соцсетях не оставляют сомнений в том, что, по мнению очень многих пользователей, ему не следовало бы заниматься подобными делами, что любые телодвижения такого рода идут ему во вред.

Крайне болезненным ударом для президента стал вынужденный отказ от поездки на Глобальный антикоррупционный форум в Лондон, куда он с присущей ему в бытовых делах основательностью собирался, где намеревался блеснуть качественным английским и яркими инициативами по борьбе с коррупцией, истратив заодно очередной десяток миллионов бюджетных гривен. Увы, в последний момент «по совету друзей» с еще лучшим, чем у него, английским пришлось, скрепя сердце, британский вояж отменять, отправляясь вместо этого в Верховную раду на голосование за нового генерального прокурора. Назначение Ю. Луценко на эту должность П. Порошенко, вне всяких сомнений, может считать своей победой. А вот вопрос о том, не станет ли эта петрова победа пирровой, остается открытым. В последнее время главе государства с кадрами откровенно не везет: ближайшие соратники и компаньоны один за другим вляпываются в неприятные истории, попадая на карандаш кураторам. Ю. Луценко подобная участь пока не постигла. Но с ним, как и с В. Гройсманом, другая проблема. Устоит ли перед новыми искушениями и вызовами, сохранит ли верность и преданность, не поднимет ли свой прокурорский меч против кума-президента, не предпочтет ли сделать выбор в пользу американцев, если им взбредет в голову досрочно отправить П. Порошенко следом за А. Яценюком?

Ослабление позиций П. Порошенко со всей отчетливостью проявилось 12 мая в ходе посещения им парламентской сессии. Появление в Раде вряд ли запомнится ему чем-то хорошим не только потому, что из-за него сорвался Лондон. Все, буквально все было плохо, все не так. Даже входить в зал заседаний пришлось не под бурные аплодисменты, которые он, по его собственной оценке, заслужил, а под громкие, продолжительные крики: «Ганьба!». Можно сказать, не просто под крики, а под дружное скандирование части депутатского корпуса, несмотря на оперативно отключенные микрофоны, эхом разнесшееся по всей стране. Так не приветствуют президентов, так встречают непрошеных гостей. Хорошо еще, что ни О. Ляшко, ни Ю. Тимошенко не догадались или не рискнули привести под стены парламента манифестантов. Депутатское проклятие в адрес президента, подхваченное толпой, приобрело бы еще более грозное звучание. Сомневаться же в том, что люди с удовольствием погалдели бы против П. Порошенко, нисколько не приходится. Соцопрос Центра Разумкова показал, что процедуру импичмента и досрочные президентские выборы готовы в настоящий момент поддержать почти 45% украинцев. Это означает, что к осени будет все 60, если не больше.

Впрочем, социологам удалось слегка смягчить малоприятный для пятого президента результат очередного замера общественного мнения, приготовив для него, если можно так выразиться, утешительный приз. По их данным, П. Порошенко, несмотря на то, что купается в негативе, как в шелках, продолжает оставаться лучшим, «лучшим из худших». Если бы выборы главы государства состоялись сегодня, за него в первом туре проголосовало бы 10% избирателей, тогда как за идущую второй по этому показателю Ю. Тимошенко 7,4, а за замыкающего первую тройку А. Садового — 6,8. Понятно, что по сравнению с 56 процентами, полученными президентом-олигархом на досрочных выборах в мае 2014 года, этот результат никуда не годится. Если же сопоставить 10% с 1,5%, набранными В. Ющенко на выборах 2010 года, когда он шел на второй срок, то они уже не будут выглядеть столь скромно и угрожающе. Украинский менталитет таков, что его носителю всегда приятно знать, что кому-то хуже, чем ему самому.

Ко второй годовщине президентства — 25 мая — глава украинской державы подходит изрядно «охромевшей уткой». Реальных, а не мнимых, успехов и достижений — кот наплакал, реальных угроз и проблем — пруд пруди. П. Порошенко начинает все больше напоминать В. Януковича образца 2013 года, над которым потешались все кому не лень и от которого, в конце концов, отвернулись и Запад, и ближайшие соратники, и удача.