



Томас Гейнсборо. Мэри и Маргарет Гейнсборо, дочери художника. 1756

Томас Гейнсборо родился в 1727 году в городке Садбери на западе Англии в графстве Норфолк. По словам Даниеля Дефо, посетившего город примерно в это время, это был нищий город, в котором бедняки в любую минуту могли съесть богачей. Основным промыслом было ткачество. Этим занималось все семейство Гейнсборо: и отец художника, и его дядя. Отец специализировался на тонких материях, о его сыне, в принципе, можно сказать то же самое. Особенно если взглянуть на зрелые работы Гейнсборо: шелк, атлас, парча, кружево… Он гениально писал дорогие ткани, разбирался в них с рождения и очень любил.

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Даже злобная миссис Эндрюс на «Портрете четы Эндрюс» одета очень изысканно. Платье из голубого шелка… не самый подходящий костюм для убийства крестьян. Глядя на многие его портреты, действительно, создается впечатление, что художнику больше нравилось то, во что люди были одеты. На закате своего творчества Томас Гейнсборо уже открыто признавался, что никогда не любил писать портреты. Он называл это «торговлей лицами». Но, к несчастью, портретистом он был невероятно талантливым.

Томас Гейнсборо. Мистер и миссис Роберт Эндрюс, 1748

Работая над портретом Сары Сиддонс, он восклицал: «Черт бы побрал ваш нос! Он бесконечен!» Гейнсборо славился постоянными жалобами на моделей. «Только одно в этих людях заслуживает внимания — это их кошельки», — говорил он. Но ему прощали грубость за то, что он как никто умел рисовать портреты. У него был дар. К тому же он был самым быстрым художником в стране. Он писали как воин, который орудует мечом. Был случай, когда Гейнсборо за час и сорок пять минут написал два небольших портрета. А после двухнедельного запоя как-то написал за один день портрет женщины в длиннейшей юбке со сложными узорами.

Еще в детстве Томас очень любил рисовать. Он был младшим из девяти детей в семье разорившегося торговца тканями, и не хотел идти по стопам отца. В детстве он так убедительно нарисовал портрет вора, воровавшего с соседнего участка груши, что его немедленно опознали и поймали. Он ловко подделывал почерк в записках родителей об освобождении от уроков.

Томас Гейнсборо. Воображаемый пейзаж с погонщиками и скотом. 1771-72

Говорили, что в окрестностях его родного города не осталось ни одного холма, ни одного деревца, которое бы юный художник не нарисовал бы в своем альбоме. Родители, удивленные способностями сына разрешили ему отправиться в Лондон для обучения живописи. Некоторое время он учился у художника Гравело. Но, повзрослев, открыл свою собственную мастерскую. Он рисовал то, что ему нравилось: чарующие виды природы. Но, увы, в то время пейзажи мало кого интересовали, и художник едва зарабатывал себе на хлеб. Гейнсборо влюбился в Маргарет Бер — дочь герцога де Бофора. Как того и следовало ожидать, родители девушки были против — они не хотели выдавать дочь за бедного художника. И тогда влюбленные тайно бежали из Лондона. Обвенчавшись, они отправились в родной городок Садбери. У Маргарет и Томаса родилась дочь — назвали ее Мери. Томасу пришлось серьезно задуматься над тем, как прокормить семью, и он начал писать портреты. Они получались очень удачными — местные господа поспешили позировать художнику, и молодая семья приободрилась. Скоро у Мери появилась сестра — ее назвали Маргарет в честь матери.

Вскоре семья Гейнсборо переехала в курортный город Бад. Здесь отдыхали многие известные люди Англии. Художник с усердием пишет портреты и скоро они становятся очень популярными среди отдыхающих. Гейнсборо был жизнерадостным и общительным человеком — в его доме часто гостили друзья — люди искусства, художники, музыканты, актеры. В такие дни дом наполнялся музыкой и весельем. Но самыми интересными для дочерей были поездки на природу. Отец буквально преображался, рисуя милые сердцу пейзажи.

Томас Гейнсборо. Самуэль Линли. 1778

Слух о талантливом мастере кисти дошел до королевского двора. И семья Гейнсборо переезжает в Лондон. Сам король Англии Георг III-ий и ее величество королева Шарлотта принимают художника во дворце. Они в восторге от его полотен. Портрет принцесс-сестёр был написан по просьбе брата — принца Уэльского, который очень интересовался живописью и театром. Круг близких гостей художника оставался прежним. Двери его дома всегда были открыты для людей искусства.

Теперь его картины — одни из самых известных в английском искусстве. Портрет четы Эндрюс — пожалуй, одна из самых интересных его картин, которую долгое время прятали от широкой публики. Два самых богатых денежных мешка города заключают союз, умножив свое состояние вдвое. Мало кто замечает, что картина не закончена — в руках миссис Эндрюс явно что-то должно было лежать — об этом свидетельствуют коричневые мазки на портрете. Но художник так и не отважился его закончить.

Томас Гейнсборо. Пейзаж с конным крестьянином, пастухом, скотом и домом вдалеке

Этак картина имеет широкую славу, как прекрасный образец пейзажа деревенской Англии. Но и в раю жил змей. Согласно закону того времени у крестьян отбирали земли и передавали их богатым землевладельцам. Закон разрушил жизни многих деревенских жителей. И Гейнсборо сочувствовал им.

На полотне сэр Эндрюс только что вернулся с охоты — он держит ружье, он рад, что является хозяином столь обширных земель… Его супруга — жесткая, властная… Ей всего 18, но выглядит она как сорокалетняя хозяйка, держащая в страхе весь дом. На ее руках художник планировал нарисовать перо фазана, которого муж принес с охоты, а сам фазан должен был лежать на прекрасном нарядном платье хозяйки — окровавленный, на салфетке, чтобы не залить кровью дорогое платье. Более прозрачного намека на кровожадность правящего класса тогдашней Англии невозможно было себе представить. И Гейнсборо не решается дорисовать окровавленного фазана. К тому же птица в руках женщины в голландской живописи, например, означала то, что мужчина попал в руки очень властной женщины. И художник явно оставлял хозяину дома прозрачный намек.

Томас Гейнсборо. Мистер и миссис Эндрюс. 1750

Английская деревня — колосящиеся поля, леса… великолепные пейзажи, красивые ткани, и злоба в человеческих сердцах… Вот, что хотел донести до потомков сельский житель Томас Гейнсборо, больше любивший природу, детей и ткани, чем человеческие алчные лица на своих портретах.

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