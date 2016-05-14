Ситуацию перед очередными парламентскими выборами в Грузии на данный момент можно охарактеризовать как неразбериху. Правящая коалиция «Грузинская мечта» не только распадается на отдельные составляющие, но её постепенно охватывают внутренние распри между некогда активно защищавшими друг друга и «общие идеи» членами, и все яснее проступают противоречия между сторонниками «прозападной» и «просеверо-восточной» (пророссийской?) ориентации.

Цитата из к/ф «Мимино. Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Выяснение отношений

Первоначально конфликт возник между «промышленниками» и «республиканцами» из-за нелестных замечаний, сделанных лидером партии «Промышленников» Гоги Топадзе в адрес министра обороны, члена Республиканской партии Тинатин Хидашели. Топадзе обвинил Хидашели в содействии фальсификации промежуточных парламентских выборов в Сагареджо, на что сразу же откликнулись лидеры Республиканской партии, обвинившие лидера «Промышленников» в проведении в Грузии интересов России.

Постепенный распад в коалиции привел к тому, что входящие в ее состав партии одна за другой «приняли решение» самостоятельного участия в предстоящих выборах. Вслед за Республиканской партией и «Национальным форумом» о независимом от остальных партий участии в выборах заявили и лидеры партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Отделившиеся от коалиции республиканцы стали все смелее делать «самостоятельные» заявления и давать «собственные» оценки протекающим в стране процессам.

Более резкими в отношении бывших соратников по коалиции стали и представители партии «Грузинская мечта». Вначале на республиканцев ополчился депутат Тамаз Мечиаури, который в условиях нарушенной территориальной целостности Грузии выступил против вступления страны в НАТО и подверг критике министра обороны за проведение в окрестностях Тбилиси грузино-американских учений «Достойный партнер». Депутат высказал опасения, что эти учения приведут к еще большему обострению отношений с Россией и развитию событий по сценарию 2008 года. Мечиаури заметил, что к борьбе с северным соседом призывают население Грузии те политики, которые сами своих детей в ожидании опасности увозят из страны. Тинатин Хидашели и это замечание восприняла на свой счет и через соцсети призвала депутата уточнить, куда именно она отправила своих детей.

На заявления Мечиаури кроме братьев-депутатов Левана и Давида Бердзенишвили, откликнулся министр-республиканец — госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили. Он заметил, что больше заявлений Тамаза Мечиаури его удивляет молчание премьер-министра Георгий Квирикашвили. Премьер не замедлил указать Паате Закареишвили, что тот как член правительства не должен критиковать правящую силу, а если придерживается другого мнения, может принять соответствующее решение.

Критика премьера вызвала в обществе предположения, что в правительстве могут произойти изменения, в результате которых министры-республиканцы будут отправлены в отставку, но на все вопросы журналистов Георгий Квирикашвили ответил, что на данном этапе изменений в кабинете министров не планируется. Он также заметил, что страна вскоре вступит в предвыборный период, а в этот период изменения не исключены.

Противостояние между пока еще соратниками по правящей коалиции продолжает нарастать, и вслед за Тамазом Мечиаури критике республиканцев подвергает уже вице-спикер парламента, член «Грузинской мечты» Манана Кобахидзе. На призывы лидеров Республиканской партии уволить из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Тамаза Мечиаури за его явно антизападные заявления Манана Кобахидзе ответила, что России она предпочитает НАТО, но братьям Бердзенишвили предпочитает Тамаза Мечиаури.

Это замечание возмутило Левана Бердзенишвили, и он заявил, что Манана Кобахидзе вообще занимает в парламенте не свое место. По его словам, Кобахидзе «неплохая женщина, теплая, воспитанная», но должности вице-спикера не соответствует и достаточной квалификации для этого не имеет.

Соратников теряет и сама «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ряды основанной Бидзиной Иванишвили партии покинул член ее политсовета Армаз Ахвледиани. Главной причиной своего решения он назвал невыполнение «Грузинской мечтой» главного обещания, данного народу перед выборами 2012 года.

По его мнению, партия, которая пришла к власти под знаменами справедливости и прогресса, стала фактором, сдерживающим развитие страны. В этом Ахвледиани видит вину конкретных политиков, от которых так и не сумела освободиться «Грузинская мечта».

«С одной стороны, «Грузинская мечта» не сумела освободиться от политиков, которые мешали переводу партии на демократические рельсы, а с другой стороны, не открыла свои двери тем, что содействовал этому процессу, и тем самым отстала от общественной и государственной повестки дня», — отметил Ахвледиани.

Не исключено, что «Грузинская мечта» все же освободится от тех ее членов, которые открыто выступают против интеграции с ЕС и НАТО. Премьер Георгий Квирикашвили уже заявил, что в команде не останутся те, кто сомневается в избранном правительством внешнеполитическом курсе.

14 мая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проводит очередной съезд и собирается представить на нем обществу своих новых членов. Известно, что на этот съезд приглашены бывшие премьеры Бидзина Иванишвили и Ираклий Гарибашвили. Бидзина Иванишвили в политику возвращаться не собирается, и в избирательных списках партии его не будет, но он обещает активно включиться в предвыборную кампанию. Правда, в какой форме будет в ней участвовать учредитель партии, пока не известно. Не разглашаются на этом этапе и политические планы Ираклия Гарибашвили, который в бытность на посту премьера успел нажить оппонентов в лице политиков и представителей СМИ.

На съезде, который пройдет в Тбилисском Дворце спорта 14 мая вечером, Георгий Квирикашвили будет официально избран председателем партии. Делегаты утвердят и обновленный состав политсовета партии, в который в числе других лидеров «Грузинской мечты» войдет и бывший лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе, который несколько месяцев назад оставил депутатский мандат и принял руководство основанным по инициативе Иванишвили Партнерским фондом.

На съезде обществу будут представлены и новые члены партии, в том числе бывший председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили, член клуба «Что? Где? Когда?» Лаша Киладзе и бизнесмен Давид Когуашвили, сообщила из своих источников в провластной партии газета «Резонанси».

Пока одна из правящих партий Грузии проводит перестановки и обновление своих рядов, на политической арене страны появилась новая политическая организация. Известный в Грузии и далеко за ее пределами оперный певец Паата Бурчуладзе заявил о приходе в политику и учреждении политического движения «Государство для народа».

Возможно, именно Паате Бурчуладзе прописали ту роль «новой силы» и «нового лица», которые должны определенным образом обновить и оживить политическую жизнь в Грузии в преддверии предстоящих выборов.

Недаром певец вскоре после своего первого заявления о возможном приходе в политику и основания «Фонда развития Грузии» посетил США и страны провел ряд встреч с представителями законодательной власти, лидерами политических партий, бизнесменами.

За период, прошедший после основания фонда и вплоть до объявления о создании движения «Государство для народа», Паата Бурчуладзе сделал ряд критических замечаний в адрес нынешнего правительства, высказал «собственную, отличную от провластной» позицию по ряду насущных вопросов. Критика в заявлениях Бурчуладзе и его новоявленных соратников постепенно с приближением даты выборов набирает новые обороты.

«Мы будем бороться за то, чтобы страна раз и навсегда прекратила движение по заколдованному 25-летнему кругу, когда политика реально характеризовалась ненавистью, когда пришедшие к власти силы наказывали представителей бывших властей и делили страны на патриотов и предателей, своих и чужих, врагов страны, сателлитов, агентов. Мы сумеем перевести страну на ту орбиту, на которой она перейдет на новый этап развития», — обещают сегодня народу Бурчуладзе и его единомышленники.

Следует отметить, что, несмотря на такую критику, представители нынешней и бывшей властей восприняли появление бывшего певца в политике спокойно. Ему не приписывают ярлыков «пророссийской силы» соратники Михаила Саакашвили, которые так активно применяли этот ярлык к Бидзине Иванишвили.

Правда, некоторые представители партии «Грузинская мечта», в том числе пресловутый Тамаз Мечиаури, а также исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе предположили, что Бурчуладзе и его будущая партия, скорее всего, являются сателлитами «Единого национального движения».

Основания для таких предположений они нашли в заявлении самого Бурчуладзе о приходе в политику, где он критически отзывается о нынешней власти и в то же время утверждает, что в случае его победы на выборах он оставит на государственной службе тех талантливых и трудолюбивых людей, которые в течение предыдущих 25 лет созидали, строили, проводили реальные реформы.

Повод для кривотолков относительно связей с ЕНД дал и визит Пааты Бурчуладзе в Одессу, где он несколько месяцев назад дал концерт и встретился с губернатором Михаилом Саакашвили. Тем не менеее основные лидеры «Грузинской мечты» против политической деятельности певца не выступают.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, комментируя приход Бурчуладзе в политику, заявил, что чем больше будет игроков на политической арене перед выборами, тем более конкурентной будет избирательная среда.

Сдержаны в оценках будущей политической деятельности Пааты Бурчуладзе и лидеры других, оппозиционных партий. Так, представитель «Новых правых» Мамука Кацитадзе посвятил появлению певца в политике специальный брифинг и заявил, что сам факт прихода Бурчуладзе в политику его не удивил. Он пожелал новоявленному политику успехов и отметил, что быть хорошим врачом, певцом или бизнесменом — еще не значит быть хорошим политиком. «Желаю ему, чтобы не случилось так, что опера потеряет личность, а политика ее не приобретет», — заявил Кацитадзе.

Верных и преданных членов постепенно «теряет» и «Единое национальное движение». Вслед за Зурабом Джапаридзе и его единомышленниками, основавшими новую партию «Гирчи», из ЕНД ушел и Георгий Вашадзе, который также заявил о намерении создания своей партии и самостоятельного участия в выборах. Судя по всему, команда ЕНД избрала тактику «обновления» путем «разделения».

До выборов в Грузии осталось менее пяти месяцев. Какие еще политические эксперименты и новшества ожидают страну? Какими методами будет еще больше утверждаться «показательная» для всего региона грузинская демократия?