«Российский президент Владимир Путин, комментируя размещение американской базы ПРО в Румынии, заявил, что его стране придется задуматься над тем, как нейтрализовать ядерные угрозы, исходящие от США, — пишет El País. — Хозяин Кремля считает, что эти ракетные системы имеют не оборонительный, а наступательный характер и направлены они против возглавляемого им государства».

Советский плакат «Фразы и базы»

Газета отмечает, что президент РФ, произносил эти слова без нажима в голосе, но твердо и уверенно, как, впрочем, и обычно.

«Судя по всему, Путин не настроен участвовать в гонке вооружений. Он сказал, что будет искать вместе со своими помощниками решения, которые не нарушили бы планов перевооружения и финансирования армии и флота и в то же время стали осторожным, но веским и неоспоримым ответом на новые угрозы. Выступая на встрече с высшими должностными лицами Министерства обороны в Сочи, российский лидер призвал внести некоторые коррективы в программы создания оборонительного щита».

По словам издания, Путин констатировал, что в последнее время ситуация в отношениях НАТО — Россия, к сожалению, не улучшается, а наоборот, становится хуже, но Москва постарается найти способ сохранить стратегический баланс сил. Кроме того, Путин предупредил в очередной раз страны Восточной Европы, согласившиеся разместить у себя базы американского «ядерного зонтика», что они должны понимать, какие могут быть для них последствия этого решения, поскольку Россия примет меры по отражению новых угроз своей безопасности.

Этому же вопросу большое внимание уделяет каталонская La Vanguardia.

Кремль осудил развертывание американских ракет в Румынии, считая, что это является прямой угрозой России. Путин, по словам его пресс-секретаря Пескова, несколько раз спрашивал, против кого будут направлены системы, которые НАТО размещает в Польше и Румынии. Сначала его заверили, что против Ирана, а теперь ситуация изменилась, — сообщает издание, переходя тут же к цитированию генсека НАТО.

«Йенс Столтенберг настаивает на том, что устанавливаемый щит позволит прикрыть Европу от русских ракет и заявляет, что это Россия прибегла к изменению сформировавшихся границ, применив при этом силу. Налицо угроза ее соседям».

Газета старается воздерживаться от комментариев к заявлениям сторон, однако позиция ее просматривается в нюансах построения фраз: «Россия обвинила США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1991 года».

«В ответ на планы США президент России Владимир Путин объявил, что РФ будет укреплять свой ядерный арсенал, в частности наступательные системы, способные преодолеть любой щит. Российский лидер уверен, что американские ссылки на угрозы со стороны Ирана и КНДР — просто отговорки, призванные скрыть истинную цель — нейтрализацию ядерного потенциала других стран».

Завершает публикацию La Vanguardia словами об уверенности Путина, что России удастся сохранить ядерный паритет с Соединенными Штатами, несмотря на то, что последние «стремятся добиться решающего превосходства»

Одно из ведущих испанских изданий, отличающееся довольно жесткой позицией в отношении России — El Mundo — публикует выдержки из большого интервью российского оппозиционера Ильи Яшина. По известным только ей причинам, газета не выкладывает на свои страницы вопросы и ответы в традиционной форме, а предпочитает пересказывать изречения Яшина, говоря о нем в третьем лице.

«Оппозиционер сетует на то, что российское правительство управляет, не встречая никакого сопротивления улицы, но при этом отмечает, что где-то в глубине народа зреет недовольство. Яшин считает, что Путин смог набрать некоторое количество очков у народа в свою поддержку несколькими агрессивными действиями: аннексией Крыма, развязыванием конфликта на Украине, интервенцией в Сирию. Однако экономический кризис не позволит долго нынешнему лидеру РФ почивать на лаврах. «Обещания на хлеб не намажешь», — подчеркивает Яшин, заявляя, что народ очень скоро подтвердит справедливость этого утверждения».

Далее корреспондент Хавьер Колас говорит об уверенности интервьюируемого в том, что «оппозиция — это те реальные люди, которые могут прийти во власть через демократические выборы в России. Сам себя он считает оптимистом, хотя сам же и заявляет, что оснований для этого нет».

«По мнению Яшина, революции часто происходят не потому, что их поднимают отдельные лидеры из числа революционеров, а потому что ситуация так складывается. И развивается она вне зависимости от желания того или иного политика, Путина в том числе. Оппозиционер убежден, что режим Путина и сам Путин обречены».

Материал завершается посылом, который российского читателя вряд ли бы заставил открыть рот в изумлении, но на испанского впечатление грома, прозвучавшего средь ясного неба точно произведет.

«Яшин сообщает, что Путин боится Кадырова. Чечня — это мусульманское государство внутри России, с которым ей уже дважды в последнее время приходилось вести войну. Сейчас Кадыров скопил такие силы, какими он может реально противостоять Путину, режим которого буквально висит в воздухе. Никого не должны вводить в заблуждение цифры поддержки главы России народом, публикуемые постоянно. Николае Чаушеску, руководитель коммунистической Румынии за две недели до своего расстрела имел популярность выше путинской, но это его не спасло».

El Confidencial проблемы ядерного зонтика и революции в России не интересуют. В полном соответствии со своим названием издание ищет темы более конфиденциального характера. Корреспонденту портала удалось, по его словам, стать участником необычной экскурсии, которую в Лондоне организовал некий Роман Борисович, «бывший банкир с Уолл-Стрит, а ныне активист, посвящающий себя частному расследованию на тему «Как британская столица превратилась во всемирную прачечную».

«Лондонский рынок недвижимости — место, где отмываются огромные деньги, — цитирует бывшего банкира издание. — Здесь никто не спрашивает, каким путем добыты средства. Здесь интересует только, есть ли они у клиента».

Экскурсия, которую проводит Роман Борисович, посвящена недвижимости купленной здесь (по его словам, разумеется) российскими олигархами, чиновниками, средней руки бизнесменами, политиками. В ходе поездки «посмотрите налево, посмотрите направо» он непринужденно тыкает пальцем в проплывающие за окном виллы и сыплет фамилиями: Шувалов, Гурьев, Якунин, Дерипаска, Абрамович, Ротенберг, Фирташ… На каком основании последний — украинский бизнесмен — зачислен в российские олигархи, не уточняется. Интерес же не в этом. А во фразе «и это — только верхушка айсберга, лишь небольшая часть коррупционных денег, превращающихся на Альбионе в законные дома и квартиры. Сегодня, по данным организации Transparencia Internacional на взятки в России уходит до 210 миллиардов фунтов стерлингов, что равно годовому ВВП Израиля или Гонконга».

АВС тоже решила отдохнуть от российских военных угроз и переключиться на «опасность», исходящую от России в сфере культурной.

«Стокгольм в эти дни живет в состоянии настоящей лихорадки, имя которой — «Евровидение», — — пишет газета. — Среди претендентов на победу в конкурсе эксперты выделяют Сергея Лазарева из России, которого все считают самым главным фаворитом и готовы гарантировать, что он победит. Его постановка «Ты — единственная» сочетает в себе все, что необходимо для того, чтобы быть признанной лучшей. Декорации, 3D-графика, компьютерное моделирование, танцы, скалолазание, удивительные оптические эффекты. Вероятность его победы вызвала неподдельное волнение и возмущение в массах российских гомофобов. Наиболее сильное, пожалуй, за все время, прошедшее с момента, когда Владимир Путин принял указы против пропаганды однополых отношений в стране. Ситуация напрягает и организаторов конкурса: если победит российский участник, то как проводить «Евровидение — 2017» в стране, которая для сторонников ЛГБТ фактически превращена в минное поле?»