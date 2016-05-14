



«Её так называемый внешнеполитический опыт заключался в поддержке любой войны и требовал незыблемого состояния стабильности и безопасности США, а также контроль военных и ЦРУ», — сказал известный американский экономист Джеффри Сакс о Хиллари Клинтон 5 февраля 2016 года.

Мир, конечно, имеет право спросить, что его ожидает в будущем. Хиллари «продает» себя избирателям в первую очередь как женщина, чье время пришло. Первая женщина-президент, которая логично следует за первым чернокожим президентом. Женщина, которая боролась за женщин, девочек, детей и семьи (особенно за нетрадиционные и цветные семьи) всю свою жизнь. Это ее бренд. По мере необходимости она определяет его как"либеральный» или «прогрессивный», и так противопоставляет себя Сандерсу.

Благодаря кампании Сандерса ей действительно пришлось сдвинуться немного «влево». Например, в вопросе о зарплате: от $12 до $15 в час в качестве минимального размера оплаты труда. Также пришлось сменить позиции по ТЭС, ранее она называла его «золотым стандартом» торговых соглашений в 2012 году, но внезапно выступила против него в ноябре прошлого года, так как он, по мнению ее советников, непопулярен среди рабочих.

Но все заметили, что Хиллари не особо хвалится итогами своей реальной работы в качестве государственного секретаря с 2009 по 2013 год. То есть, она не хвастается тем, чего достигла на посту человека, который отвечал за американскую внешнюю политику в те годы.

Вспомните то время. События в Афганистане; сворачивание оккупации Ирака; увеличение количества ударов беспилотников в Пакистане и Афганистане, гибель сотен мирных жителей и терроризм в целом ряде регионов; полный провал администрации Обамы с делом о незаконных поселениях в Израиле на «Западном берегу» и общее ухудшение когда-то прекрасных американо-израильских отношений; вмешательство США во время «арабской весны»; нападение на Ливию с помощью сил НАТО. Хиллари была ключевой фигурой во всех этих событиях. Это общедоступные факты. Мы действительно не знаем, как будет выглядеть внешняя политика Трампа. Некоторые эксперты предполагают, что, учитывая его характеристики поражений в Ираке, Сирии и Ливии («тупые провалы»), политика Трампа не будет интервенционистской. Хотя его призывы к массовой высылке иммигрантов и строительству стены на мексиканской границе и хвастовство по поводу наращивания военной мощи, необходимости пытать террористов, чтобы сделать «Америку великой снова», заявление об интересах Америки «как первостепенных», — все это, по мнение американских либеральных СМИ, «отдает неофашизмом». Учитывая все это и его презрение к проведению ближневосточных войн, которые он проклинает не по моральным соображениям, а скорее выражая сожаление по поводу некомпетентности администрации президента, либеральные СМИ США говорят, что внешнюю политику Трампа также вряд ли можно назвать предсказуемой.

Политика Клинтон, в отличие от него, весьма предсказуема. Она, к примеру, вполне способна объявить войну Сирии и будет продолжать расширять НАТО, давить на Европу, поддерживать непопулярные и болезненные для многих стран санкции против России.

«Ну, у нее действительно есть опыт», — говорят одни. «Она была первой леди, в конце концов», — вторят другие. Но они забывают, что это не выборная, а декоративная должность. Но список полномочий Клинтон, как правило, начинается с нее, и упоминания очень сильного влияния на мужа.

Она была сенатором штата Нью-Йорк — это дало ей возможность стать кандидатом в 2008 году на президентских выборах. Стала госсекретарем при Обаме, продолжив дело Мадлен Олбрайт и Кондолизы Райс — еще один пример «сильной» женщины на этом посту. Некоторых это впечатлило до такой степени, что теперь мы наблюдаем ее борьбу за президентское кресло.

«Афро-американцы часто признаются в любви к обоим Клинтонам, потому что … в основном, это иррационально. Они быстро забыли о том, что преступность при Билле в 1994 году достигла очень высокого уровня, и огромное количество черной молодежи оказалось в тюрьме — больше, чем находилось в рабстве в 1860 году», — пишет автор издания Counterpunch.

«Многие эксперты также соотносят ее опыт с влиянием милитаристов, от неоконсерваторов (Чейни-Вулфовиц-Маккейн) до «либеральных интервентов» (Пола Кругмана, Томаса Фридмана и Фарида Закария) и советников Клинтон (Сидни Блюменталь и Анн-Мари Слотер). Это люди, которым скорее нравится идея войны как таковая.

Хиллари — известный пропагандист национальной системы здравоохранения, (государственного) воспитания детей, и, конечно же, активный борец за права женщин «которое реализуется, естественно, только благодаря ее собственному избранию на пост президента. Но миру она известна также за страсть бомбить все подряд», — пишет издание Counterpunch.

И тот факт, что она — «ястреб из ястребов» — уже не маленький секрет её кампании, а потенциальная ахиллесова пята всей демократической партии. И за образом «матери», как за эффектной оберткой, скрывается расчетливый, скалящийся, бодрый агент империализма. И разоблачить его не составляет особого труда.

«Один из ее бывших помощников объяснял, что «она любит умных военных парней, а не этих пенсионеров, которые ходят сюда, как на гражданскую работу».

Хиллари, как госсекретарь, сразу впечатлила бывшего вице-президента и министра обороны США Дика Чейни."Я думал: какая жесткая леди!», — признавался он в интервью.

«Ястребиность» Хиллари стала ясна уже во время пребывания на посту президента её мужа Билла Клинтона — с января 1993 года по январь 2000 года. Хиллари была нетипичной первой леди.

Воинственность была направлена главным образом против уязвимой, охваченной кризисом, России. Клинтон пришел к власти вскоре после распада Советского Союза и после роспуска Варшавского договора.

«НАТО никогда не был вовлечен в войну. Если оглянуться назад, Европа во времена Холодной войны кажется вообще удивительно мирной и стабильной. Когда Клинтоны пришли к власти, Россией управлял президент Борис Ельцин… Пока он не ушел в отставку в конце 1999 года. Это был период стремительного экономического упадка, общего кризиса и военной слабости. Клинтоны воспользовался этим. Все забыли, что после падения Берлинской стены в 1989 году предшественник Клинтона Джордж Буш-старший обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву, что в обмен на согласие СССР на воссоединение Германии в качестве государства-члена НАТО — НАТО не будет расширяться ни на «дюйм» дальше на восток.

Вместо этого НАТО в 1990 произвело ребрендинг. В своей декларации в Лондоне альянс отметил, что советская угроза отступила, но, что «региональная нестабильность» теперь «создает новые угрозы региональному миру». Другими словами, теперь НАТО становилось полицейской организацией Европы. Клинтоны курировали эту новую программу от и до. Почему нет, если изменившиеся обстоятельства позволяют использовать НАТО для расширения власти США по всему континенту?

Проблемы в Грузии, Азербайджане, Чечне, Дагестане… Чехословакия, в конечном счете, разделилась на составные части. В Югославии неожиданно была порвана ткань пан-славянского союза. Словения, Хорватия и Македония объявили о своей независимости в 1991 году, и теперь Босния и Герцеговина оказались окруженной гражданской войной между хорватами, сербами и боснийцами.

Клинтон настаивает на присутствии военно-воздушных сил НАТО для контроля сербских позиций в Боснии, и на подписании «Дейтонского соглашения» 1995 года. Это привело к разделу Боснии и Герцеговины на боснийское, хорватское и сербские части.

НАТО расширяется уже 12 марта 1999 года, включая в свои ряды Польшу, Чехословакию и Венгрию. НАТО расширилось гораздо больше, чем на один дюйм… Через двенадцать дней после этого самолеты НАТО вновь проводят бомбардировки Югославии. Чтобы оправдать действия НАТО, были использованы сенсационные обвинения в геноциде.

НАТО, не получив мандата ООН, и игнорируя противодействие со стороны большинства стран мира, в том числе население многих государств НАТО, сделал немыслимое. Он бомбил европейскую столицу впервые с 1945 года.

Хорошая подруга Хиллари Клинтон Мадлен Олбрайт в феврале 2016-го года, поддерживая президентскую кампанию Хиллари, заявила, что в «аду существует особое место для женщин, которые не голосуют за женщин». Этот же человек 10 лет назад целых 60 минут доказывал, что «цена» гибели полумиллиона иракских детей из-за санкций ООН была необходимой мерой и того «стоила».

Россия под руководством Владимира Путина выразила возмущение в связи с ущемлением прав традиционного славянского союзника, предупреждая, что если США пойдут на это, Россия может принять требования независимости отколовшихся от Грузии республик Абхазии и Южной Осетии, так она и поступила.

Сегодня основными статьями экспорта в Косово являются беженцы и героин из афганского опиума. Это одна из самых коррумпированных стран на земле и, вдобавок, failed state — несостоявшееся государство. Какую роль играет во всем этом Хиллари? Она почему-то не хвастается этим в интервью и мемуарах. Но точно известно, что во время поездки в Африку в марте 1999 года, она звонила Биллу и «убеждала его бомбить».

Билл Клинтон подписал закон «об освобождении Ирака», объявляя о начале американской политики «Оказания поддержки усилиям по устранению режима во главе с Саддамом Хусейном от власти в Ираке и содействию формирования демократического правительства для замены этого режима». Именно он проложил путь к закону, разрешающего вторжение в Ирак в 2003 году. Клинтон была не просто сторонником, она была яростным лоббистом идей своего мужа. В речи в Сенате в 2002 году она заявила: «Я считаю, что факты, которые привели нас к этому судьбоносному голосованию, не вызывают сомнений. Саддам Хусейн — тиран, который замучил и убил своих собственных граждан, даже собственных членов своей семьи, чтобы сохранить свою авторитарную власть. Он использовал химическое оружие против иракских курдов и иранцев, погибло более 20 тысяч человек».

Обама, подражая примеру Авраама Линкольна (который назначил своего главного соперника на аналогичную должность в 1860-х), назначил своего соперника Хиллари Клинтон на должность государственного секретаря после выборов. Он, возможно, потом сожалел об этом и косвенно критиковал за рекомендации в отношении войны в Сирии и роль Клинтон в деле уничтожения ливийского государства в 2011 году.

К ее «достижениям» следует причислить и дальнейшие провокации в отношении России, и «опустошение» на Ближнем Востоке, и государственный переворот в Гондурасе, конфронтацию с Китаем и поддержку войны в Ираке и Афганистане.

Обама был обязан вывести войска США, как это было запланировано, по требованию народа Ирака. Тем не менее, он и его госсекретарь пытались убедить Багдад согласиться оставить силы США в размере 10.000 военнослужащих.

За годы работы Клинтон на посту госсекретаря отношения между президентом Афганистана Хамидом Карзаем и США также ухудшались. Карзай даже был вынужден выразить возмущение в связи с взрывами США гражданских объектов и нападениями на мирных жителей.

Сирия. Одним из последствий вторжения США и оккупации Ирака было создание плацдарма для Аль-Каиды. Действительно, рассеянная сеть террористов впервые возникла как сухопутная армия, способная удерживать территорию в провинции Анбар, в 2004 году. В 2007 году Аль-Каиде в Ираке был нанесен серьезный удар, но группа закрепилась в соседней Сирии.

В 2011 году несколько режимов было свергнуто в ходе «арабской весны», Хиллари решила отозвать дипломатическое признание Сирии. И президент, и госсекретарь назидательно заявляли, что президент Башар Асад, «расстреляв демонстрантов, потерял свою легитимность» и должен уйти. Они решили активно помочь вооруженной оппозиции, сначала не открыто.

Вскоре стало совершенно ясно, что «умеренная оппозиция» оказалась исламистами — фронт Аль-Нусра — филиал Аль-Каиды. Оружие США, предоставляемое этим мнимым «борцам с авторитаризмом» перешло в руки Аль-Каиды. В то же время Аль-Каида в Ираке превратилась в ИГ — прямой результат вторжения Буша в Ирак в 2003 году, который Хиллари так страстно поддерживала.

Решение Хиллари? Конечно же, поставки оружия! С тех пор как она покидает администрацию, чтобы реализовать свои президентские амбиции, она открыто пренебрежительно заявляет о «принципах Обамы» и подчеркивает, что при разработке внешней политики «не надо делать глупостей», забывая о своем участии в принятии этих решений.

Продолжающаяся война в Сирии показывает неспособность США создать надежную силу, которые бы могли организовать эффективный протест против Асада. Исламисты, атеисты… все они вкупе образовали вакуум, который в итоге заполнили джихадисты.

Сам Обама ответил на замечания Клинтон сдержанно, просто отметив, что «есть разница: баллотироваться на пост президента и быть президентом. И что решения, которые принимаются, и дискуссии, которые он ведет с руководителями других стран, становятся более конкретными, и требуют различного рода суждений».

Хиллари до сих пор демонизирует Асада и отрицает его легитимность. Она «проповедует бесполетную зону». Но на этот раз Россия может сказать: «Нет, вы не можете уничтожить другую страну в этом регионе, соседнем для нас и далеким от вас. ВВС России бомбил как ИГ, так и Аль-Нусру, силы РФ помогают сирийским государственным силам… Вы считаете, что эти террористы принадлежат к «умеренной оппозиции» и хотите защитить их с помощью «бесполетной зоны»? К сожалению для вас, мы не будем отступать от наших позиций в поддержке светского государства и не позволим пытаться сменить режим еще раз!» И как ответит на это Клинтон? Ведь она стремится выглядеть сильной?

Роль Хиллари в организации бомбардировок Ливии (еще одно расширение НАТО, не имеющее ничего общего с ее первоначальными целями) предельно ясна. Бомбардировки Ливии были венцом ее карьеры в качестве госсекретаря. Она уничтожила всю страну.

Сам Обама не решался вмешиваться в гражданские беспорядки в Ливии, которые начались в феврале 2011 года, тем более, что министр обороны США Роберт Гейтс публично объявил невыгодными действия США в регионе. Но у Хиллари были другие планы. Она предложила США и их союзникам создать бесполетную зону для защиты ливийцев от «геноцида». Президент Франции Николя Саркози хотел напасть на бывшую итальянскую колонию, чтобы блокировать план Каддафи — не позволить создать новую панафриканскую золотую валюту, которая могла бы стать конкурентом евро. Он нашел союзника в лице Клинтон.

Каддафи был захвачен джихадистами и «на радость всем» убит. Реакция Хиллари? В телевизионном интервью она едва могла сдержать свою радость. Перефразируя заявление Юлия Цезаря, она ответила: «Мы пришли, мы увидели, он умер!» Ливия быстро скатилась в абсолютный хаос, ситуацию, за которую Хиллари отказывается взять на себя ответственность. «Она настаивает на том, что были проведены два тура успешных выборов, и что любые текущие проблемы в стране появляются только из-за недостаточного участия США», — пишет издание Counterpunch.

Некоторые эксперты считают, что сам Обама негласно поддерживает Трампа. Судя по всему, это пока негласный выбор, сделанный той частью американской элиты, которая недовольна планами клана финансистов-спекулянтов-милитаристов, который представляет Хиллари. Этим можно объяснить, в частности, то, что все претенденты от Республиканской партии задолго до съезда, по факту, сделали все, чтобы Трамп стал единственным кандидатом от партии. Отказ очень сильных возможных претендентов — Байдена и Блумберга — тоже может свидетельствовать о возможном негласном соглашении. И даже неожиданная непоколебимость в борьбе «еврея-коммуниста» Берни Сандерса — это борьба ветви демократов против милитаристов. К тому же даже военные тоже «неожиданно» стали симпатизировать Трампу… Есть повод задуматься.

«Бывший спикер Палаты представителей Джон Бонер 12-ого мая заявил, что он не был бы удивлен, если бы Хиллари Клинтон пришлось выйти из президентской гонки.

Обращаясь к участникам экономической конференции в Лас-Вегасе, бывший спикер предположил, что демократам, возможно, придется обратиться к вице-президенту Байдену, с просьбой стать их кандидатом уже в 2016 году», — пишет издание TheHill.