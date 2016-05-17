Петербургский комитет по охране памятников встревожен активностью вандалов: сразу два акта вандализма только за эту неделю! Если заглянуть в недалекое прошлое, то таких «актов» всплывет гораздо больше.

kgiop.gov.spb.ru Отломанная шпага на памятнике Кутузову

8 мая, пока народ отдыхал на длинных каникулах, кто-то из «отдыхающих» отломал фрагмент шпаги памятника Михаилу Кутузову перед Казанским собором. 10 мая буддийский дацан пережил налет граффитистов — исписана ограда со стороны Приморского проспекта и Липовой аллеи. «Выполнены краской надписи и символы оскорбительного и нецензурного характера. Ограда была только что отреставрирована за счет средств бюджета Петербурга, стоимость работ составила 20 млн рублей», — негодуют в комитете по государственному использованию и охране памятников. КГИОП уже подготовил заявление в полицию, а подрядчик-реставратор вызвался за свой счет устранить ущерб.

Чиновники опасаются и за Дом Демидова: камеры видеонаблюдения регулярно фиксируют, как люди фотографируются, сидя на чашах мраморных фонтанов, симметрично расположенных в нишах первого этажа объекта культурного наследия федерального значения на Большой Морской улице, 43. Ровно год назад одну из чаш таким образом уже откололи, КГИОП боится, что чаши снова обрушатся.

Комитет «убедительно просит» петербуржцев и гостей города обращать внимание на подобные вещи и сразу звать полицейских: по закону вандалы обязаны возместить стоимость восстановительных работ, но все чаще эти затраты берут на себя пользователи зданий, строительные компании или все остальные горожане — через петербургский бюджет.

Прошлый год запомнился не только крушением вышеупомянутого фонтана. В марте 2015-го кто-то унес металлические литые стойки лестницы из дома Лермонтова на Садовой улице, потом их пытались продать на сайте «Авито». Вора амнистировали. Через тот же сайт можно было купить и ворота Собственной дачи в Петергофе, но по счастливому исключению фрагменты памятника вернули государству. «В большинстве случаев затруднительно установить, каким образом элементы были получены указанным в объявлении лицом», — замечают в КГИОП.

По мнению депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, КГИОП недостаточно активно применяет имеющийся закон об административных правонарушениях, касающийся вандализма, за подобные преступления можно привлечь и к уголовной ответственности. Но, убежден Ковалев, бездействие полиции и чиновников привело к разгулу таких нарушителей.

«Да и вандализм — это капля в море. Главный вандализм на сегодня у нас — это перелицовка жилых зданий, уничтожение этажей, окон, дверей, строительство мансард. Нарушения режима зон охраны памятников, я сталкиваюсь с этим все время. КГИОП почему-то не составляет протоколы о правонарушениях, правоохранительные органы ни черта не делают в этом отношении. Не возбуждают уголовные дела, а если под давлением общественности возбудили, то потом закрывают. С домом Штакеншнейдера до сих пор непонятно что творится», — говорит парламентарий.

О том, что по факту повреждения дома Штакеншнейдера может быть возбуждено уголовное дело, стало известно еще 21 июля прошлого года. Тогда градозащитники пытались бороться с незаконными работами в доме-памятнике на Миллионной улице, 10. Эксперты КГИОП установили, что в помещениях дома устроены перекрытия, оштукатурены кирпичные стены, установлены гипсокартонные перегородки и проложены новые инженерные трассы. В западном и восточном флигеле инспекторы нашли лифтовые шахты, которых ранее в здании не было.

Знаменитое «дело Мефистофеля» закончилось ничем: уголовное производство прекратили «в связи с примирением сторон» после предполагаемой выплаты «заказчиком» обрушения горельефа с Дома Лишневских около 664 тыс. рублей. Заметим, в разрушении скульптурного изображения некоторые общественные активисты и СМИ последовательно обвиняли представителей РПЦ, «православных фанатиков», членов казачьих организаций, руководителей крупнейших городских музеев и представителей политических организаций.

В целом, за прошлый год ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило 5 уголовных дел по статье 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В суд ушло только одно из них. Чтобы действовать более оперативно, полицейским предложили посетить специальные обучающие семинары.

А вот в появлении печально знаменитой «степной бабы» на фасаде Дома Бадаева обвиняют как раз сам комитет по охране памятников. Причем реставрацию дома на улице Восстания, 19, проводили еще в 2013 году, и посему не удается определить, когда именно вместо одной из нимф на фасаде оказался барельеф колхозного вида женщины.

Недоволен работой самого КГИОП и координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Он не согласен, что простые горожане стали чаще ломать памятники, по его мнению, дело обстоит как раз наоборот: у граждан повышается чувство ответственности за город, поэтому «степных баб» и пропавшие балясины все чаще замечают. «Это показатель проблемы, которая вообще у нас существует с памятниками. Ярким примером может стать незаконное строительство в Александрино — парке федерального значения. Он находится под охраной КГИОП, но комитет охраняет объекты как-то выборочно», — считает Врански.

Сопредседатель регионального ВООПИиК Александр Кононов же напоминает, что в КГИОП работают всего около сотни человек. В Петербурге же находятся около 8 тыс. объектов культурного наследия, и такими незначительными силами, которыми располагает комитет, невозможно одновременно заниматься реставрацией, контролем за памятниками, вандализмом и судами.

«К сожалению, не думаю, что силами комитета реально обеспечить сохранность всех памятников. Сотрудников должно быть в пять раз больше минимум. Действительно, определенный уровень бытового вандализма в городе существует, но по своим ощущениям я бы не сказал, что ситуация как-то сильно ухудшается», — добавил Кононов.

Красимир Врански надеется, что петербуржцы к просьбе чиновников прислушаются и будут докладывать о вандалах куда следует, особенно если учесть, что лето для центра северной столицы традиционно будет жарким — готовятся и День города, и праздник выпускников «Алые паруса». «Сограждане, надеюсь, будут делать замечания нарушителям. Увидев безобразие, не проходите мимо, как писал Маяковский», — заметил он.

На депутата Ковалева же подобные массовые скопления людей в историческом центре Петербурга наводят библейский ужас. После «Алых парусов» и иже с ними, говорит «эсер», Васильевский остров и Дворцовая площадь «загажены и завалены мусором». Поэтому «беснования толпы подростков» стоило бы вовсе отменить, полагает он.

«Я против этих празднований в принципе. Нельзя собирать такие толпы, у этих людей еще не полностью сформировался головной мозг. Пусть отмечают с одноклассниками небольшой компанией с преподавателями. Естественно, что при бездействии властей город пострадает. У меня в Румянцевском саду фонтан сломали в свое время. Чугунные детали отломали!» — возмутился парламентарий. «Слава богу, хотя бы финансирование этого кошмара сократили», — заметил депутат.